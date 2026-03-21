ठाण्यातील हरित चादर प्रदूषणामुळे गुदमरली; ठाणे मुंबईत पाण्याचा विरोधाभास, शहर जलसंकटाच्या उंबरठ्यावर
Published : March 21, 2026 at 5:16 PM IST|
Updated : March 21, 2026 at 5:26 PM IST
ठाणे - एकेकाळी सुमारे 104 चौरस किलोमीटरवर विस्तारलेले हे हिरवेगार अभयारण्य दिवसागणिक आकुंचन पावत असून मानवी हस्तक्षेपामुळे त्याची व्याप्ती कमी होत चालली आहे. जागतिक वन दिवस निमित्ताने या चिंताजनक वास्तवाकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले जात आहे. शहराच्या वेगवान विकासाच्या नादात हे नैसर्गिक ‘फुफ्फुस’ गुदमरू लागले असून त्याचा थेट परिणाम येथील समृद्ध जैवविविधतेवर होत आहे. या उद्यानात बिबटे, हरणे, ससे, विविध सर्पप्रजाती तसंच शेकडो पक्ष्यांचे अधिवास आहेत. मात्र जंगलाचा परिसर कमी होत गेल्याने त्यांच्या निवासस्थानांवर गदा येत आहे. परिणामी वन्यजीव शहराच्या दिशेने वळत असून मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या घटना वाढू लागल्या आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, हे केवळ वन्यजीवांचे संकट नसून संपूर्ण पर्यावरणीय संतुलन ढासळण्याचा इशारा आहे.
स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींच्या म्हणण्यानुसार, काही भागांमध्ये राजकीय पाठबळ असलेली बिल्डर लॉबी तसंच भूमाफिया उद्यानाच्या सीमेलगत अतिक्रमण करत आहेत. बफर झोन हळूहळू कमी होत असून जंगलाच्या मूळ भागालाही धोका निर्माण होत आहे. योग्य नियोजनाचा अभाव, अपुरी देखरेख आणि कठोर कारवाईचा अभाव यामुळे ही समस्या दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. उद्यानातील जलस्रोतांची स्थितीही चिंताजनक आहे. तलाव, ओढे आणि नैसर्गिक जलप्रवाह अतिक्रमण आणि प्रदूषणामुळे आटण्याच्या मार्गावर आहेत. या जलस्रोतांचा परिणाम फक्त उद्यानापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण मुंबई-ठाणे परिसराच्या हवामानावर, पर्जन्यमानावर आणि भूजल पातळीवर होत आहे.
वनदिनाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण अभ्यासक आणि जागरूक नागरिकांनी, “हे फक्त जंगल नाही, तर शहराचा श्वास आहे. हे हिरवे आवरण नष्ट झाले, तर भविष्यातील पिढ्यांना स्वच्छ हवा आणि सुरक्षित पर्यावरण मिळणार नाही.” अतिक्रमण रोखणे, बफर झोनचे काटेकोर संरक्षण, स्थानिकांचा सहभाग वाढवणे आणि शाश्वत विकासाची अंमलबजावणी करणे ही काळाची गरज असल्याचे पर्यावरण अभ्यासक सांगतात. आज जागतिक वन दिन साजरा करताना केवळ झाडे लावण्यापुरते मर्यादित न राहता, आपल्या डोळ्यांसमोर आकुंचन पावत चाललेल्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला वाचवण्यासाठी कडक पावले उचलण्याची गरज आहे. कारण जंगल वाचले तरच शहर वाचेल आणि शहर वाचले तरच आपले भविष्य सुरक्षित राहील.
एकीकडे पावसाळ्यानंतर धरणे तुडुंब भरल्याचं समाधानकारक चित्र, तर दुसरीकडे उन्हाळा सुरू होताच नळ कोरडे पडण्याची वेळ असा तीव्र विरोधाभास सध्या ठाणे मुंबईत पाहायला मिळत आहे. जागतिक जलदिन World Water Day निमित्त शहरातील जलस्थितीचा आढावा घेतला असता, “पाणी आहे… पण प्यायला नाही!” हीच वस्तुस्थिती अधोरेखित होत आहे.
“ठाणे मुंबईचा पाणीपुरवठा मुख्यतः धरणांवर अवलंबून असतानाही शहर तहानलेलं राहणं हे स्पष्ट व्यवस्थापनातील अपयश दर्शवतं. पाण्याची कमतरता नसताना गळती, असमान वितरण आणि टँकरवर वाढतं अवलंबित्व ही चिंतेची बाब आहे. त्याचबरोबर उल्हास आणि मिठी यांसारख्या नद्यांचा ऱ्हास हा भविष्यातील जलसंकटाचा गंभीर इशारा आहे, कारण जलसुरक्षा ही केवळ धरणांवर नव्हे, तर संपूर्ण जलपरिसंस्थेवर अवलंबून असते.” असं डॉ. प्रशांत सिनकर यांनी म्हटलय.
हेही वाचा...