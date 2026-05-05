टोल नाक्याच्या विरोधात ठाणेकरांचा यल्गार, खारेगाव टोल नाका लागू नये यासाठी सर्वपक्षीय नेते एकत्र

टोल नाक्याच्या विरोधात ठाणेकरांनी एकजूट केलीय. खारेगाव टोल नाका लागू नये यासाठी सर्वपक्षीय नेते एकत्र आलेत.

खारेगावचा निर्माणाधिन टोल प्लाझा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 5, 2026 at 11:59 AM IST

ठाणे - ठाणेकरांचे टोल आणि वाहतूक कोंडीचे ग्रहण सुटणार तरी कधी असा प्रश्न आता नव्याने होऊ घातलेल्या टोलनाक्याचा निमित्ताने ठाणेकर विचारात आहेत. अनेक नेत्यांची राजकीय कारकीर्द या टोल नाक्यांपासून सुरू होऊन मोठी देखील झाली. मात्र हे ठाण्याला लागलेले टोल नाक्याचे ग्रहण सुटणार कधी असा प्रश्न ठाणेकरांच्या मनात कायम पडलेला आहे.


ठाण्यातील टोल नाके हटवा या मागणीवर 2009 साली विधानसभा निवडणुका लढून जिंकून आल्यावर ठाण्यातील एकनाथ शिंदे, राजन विचारे आणि प्रताप सरनाईक या तिन्ही आमदारांनी आनंद नगर टोल नाक्यावर प्रतिकात्मक दगड मारून टोल नाक्याचा निषेध करत पुढे शपथविधीला गेले. निवडणुका झाल्या, मग टोल नाक्याच्या विरोधात मनसेनं राज्यभरात आंदोलने सुरू केली आणि ठाण्यातील तिन्ही बाजूने असलेल्या टोल नाक्याच्या विषयाला पुन्हा तोंड फुटलं. पुढे २०१३ साली मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे नाशिकला जात असताना खारेगाव टोल नाक्यावर वाहतूक कोंडीत अडकले. मग मनसेनं तोडफोड सुरू केली. पोलिसांनी लाठीचार्ज करत हा प्रकार थांबवला. आता घटनेनंतर 12 वर्षांचा काळ उलटला असताना रस्त्यांच्या विकासामुळे खारेगाव ते वडपे हा समृद्धीचा एक टप्पा पुन्हा ठाणेकरांना टोलसाठी उभा राहतो आहे. ठाण्यातील खारेगाव टोल नाक्यावर टोल प्लाझाचं काम देखील सुरू झालं आहे. आता या कामाच्या विरोधात सर्व विरोधक आणि नागरिक एकत्र होत आहेत. हा टोल नाका लावू नका ही मागणी धरू लागली आहेत. आता जर हा टोल लागला तर पुढील अनेक दशकं हा टोल नाका तसाच राहणार. यामुळे नागरिकांचा पैसा जाईल, वेळ आणि वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागणार आहे असं मत नागरिकांनी व्यक्त केलं आहे.


हा टोल पुढे लावा अशी मागणी ठाणेकर नागरिक करत आहेत. टोल नाका शहराच्या बाहेर हलवा, ज्याने कोणाला त्रास होणार नाही. फक्त रस्ते वापरणाऱ्या लोकांनाच याचा उपयोग करता यावा असं म्हणणं ठाणेकरांनी मांडलं आहे. मागील जवळपास वीस वर्ष ठाणे आणि मुंबईला जोडणाऱ्या आनंदनगर टोलनाका परिसरात खोपडी पुलाचं उद्घाटन होऊन अनेक दशकांनंतर वाहतूक कोंडी फुटली. मात्र टोल नाका आजही तसाच दशकांपासून कायम आहे. अशाच प्रकारे नाका देखील छोट्या वाहनांसाठी बंद करण्यात आला असला तरी तो देखील वाहतूक कोंडी निर्माण करतो. यातील घोडबंदर रोड हा कायम वाहतूक कोंडीमध्ये अडकलेला असल्यामुळे त्याचा परिणाम थेट नाशिक अहमदाबाद हायवेवर होत असतो. समृद्धी महामार्गाचा नागपूर ते मुंबई असा प्रवास करताना पडघा येथे पुढील टप्प्याच्या कामाला सुरुवात झालेली आहे. पडघ्यापासून ठाण्यापर्यंत यायला रस्ता रुंदीकरण आणि विस्तारीकरण अंतिम टप्प्यात आलेलं असताना या 22 किलोमीटरच्या टप्प्यासाठी आता टोल नाका उभा राहत आहे. केंद्रीय रस्ते महामार्गाचा टोल राज्य रस्ते महामार्गाचा टोल अशा दोन्ही प्रकारच्या टोलनाक्यांमध्ये अडकलेल्या ठाणे मुंबईकरांना सुटका देण्यासाठी आता खारेगावचा टोल नाका लावू नये आणि हा टोल नाका ज्या ठिकाणी भविष्यात वाहतूक कोंडी होणार नाही अशा ठिकाणी लावावा अशी मागणी ठाणेकर करत आहेत.

या मागणीला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस, दलित संघटना, सर्वसामान्य नागरिक या सर्वांनीच विरोध केलेला आहे. भविष्यात हा टोलनाका सुरू झाल्यास ठाणेकरांबरोबरच सर्व विरोधी राजकीय पक्ष रस्त्यावर उतरलेले पाहायला मिळतील असा इशारा आज ठाणेकरांनी दिलेला आहे.


टोल नाक्याच्या केसेस अजूनही प्रलंबित - सर्वसामान्य नागरिकांच्यासाठी केलेल्या टोल विरोधातील अनेक आंदोलनं मोर्चे आणि तोडफोडीची अनेक प्रकरणं अजूनही न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यावर टोल नाके बंद होऊन आता पुन्हा सुरू देखील होत आहेत. अशा प्रकारांमुळे आम्ही घाबरून जाऊन घरात बसणार नाही. नागरिकांसाठी वारंवार उतरून पुन्हा केसेस घेऊ अशी भूमिका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अविनाश जाधव यांनी वक्त केली आहे.


ठाणेकरांचा विचार कोण करेल का - जो सत्तेत बसतो तो टोल सुरू करतो. आधी विरोधक असतो, सत्तेत गेल्यावर तो या विषयावर बोलत नाही. पण ठाणेकर तेच आहेत त्यांना चांगलं वाईट समजतं. टोलला विरोध नाही, पण तो केंद्र आणि राज्य सरकारचे नियम मोडून लादण्यात येत असेल तर आम्ही ठाणेकर हे सहन करणार नाही. नागरिकांच्या दुर्लक्षाचा एवढा फायदा सरकारने घेऊ नये असं आवाहन कळवा मुंब्रा जागरूक नागरिक नेते सुधीर भगत यांनी केलं आहे.


आम्ही सत्तेत असलो तरीही विरोधात उतरू - ठाण्यातील रिपब्लिकन नेते भास्कर वाघमारे यांनी आमचा सरकारला पाठिंबा असला तरी टोलनाक्यासारख्या जाचक विषयावर आम्ही सरकारला जाब विचारू, आवश्यकता पडली तर विरोधाची देखील भूमिका घेऊन आंदोलन करू, मात्र हा टोल लावू देणार नाही अशी प्रतिक्रिया दिलेली आहे.


