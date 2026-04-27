“मामलेदार मिसळ बंद… ठाणेकरांच्या जिभेची चव हरवली”; अनेक दशक सेवेची परंपरा थांबली, वाचा नेमकी काय भानगड?
ठाण्यातील 1946 पासून प्रसिद्ध असलेले ‘मामलेदार मिसळ’ कॅन्टीन पुनर्विकासामुळं जमीनदोस्त करण्यात आले. यावेळी ठाणेकरांनी मोठी हळहळ व्यक्त केली.
Published : April 27, 2026 at 7:54 PM IST
ठाणे : ठाणेकरांच्या जिभेवर राज्य करणारी आणि पिढ्यानपिढ्या चवीचा वारसा जपणारी ‘मामलेदार मिसळ’ आता इतिहासजमा झाली आहे. पुनर्विकासाच्या कामामुळं मुख्य बाजारपेठेतील हे कॅन्टीन बंद झाल्यानं ठाणेकर खवय्यांनी प्रचंड हळहळ व्यक्त केली. “मिसळ मिळणं थांबलं नाही, पण ती मामलेदारची चव, तो माहोल, ती रांग हे सगळंच हरवलं,” अशी भावना अनेकांनी व्यक्त केली.
कॅन्टीनचा शेवटचा दिवस आणि काहींच्या डोळ्यात पाणी : मागील आठवड्यात या कॅन्टीनचा शेवटचा दिवस होता आणि अनेक नियमित ग्राहकांनी जणू आपल्या घरच्यांनाच निरोप दिला. काहींनी शेवटची प्लेट खाताना फोटो काढले, तर काहींच्या डोळ्यात आठवणींचे पाणी दाटून आले. “आमच्या वडिलांसोबत लहानपणी इथे आलो, आता माझ्या मुलांनाही हीच चव दाखवली, पण आता पुढच्या पिढीला काय दाखवायचं?” असा भावनिक सवाल एका ग्राहकाने उपस्थित केला.
'मामलेदार मिसळ' म्हणजे ठाणेकरांच्या आयुष्याचा एक भाग : 1946 पासून सुरू असलेली ही मिसळ केवळ खाण्याची जागा नव्हती, तर ठाणेकरांच्या आयुष्याचा एक भाग होती. सकाळच्या न्याहारीपासून ते मित्रांच्या गप्पापर्यंत, राजकारणाच्या चर्चांपासून ते कलाकारांच्या भेटीपर्यंत प्रत्येक क्षणाचा साक्षीदार हे कॅन्टीन होतं. आजही ‘आमंत्रण’ हॉटेलमध्ये पार्सल स्वरूपात मिसळ उपलब्ध असली, तरी खवय्यांच्या मते ती खरी मजा नाही. त्या छोट्या जागेत उभं राहून, घाम गाळत, वाट पाहत मिळालेली प्लेट त्याला तोड नाही, असं एका ज्येष्ठ नागरिकांनी सांगितलं.
कलाकार आणि कलावंतांच्या बैठका : मामलेदार मिसळ म्हणजे फक्त झणझणीत चव नव्हे, तर ठाण्याची ओळख होती. अनेकांनी याच ठिकाणी मैत्री जुळवली, तर काहींसाठी ही जागा आठवणींचं घर होती. पुनर्विकासाच्या नावाखाली आधुनिक इमारती उभ्या राहतील, पण “त्या भिंतींना त्या चवीचा आणि भावनांचा गंध येईल का?” हा प्रश्न आता प्रत्येक ठाणेकराच्या मनात आहे. आज ठाण्यात फक्त एक कॅन्टीन बंद झालं नाही तर एक चव, एक परंपरा आणि अनेक आठवणींचं दार कायमचं बंद झालं आहे.
