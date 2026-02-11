पुत्रप्राप्तीचा नवस पूर्ण; नार्वेकर कुटुंबीयांनी साईचरणी अर्पण केले 11 लाखांचे दोन सोन्याचे दिवे
सोन्याच्या दरांनी ऐतिहासिक उच्चांक गाठला आहे. असं असलं तरी, साईभक्तांकडून शिर्डीत साईबाबांच्या (shirdi Sai Baba) चरणी सोन्याच्या दानाचा ओघ सातत्यानं सुरूच आहे.
Published : February 11, 2026 at 3:51 PM IST
शिर्डी : साईबाबांवर (shirdi Sai Baba) देश-विदेशातील लाखो भाविकांची अढळ श्रद्धा आहे. ही श्रद्धा केवळ दर्शनापुरती मर्यादित न राहता सेवा, त्याग आणि दानाच्या माध्यमातून सातत्याने व्यक्त होत असते. ठाणे येथील नार्वेकर कुटुंबीयांनी साईबाबांकडं पुत्रप्राप्तीसाठी नवस केला होता. साईबाबांच्या कृपेनं त्यांचा नवस पूर्ण झाला अशी त्यांची धारणा आहे. त्यानुसार त्यांनी कृतज्ञतेपोटी साईबाबांच्या चरणी आज 11 लाख रुपयांचे दोन सोन्याचे दिवे अर्पण केले आहेत.
कुटुंबात दुहेरी आनंद : ठाणे येथील साईभक्त संतोष नार्वेकर यांनी दोन वर्षांपूर्वी शिर्डी साईबाबांच्या चरणी पुत्रप्राप्तीसाठी नवस केला होता. वंशाला दिवा मिळावा अशी मनोभावे प्रार्थना त्यांनी साईबाबांकडं केली होती. त्यांनी एक पुत्र मागितला होता. मात्र, साईबाबांच्या आशीर्वादाने त्यांच्या कुटुंबात एक मुलगी आणि एक मुलगा असा दुहेरी आनंद मिळाला, अशी त्यांची भावना आहे. साईबाबांना केलेला नवस फेडण्यासाठी नार्वेकर कुटुंबीय आपल्या वरद आणि रुंदा या मुलांना घेऊन आज शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी आले होते. यावेळी त्यांनी साईबाबांच्या माध्यान्ह आरतीला उपस्थिती लावत साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. संपूर्ण कुटुंबानं साईबाबांच्या चरणी नतमस्तक होत बाबांचे आशीर्वाद घेतले.
साईचरणी दोन सोन्याचे दिवे : "वंशाला एक दिवा मिळावा असा नवस मी साईबाबांच्या चरणी केला होता. मात्र बाबांनी आम्हाला एक नव्हे तर एक मुलगी आणि एक मुलगा अशी दोन मुलं देऊन आमचं कुटुंब पूर्ण केलं. त्यामुळं साईबाबांच्या चरणी कृतज्ञतेपोटी आज दोन सोन्याचे दिवे अर्पण केले आहेत. या दोन सोन्याच्या दिव्यांचे एकूण वजन सुमारे सात तोळे असून त्यांची अंदाजे किंमत सुमारे 11 लाख रुपये आहे," असं साईभक्त संतोष नार्वेकर यांनी सांगितलं. साईबाबांच्या कृपेनं आपला नवस पूर्ण झाला असून ही बाबांवरील श्रद्धा, विश्वास आणि कृतज्ञतेचे प्रतीक असल्याची भावना नार्वेकर कुटुंबीयांनी यावेळी व्यक्त केली.
नार्वेकर कुटुंबीयांचा साईबाबांची मूर्ती देऊन सत्कार : साईबाबांच्या दर्शनानंतर साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी नार्वेकर कुटुंबीयांचा शाल आणि साईबाबांची मूर्ती देऊन सत्कार केला. यावेळी नार्वेकर साईभक्त परिवाराने संस्थानला देणगी स्वरूपात देण्यासाठी आणलेले दोन्ही सोन्याचे दिवे संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडं स्वाधीन केले आहे.
(टीप- 'ईटीव्ही भारत' कोणत्याही अंधश्रद्धेला खतपाणी घालत नाही.)
हेही वाचा -