ETV Bharat / state

जुन्या भांडणाच्या रागातून उपमुख्यमंत्र्यांच्या घराजवळ गोळीबार करणाऱ्या आरोपीला पोलीस कोठडी

ठाणे न्यायालयात हजर केलं असता न्यायालयानं आरोपीला 2 एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

Thane history sheeter held for firing at man over past feud
जुन्या भांडणाच्या रागातून उपमुख्यमंत्र्यांच्या घराजवळ गोळीबार करणाऱ्या आरोपीला पोलीस कोठडी
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 31, 2026 at 1:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यातील घराजवळ नौपाडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गोळीबार करणाऱ्या एका सराईत आरोपीला अटक करण्यात आली असून त्याला 2 एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. जबीउल्ला शफीकुट रहमान खान (39) असं या आरोपीचं नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, नौपाडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत शेल पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरून जाणाऱ्या तक्रारदार इंजमाम अमीरुद्दीन सिद्दीकी (26) याला अडवून जीवे मारण्याच्या उद्देशानं जबीउल्ला शफीकुट रहमान खान यानं गोळीबार करून पोबारा केला होता.

गोळीबाराची घटना कधी घडली? : याप्रकरणी वागळे पोलिसांच्या अभिलेखावर असलेल्या सराईत आरोपी जबीउल्ला शफीकुट रहमान खान याला वागळे पोलिसांच्या पथकानं 29 मार्चला अटक केली. त्यानंतर त्याला ठाणे न्यायालयात हजर केलं असता न्यायालयानं त्याला पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. ही गोळीबाराची घटना 27 मार्चला मध्यरात्री घडली होती. जुन्या भांडणाच्या रागातून जबीउल्ला शफीकुट रहमान खान यानं तक्रारदार इंजमाम अमीरुद्दीन सिद्दीकी याला जीवे मारण्याच्या उद्देशानं ठाण्यातील घराजवळ नौपाडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गोळीबार केला. यानंतर तो घटनास्थळावरून पळून गेला. दरम्यान, याप्रकरणी आरोपी जबीउल्ला शफीकुट रहमान खान याच्यावर नौपाडा पोलीस ठाण्यात हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.


आरोपीला 2 एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी : दरम्यान, आरोपी जबीउल्ला शफीकुट रहमान खान हा सराईत गुन्हेगार असून त्याच्या विरोधात वागळे इस्टेट पोलीस ठाण्यात चार गुन्हे दाखल आहेत. तर श्रीनगर पोलीस ठाण्यात एक गुन्हा दाखल असल्याची माहिती नौपाडा पोलिसांनी दिली आहे. तसंच सदर गुन्हाचा तपास नौपाडा पोलीस ठाण्याचे सपोनि भांगे करीत असून अटक आरोपीला न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयानं त्याला 2 एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.



आरोपी आणि जखमी दोघांवर गुन्हे : "या गोळीबाराच्या घटनेतील तक्रारदार आणि आरोपी दोघांवर अनेक गुन्हे दाखल आहेत. हे दोघे एकाच परिसरात रहात होते. त्यांच्यात जुनं वैर आहे. तसंच हा गोळीबाराचा प्रकार राज्याच्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घराजवळ झाला होता. त्यामुळं नौपाडा पोलिसांनी ही बाब गंभीरपणे घेतली होती. आरोपीला पकडण्यासाठी विविध टीम तैनात केला होत्या," असं वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अभय महाजन यांनी सांगितलं.

TAGGED:

ठाणे
आरोपीला पोलीस कोठडी
सराईत आरोपी
गोळीबाराची घटना
THANE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.