ETV Bharat / state

दिवाळी सुट्टी संपताच कोर्ट 'ॲक्शन मोडवर'; दिव्यातील ७ इमारती तत्काळ तोडण्याचे आदेश, दोन इमारती केल्या रिकाम्या

ठाणे महानगरपालिका हद्दीतील बेकायदेशीर इमारतींवर (Illegal Buildings) मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. आज दोन इमारती रिकाम्या करण्यात पालिकेच्या अतिक्रमण पथकाला यश आलं आहे.

Thane News
इमारतींवर कारवाई (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 3, 2025 at 8:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : दिवाळी सुट्टी संपताच कोर्ट ॲक्शन मोडवर आले असून दिव्यातील ७ बेकायदा इमारती (Illegal Buildings) तत्काळ तोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळं पुन्हा एकदा बेकायदा इमारतींवर कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. आज दिव्यात कारवाई करायला गेलेल्या पालिकेच्या पथकाला नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. या बेकायदा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनी चक्क कारवाईसाठी गेलेल्या पोलिसांवर पेट्रोल टाकण्याचा प्रयत्न केला. या संदर्भात पोलिसांनी या प्रकाराची दखल घेतली असून लवकरच कारवाई देखील करण्यात येणार आहे.


७ बेकायदा इमारतींवर कारवाई : याठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने दिव्यातील शीळ परिसरात पालिकेने कारवाईला सुरुवात केली होती. यापूर्वी काही इमारतींवर कारवाई करून या इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या. मात्र दिवाळीचा सण आल्यानं दिव्यातील या कारवाईला ब्रेक लागला होता. मात्र, दिवाळीनंतर उर्वरित इमारतींवर पुन्हा एकदा पालिकेच्या अतिक्रण पथकाने कारवाईचा बडगा उगारला. आज उर्वरित ७ बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्यासाठी घटनास्थळी पालिकेचे पथक मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात गेले. ज्यावेळी पालिकेच्या पथकाने इमारत रिकाम्या करण्यास सुरुवात केल्यावर रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात रहिवाशी जमा झाले. यामध्ये महिलांचा देखील मोठ्या प्रमाणात समावेश होता. त्यामुळं पालिकेच्या कारवाईला नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. केवळ दोन इमारती रिकाम्या करण्यात पालिकेच्या अतिक्रमण पथकाला यश आलं. तर येत्या तीन दिवसात संपूर्ण इमारती जमीनदोस्त करण्यात येणार असल्याचं उपआयुक्त उमेश बिरारी यांनी सांगितलं.

प्रतिक्रिया देताना ठाणे महानगर पालिका उपआयुक्त उमेश बिरारी (ETV Bharat Reporter)



पोलीस, पालिका कर्मचाऱ्यांच्या अंगावर टाकले पेट्रोल : इमारतींवरील कारवाईला विरोध करत असलेल्या एक महिलेने पोलीस आणि पालिका कर्मचाऱ्यांच्या अंगावर पेट्रोल टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळं कारवाईच्या ठिकाणी मोठा तणाव निर्माण झाला होता. मात्र, पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने पुढचा अनर्थ टळला.


बांधकाम सुरू असताना कुठे होते प्रशासन? : "या इमारतींचं बांधकाम सुरू असताना प्रशासनाने किती नोटीसा पाठवल्या? तेव्हा कोणती कारवाई झाली का? असा सवाल आम्ही न्यायालयात विचारणार आहे. आता आम्हाला घराच्या बदल्यात घर द्या एवढीच मागणी आहे, माणुसकीच्या नात्याने दुसरं घरं द्या," अशी मागणी नागरिकांनी केली.


उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई : "आज दोन इमारत रिकाम्या करण्यात आल्या आहेत. आठ इमारतीवर कारवाई होणार आहे. संध्याकाळ झाल्यामुळं ही कारवाई थांबवण्यात आली आहे. उद्या पुन्हा एकदा या कारवाईला सुरुवात केली जाणार आहे. 26 तारखेला सुनावणी आहे, त्याआधी हा तोडण्याचा रिपोर्ट आम्हाला उच्च न्यायालयात सादर करायचा आहे." अशी माहिती ठाणे महानगर पालिका उपआयुक्त उमेश बिरारी यांनी दिली.

हेही वाचा -

  1. जीर्ण इमारत कोसळल्यानं तीन मजुरांचा मृत्यू, मृतांमध्ये पश्चिम बंगालमधील दोघांचा समावेश
  2. दिल्लीत चार मजली इमारत कोसळली: ११ नागरिकांचा मृत्यू, अनेकजण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती
  3. पंचायत समितीची जुनी इमारत कोसळली; ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या दोन मजुरांना सुरक्षित काढले बाहेर

TAGGED:

बेकायदा इमारतींवर कारवाई
THANE MUNICIPAL ACTION
UNAUTHORIZED BUILDINGS IN DIVA
ILLEGAL BUILDINGS
UNAUTHORIZED BUILDINGS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.