"मी लहानपणापासून 'मामलेदार मिसळ'चा चाहता आहे. कळायला लागलं आणि मिसळाची आवड निर्माण झाली. माझा एक मित्र अवघे दोन पाव आणि पाच तिखट मिसळ असा रेकॉर्ड होल्डर आहे आणि तो आजतागायत कोणीही मोडलेला नाही. असं असताना, घरातील जेवण आवडलं नाही किंवा मिसळ पार्टी असली की, आता ही मिसळ तिथे खाता येणार नाही हे दुःख आहे. नवीन प्रकल्प, नव्या बैठका करण्यासाठी सुंदर, पोटभर आणि खास जागा नाही. मी राज्यभरातील पुणे, कोल्हापूर, मुंबई, नाशिकच्या मित्रांशी भांडतो, आमच्या 'मामलेदार मिसळ' चवीसाठी आता ही आठवण लवकरात लवकर परत चाखता यावी." - विजू माने, नाट्य सिनेमा निर्माते ठाणेकर
मामलेदार मिसळचे राज ठाकरे मोठे चाहते : अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, लता मंगेशकर, आशा भोसले हे कलावंत देखील मामलेदाराचे चाहते होते. त्यांनी फिल्म इंडस्ट्रीला मामलेदारची चव चाखवून आपले चाहते घडवल्याचे मामलेदार मिसळचे मुरूडे शेवर यांनी सांगितलं. राज ठाकरे यांच्या दौऱ्याची सुरुवात मामलेदार मिसळ पासून होते आणि दौऱ्याची समाप्ती देखील घरी घेऊन जाताना याच मामलेदार मिसळच्या पार्सल सोबत होते. राज ठाकरे हे या मिसळचे खूप मोठे चाहते आहेत.
बाजारपेठची ओळख मिसळ : गेल्या काही महिन्यापासून परिसरातील ठाणे नगर पोलीस स्टेशन आणि तहसीलदार कार्यालयाच्या पुनर्विकासासाठी पाडकाम सुरू होतं. त्याचाच एक भाग म्हणून आता ‘मामलेदार मिसळ’ कॅन्टीनवरही हातोडा चालवण्यात येत आहे. मामलेदार मिसळचा गौरवशाली इतिहास ‘मामलेदार मिसळ’ला जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून देण्यात लक्ष्मण मुर्डेश्वर यांचा सिंहाचा वाटा होता. कर्नाटकातून मुंबईत आलेल्या मुर्डेश्वर कुटुंबाने 1946 साली ठाण्यातील तहसील कार्यालयाबाहेर एका छोट्या कॅन्टीनमधून या प्रवासाची सुरुवात केली. 1952 साली वडिलांच्या निधनानंतर संपूर्ण जबाबदारी लक्ष्मण मुर्डेश्वर यांच्यावर आली. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही त्यांनी हा व्यवसाय केवळ टिकवला नाही, तर त्याला एक वेगळी ओळख निर्माण करून दिली. छोट्या कॅन्टीनपासून सुरू झालेला हा प्रवास आज ‘आमंत्रण’ हॉटेलसारख्या उपहारगृहापर्यंत पोहोचला आहे. तरीही, जुन्या कॅन्टीनमध्ये बसून मिसळ खाण्याचा अनुभव हा प्रत्येक ठाणेकरासाठी खास होता. कॅन्टीनबाहेर तासन्तास लागणाऱ्या रांगा हेच त्याचं जिवंत उदाहरण होतं.
कोविड दरम्यान झाला मृत्यू : 2 डिसेंबर 2020 रोजी लक्ष्मण मुर्डेश्वर यांचं निधन झाल्यानंतर आता ही परंपरा त्यांचे पुत्र दामोदर मुर्डेश्वर पुढे चालवत आहेत. आज ‘मामलेदार मिसळ’च्या मुंबई आणि ठाण्यात मिळून सुमारे 20 शाखा कार्यरत आहेत. नारायण राणे हे ठाण्यात आल्यानंतर आवर्जून मिसळ मागवतात. इतकंच नव्हं, तर त्यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात 500 ते 600 प्लेट मिसळ मागवून सर्वांना मेजवानी दिल्याच्या कथा आजही चर्चेत आहेत. याशिवाय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार श्रीकांत शिंदे, मंत्री प्रताप सरनाईक, खासदार नरेश म्हस्के आणि माजी आमदार रवींद्र फाटक हे देखील दरवर्षी विविध कार्यक्रमांच्या निमित्ताने येथे भेट देत असतात, बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन आणि अभिषेक बच्चन यांनीही येथे येऊन मिसळचा आस्वाद घेतला. गडकरी रंगायतनमध्ये कार्यक्रमासाठी येणारे अनेक कलाकारही या ठिकाणी हजेरी लावतात. आज ‘मामलेदार मिसळ’ कॅन्टीन बंद होत असली, तरी तिची चव, इतिहास आणि आठवणी कायम ठाणेकरांच्या मनात जिवंत राहणार आहेत.
