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कृत्रिम तलावातील गणेशमूर्तींचं पुढे होतं काय? ठाणे महापालिकेकडून संपूर्ण आकडेवारी जाहीर करण्याची पर्यावरणप्रेमींची मागणी

ठाणे महापालिका क्षेत्रातील कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जित केलेल्या सुमारे 40 ते 50 हजार गणेशमूर्तींच्या पुढील प्रवासाबाबत आणि त्यांच्या शास्त्रीय व्यवस्थापनाबाबत नागरिकांमधून पारदर्शक माहितीची मागणी होत आहे.

Thane Ganesh Visarjan 2026
गणेशमूर्ती विसर्जनानंतरच्या व्यवस्थापनाची पारदर्शक माहिती देण्याची मागणी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 27, 2026 at 3:47 PM IST

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ठाणे : गणेशोत्सवाचे मंगलमय सूर विरले आणि विसर्जन घाटांवरील गर्दी ओसरली; मात्र ठाणे महापालिका क्षेत्रात यंदा सुमारे 40 ते 50 हजार मूर्तींचं विसर्जन झालं. यापैकी बहुतांश मूर्ती कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जित झाल्यानंतर त्यांचा पुढील प्रवास काय, हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. नैसर्गिक जलस्रोतांचं प्रदूषण टाळण्यासाठी कृत्रिम तलावांचा पर्याय दिला जातो; मात्र या तलावांत विसर्जित झालेल्या मूर्तींचं पुढे काय होतं आणि त्यांचं व्यवस्थापन कसं केलं जातं, याची पारदर्शक माहिती नागरिकांना मिळणं गरजेचं आहे, जेणेकरून गणेशोत्सव खऱ्या अर्थानं पर्यावरणपूरक होऊ शकेल.

प्रतिक्रिया देताना डॉ. प्रशांत सिनकर (ETV Bharat)

कृत्रिम तलावांत मूर्ती विसर्जित केल्यानंतर त्या पाण्यातच राहतात की काही कालावधीनंतर बाहेर काढल्या जातात, बाहेर काढल्यानंतर त्यांची वाहतूक कुठे केली जाते आणि त्यांचं वर्गीकरण कसं केलं जातं, याबाबत नागरिकांना स्पष्ट माहिती मिळणं आवश्यक आहे. विशेषतः शाडूची माती, पीओपी अथवा अन्य साहित्यापासून बनवलेल्या मूर्तींची स्वतंत्रपणे हाताळणी केली जाते का, त्यांच्यावर कोणती प्रक्रिया केली जाते आणि त्यानंतर त्यांची विल्हेवाट कशी लावली जाते, याची माहिती महापालिकेनं सार्वजनिक करावी.

कृत्रिम तलावांतील पाणी, गाळ, निर्माल्य आणि अन्य अवशेषांचं व्यवस्थापनही पर्यावरणाच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं आहे. केवळ किती मूर्तींचं विसर्जन झालं, याची संख्या जाहीर करण्यापेक्षा विसर्जनानंतर किती मूर्ती तलावातून बाहेर काढण्यात आल्या, त्यांचं वर्गीकरण कसं झालं आणि पुढील व्यवस्थापन कोणत्या पद्धतीनं करण्यात आलं, याची आकडेवारी जाहीर झाल्यास संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता येऊ शकते. यासाठी लोकप्रतिनिधी, पर्यावरण अभ्यासक, पत्रकार आणि महापालिका अधिकाऱ्यांची एक संयुक्त समिती नेमावी. या समितीनं कृत्रिम तलावांतून मूर्ती बाहेर काढण्यापासून त्यांच्या वाहतुकीपर्यंत, वर्गीकरणापासून ते पुढील व्यवस्थापनापर्यंतची सर्व प्रक्रिया प्रत्यक्ष पाहावी. समितीच्या पाहणीनंतर त्याचा अहवालही नागरिकांसाठी सार्वजनिक करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाची खरी कसोटी केवळ मूर्ती कुठे विसर्जित केली यावर नाही, तर विसर्जनानंतर त्या मूर्तींचं शास्त्रीय, पारदर्शक आणि पर्यावरणपूरक व्यवस्थापन कसं केलं जातं, यावरही ठरते. त्यामुळेच याची सखोल माहिती नागरिकांना देण्यात यावी, असे आवाहन पर्यावरणप्रेमी प्रशांत सिनकर यांनी केलं आहे.

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ARTIFICIAL PONDS THANE VISARJAN
ठाणे गणेश विसर्जन
GANESHOTSAV
गणेशोत्सव
THANE GANESH VISARJAN २०२६

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