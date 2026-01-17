ETV Bharat / state

सत्तेत वाटा द्या अन्यथा विरोधी बाकावर बसू, भाजपाचा शिवसेनेला इशारा; महायुतीचा महापौर बसेल एकनाथ शिंदेंचा विश्वास

राज्यात झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकीत महायुतीनं मोठं यश मिळवलं. परंतु महापौर पदावरून ठाण्यात महायुतीमध्ये वाद झाल्याचं दिसत आहे.

ठाणे महानगरपालिका (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 17, 2026 at 8:56 PM IST

2 Min Read
ठाणे : ठाणे महानगरपालिकेत शिवसेनेला पूर्ण सत्ता मिळाली आहे. त्यामुळं शिवसेनेला आता ठाण्यात सत्तेसाठी भाजपाची आवश्यकता उरलेली नाही. बहुमताचा 65 चा आकडा पार झाल्यामुळं ठाण्यात शिवसेना लवकरच आपला महापौर बसवणार आहे. असं असलं तरी भाजपानं निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी आपली भूमिका स्पष्ट करत सत्तेत वाटा न मिळाल्यास विरोधी बाकावर बसण्याची तयारी दाखवून सत्तेतील वाटा मागितला आहे.

सत्तेत सहभागी करून घ्या : सन्मानजनक सत्तेत सहभागी करून घ्या, असा अप्रत्यक्ष इशारा भाजपानं शिवसेनेला दिला आहे. आपल्या अनेक मागण्या आणि तक्रारीनंतर शिवसेनेला अडचणीत टाकणाऱ्या भाजपा नेते संजय केळकर यांनी शनिवारी लागलीच आपली भूमिका स्पष्ट केली. "या यशात महायुतीचा वाटा आहे. सोबतच आमचे नगरसेवक वाढले आहेत. तसंच ठाण्यात भाजपाच्या मतांचा टक्का वाढल्यामुळं आम्हाला सत्तेत घ्यावं लागेल," असा इशारा संजय केळकर यांनी दिला.

प्रतिक्रिया देताना जितेंद्र आव्हाड, संजय केळकर आणि निरंजन डावखरे (ETV Bharat Reporter)

भाजपानं दिला सूचक इशारा : "शिवसेनेसोबतच्या महायुतीमध्ये अवघ्या 39 जागा लढवून 28 जागांवर निर्विवाद यश मिळवत भाजपानं ठाण्यात 75 टक्के इतका उत्तम स्ट्राईक रेट राखला. तसंच दोन राजकीय पक्षांच्या अध्यक्षांना पराभूत करून सभागृहात विरोधक दिसणार नाहीत अशी परिस्थिती निर्माण केली. महाराष्ट्रभर अशी त्सुनामी आली की मागली 40 वर्षात भाजपाला यश मिळालं नव्हतं तितकं यश मिळालं. त्यामुळं भविष्यात भाजपा मोठी भरारी घेईल. आम्ही एकत्र लढलोय त्यामुळं एकत्रच राहू, तरी अंकुश ठेवणारी एक शक्ती लागते. त्यामुळं वेळ पडली तर आम्ही वेगळा विचार करू शकतो," असा सूचक इशारा भाजपा नेते संजय केळकर यांनी दिला.

भविष्यात भाजपा मोठी भरारी घेईल : "ठाण्यातील 17 प्रभागात 39 ठिकाणी निवडणूक लढलो. ठाण्याच्या प्रत्येक विधानसभेत कमळ फुललं आहे. 7 जागा मुंब्य्रातील, 3 जागा राबोडीतील तर एक जागा कळवा डोंगरपट्यातील होती. पाच मंडळ अध्यक्ष, तीन माजी मंडळ अध्यक्ष अशा आठ जणांना तिकिट दिलं होतं. विशाल वाघ सारख्या कार्यकर्त्याच्या पत्नीला पक्षानं उमेदवारी दिली. 2017 मध्ये आमच्या तेवीस जागा होत्या. त्यामध्ये 5 जागा भाजपानं नव्यानं मिळवल्या आहेत. आम्ही नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली. महायुतीमध्ये भाजपाच्या वाट्याला कमी जागा आल्या. तरीही आम्ही 75 टक्के स्ट्राईक रेट मिळवला. केवळ धनिकच निवडून येतात असं नाही. तर कामाच्या दृष्टीनं गरीब कार्यकर्त्यालाही यावेळी संधी मिळाली. हा लोकशाहीच्या दृष्टीनं मोठा संदेश आहे. ठाण्यात आम्ही 100 पार गेलो आहोत. गेल्या 40 वर्षामध्ये असं यश मिळालेलं नव्हतं. ठाण्यासह एमएमआर रिजनमध्येही भाजपा क्रमांक एकवर आहे. अनेक बंडखोरांना यश मिळालेलं नाही. कारण मतदार सुज्ज्ञ आहेत. ठाण्यात मत टक्का (व्होट शेअर) वाढला आहे. त्यामुळं भविष्यात भाजपा मोठी भरारी घेईल. आमची युती असली तरी योग्य ते काम होईल यासाठी आग्रही राहू," असं निवडणूक प्रभारी आ. डावखरे म्हणाले.

10 दिवस एकत्र होता ना आता काय झालं? : भाजपा-सेना ही युती करून निवडणुका लढत होता. आता एवढे दिवस एकत्र रात्र घालवल्यावर निकाल लागल्यावर सकाळी आम्ही एकत्र नाही असं म्हणणं योग्य नाही. निवडणूक आयोग हे थर्ड ग्रेड आहे," असं म्हणत जितेंद्र आव्हाड यांनी टीका केली.

अनेक ठिकाणी महायुतीचा महापौर बसेल : "राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये शिवसेना-भाजपा महायुती बहुमताच्या उंबरठ्यावर पोहोचली आहे. राज्यभरातील अनेक महापालिकांमध्ये महायुतीचे महापौर होतील. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, संपूर्ण एमएमआर आणि मुंबईत महायुतीनं जोरदार मुसंडी मारली आहे. ठाण्यात शिवसेनेला स्पष्ट बहुमत मिळालं असून एमएमआर परिसरातही चांगल्या जागा मिळाल्या आहेत. मुंबईतही शिवसेना-भाजपा महायुतीचा महापौर होईल. आम्ही बहुमताच्या अगदी जवळ पोहोचलो असून राज्यात अनेक ठिकाणी महायुती सत्ता स्थापन करेल," असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

