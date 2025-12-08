ETV Bharat / state

पुत्र झाल्यावर वाढला खर्च: पतीनं मारहाण करुन पत्नीला घरातून हाकललं; गुन्हा दाखल

मुलगा झाल्यानंतर वाढलेल्या खर्चावरुन पतीनं पत्नीला मारहाण करुन घराबाहेर हाकललं. या प्रकरणी पतीविरोधात पत्नीच्या तक्रारीवरुन गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Published : December 8, 2025 at 8:37 PM IST

ठाणे : पत्नीला झालेल्या पुत्रप्राप्तीनंतर होणाऱ्या अतिखर्चामुळे पतीनं पत्नीला हाकलून लावल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना मुंबईतील गोवंडी परिसरात घडली आहे. या प्रकरणी पतीच्या विरोधात भिवंडीतील भोईवाडा पोलीस ठाण्यात पत्नीच्या तक्रारीवरुन गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फकरुद्दीन इब्राहिम शेख (36 रा. गोवंडी) असं गुन्हा दाखल झालेल्या पतीचं नाव आहे. विशेष म्हणजे या दाम्पत्याचं 2018 मध्ये लग्न झालं होतं, त्यांना 2025 मध्ये मुलगा झाला आहे.

पीडितेचा 2018 मध्ये झाला होता निकाह : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भोईवाडा पोलीस ठाणे हद्दीत राहणाऱ्या पीडित 32 वर्षीय महिलेचा आरोपी फकरुद्दीन याच्याशी 3 सप्टेंबर 2018 मध्ये निकाह झाला. निकाहनंतर पीडित पत्नी फकरुद्दीन याच्यासोबत सुरुवातीला सासरी आनंदानं नांदत होती. मात्र कालांतरानं त्यांच्यात क्षुल्लक कारणावरून खटके उडत होते. त्यातच 5 सप्टेंबर 2025 रोजी पीडितेला पुत्र प्राप्ती झाल्यानंतर पीडिता 7 सप्टेंबर रोजी हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज घेऊन घरी आली. त्यानंतर फकरुददीन ह्यानं पीडितेला खर्च जास्त झाल्याचं सांगून माहेरहून पैसे घेवून येण्यासाठी पीडितेकडं तगादा लावून तिला शिवीगाळसह मारहाण करीत 16 ऑक्टोबर रोजी घराबाहेर हाकलून दिलं.

खर्चासाठी पैसे देणे बंद करून दिली मारहाणीची धमकी : पीडित पत्नीला आणि तिच्या बाळाला खर्चासाठी पैसे देणं बंद करून पीडितेला मारहाणीची धमकी दिली. त्यामुळे पीडितेनं या जाचाला कंटाळून अखेर पतीच्या विरोधात 6 डिसेंबरला भोईवाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. या तक्रारीवरून पोलिसांनी पतीवर भान्यासं कलम 85, 115(2), 352, 351(2), 316(2) अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक शिवराज मोटे करत असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अशोक रत्नपारखी यांनी दिली आहे.

