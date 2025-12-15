ETV Bharat / state

ठाणे पोलिसांची राजस्थानमध्ये ड्रग्सविरोधी धडाकेबाज कारवाई, फॅक्टरी उद्धवस्त करत १०० कोटींचा मुद्देमाक केला जप्त

ठाणे पोलिसांनी राजस्थान राज्यात जात ड्रग्सविरोधी मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईत १०० कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

Mira Bhayandar police busted drug in rajasthan
मिरा भाईंदर पोलिसांनी राजस्थानमधील ड्रग्स फॅक्टरी केली उद्धवस्त (Police Official/ETV Bharat Reporter)
मिरा-भाईंदर (ठाणे) - मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या अंमली पदार्थ विरोधी पथकानं राजस्थानमधील झुंझुनू येथे मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग्स तयार करणारी फॅक्टरी उघडकीस आणत सुमारे १०० कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

आरोपी अटकेत - मिरा -भाईंदर शहरात पोलिसांकडून गस्त घालत असताना तीन महिन्यापूर्वी संशयावरून सहा जणांची झडती घेण्यात आली होती. यावेळी त्यांच्याकडून ५०१.६ ग्रॅम वजनाचा, अंदाजे १ कोटी ३२ हजार रुपये किमतीचा एमडी ड्रग्स, आठ मोबाईल फोन, चार मोटारसायकली असा एकूण लाखो रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला होता.

राजस्थानमध्ये मोठी कारवाई - या प्रकरणी काशिगाव पोलीस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली होती. त्यावरून तपासादरम्यान या प्रकरणातील आणखी चार आरोपींना अटक करण्यात आली. त्यांच्याकडून गुन्ह्यासाठी वापरण्यात आलेली दोन चारचाकी वाहने, एक मोटारसायकल तसेच सहा मोबाईल फोन असा सुमारे २२ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला होता. त्यानंतर पुढील तपासात फरार आरोपींचा शोध घेत असताना मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांचं पथक राजस्थान येथे रवाना झालं.

१०० कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त - १४ डिसेंबर २०२५ ला झुंझुनू येथे अनिल विजयपाल सिहाग या आरोपीच्या मालकीची एमडी ड्रग्स निर्मिती करणारी फॅक्टरी उघडकीस आली. या ठिकाणाहून सुमारे १० किलो एमडी ड्रग्स, एमडी तयार करण्यासाठी वापरली जाणारी प्री-कर्सर रसायने तसेच फ्लास्क, मिक्सर, ड्रायर मशीन, वजन काटे, हँड ग्लोव्हज, फिल्टर आदी साधनसामुग्री जप्त करण्यात आली. या सर्व मुद्देमालाची अंदाजे किंमत १०० कोटी रुपये असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. ही संपूर्ण कारवाई पोलीस आयुक्त निकेत कौशिक, अपर पोलीस आयुक्त दत्तात्रय शिंदे, पोलीस उप आयुक्त (गुन्हे) संदीप डोईफोडे आणि सहायक पोलीस आयुक्त मदन बल्लाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली आहे.

करोडो रुपयांचं ड्रग्स केलं नष्ट - मागील पाच वर्षांपासून ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतून वेगवेगळ्या प्रकरणात जप्त केलेले 1,065 किलो ड्रग्स पदार्थांचा साठा पोलिसांनी नष्ट केला. या ड्रग्स पदार्थांमध्ये हेरोईन, चरस, गांजा ,कोकेन ,एमडी ,एलएसडी पेपर, एकस्टसी पिल, मेथाडोन, मेथामेफेटेमाइन, केटामाईन यांचा समावेश आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात हा साठा नष्ट करण्यात आला होता. त्यानंतरही पोलिसांनी ड्रग्सविरोधात कारवाई सुरुच ठेवली आहे.

