ठाणे पालिका उपायुक्त शंकर पाटोळे यांच्यासह तिघांना जामीन मंजूर; लाच प्रकरणातील तक्रारदाराला जीवे मारण्याची धमकी
महानगरपालिकेचे उपायुक्त शंकर पाटोळेसह (Shankar Patole) ओमकार गायकवाड आणि सुशांत सुर्वे यांना लाच प्रकरणात न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
Published : October 18, 2025 at 6:42 PM IST
ठाणे : २५ लाख रुपयांच्या कथित लाच प्रकरणी अटक करण्यात आलेले आणि सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेले ठाणे महानगरपालिकेचे उपायुक्त शंकर पाटोळे, (Shankar Patole) ओमकार गायकर आणि सुशांत सुर्वे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी १ लाख रुपयांच्या जातमुचकल्याच्या जामिनावर सोडण्याचा निकाल दिला आहे. शंकर पाटोळे यांचा जामीन अर्ज ठाणे न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला.
तिन्ही आरोपींना जामीन मंजूर : २५ लाखांच्या लाच प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या या तिघांविरुद्ध नौपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) या आरोपींना आपल्या ताब्यात घेतलं होतं. त्यानंतर पोलीस कोठडी, कोठडीत वाढ, जामीन अर्ज फेटाळणी अशा टप्प्यांमधून प्रवास करत अखेरीस त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. त्याचदिवशी पाटोळे यांच्या वकिलांनी ठाणे न्यायालयात न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे यांच्यासमोर जामीन अर्ज दाखल केला होता. मात्र पोलिसांनी पुढील चौकशीसाठी कोठडी मागितल्याने तो अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यामुळं पाटोळे यांची दिवाळी कारागृहातच जाणार असल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. परंतु, उच्च न्यायालयाने तिन्ही आरोपींना १ लाख रुपयांच्या जातमुचकल्याच्या जामिनावर सोडण्याचा निर्णय दिल्यानं त्यांना दिलासा मिळाला. शनिवारी पाटोळे ठाणे मध्यवर्ती कारागृहातून बाहेर येतील आणि दिवाळी जल्लोषात साजरी करतील. अखेर पाटोळे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने जमीन मंजूर करून दिलासा दिला आहे.
ठाणे हद्दीत प्रवेश करण्यास मनाई : मुंबई उच्च न्यायालयाने उपयुक्त पाटोळे आणि त्यांच्या दोन सहकाऱ्यांना जामीन देऊन दिलासा दिला असला तरी, काही अटी घातल्या आहेत. न्यायालयानं म्हटलं की, चार्जशीट दाखल होईपर्यंत किंवा किमान दोन महिने आरोपींना ठाणे महानगरपालिका हद्दीत प्रवेश करता येणार नाही. तर ठाणे लाचलुचपत खात्याच्या कार्यालयात त्यांना कामानिमित्त जाण्यासाठी परवानगी असेल. या अटींचं उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर कारवाईची शक्यता नाकारता येत नाही, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.
एसीबी कार्यालयातच धमकीचा फोन : २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी लाचप्रकरणी नौपाडा पोलीस ठाण्यात दाखल झाला आहे. या गुन्ह्याचा तपास ठाणे एसीबीचे अप्पर पोलीस अधीक्षक सुभाष शिंदे करत आहेत. तपास अधिकारी म्हणून १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सकाळी तक्रारदारांना एसीबी कार्यालयात बोलण्यात आलं होतं. त्यानुसार तक्रारदार हे दुपारी सव्वातीन वाजण्याच्या सुमारास कार्यालयात आले होते. तपास अधिकारी शिंदे यांच्या कार्यालयात तपासाच्या अनुषंगाने चर्चा सुरू होती. याचदरम्यान तक्रारदारांना दुपारी तीन वाजून ४८ मिनिटांनी अनोळखी मोबाईल क्रमांकावरून फोन आला. मात्र तक्रारदार आणि तपास अधिकारी शिंदे यांच्यात चर्चा करत असल्यानं त्यांनी तो फोन उचलला नाही. म्हणून तत्काळ त्याच नंबरवरून तीन वाजून ४९ मिनिटांनी पुन्हा फोन आला. तो फोन उचला असता समोरील इसमाने हिंदी संभाषण करत तक्रारदारांना “ऑफिसमध्ये घुसून जीवे ठार मारू” अशी धमकी दिली. धमकावणाऱ्या अज्ञाताने “आत्तापर्यंत जितके केलं ठीक आहे, आता शांत रहा” असा इशारा दिला. मोबाईल रेकॉर्डिंग तपास अधिकारी शिंदे यांनी ऐकलं आहे. त्यानंतर अज्ञात आरोपीच्या विरोधात ठाणे नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पुढील तपास वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक भरत चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
हेही वाचा -