वर्दी फाटेपर्यत वाहतूक पोलिसावर सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा हल्ला, वाहन क्रमांक असूनही आरोपींची ओळख पटेना!
सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा मस्तवालपणा समोर आला आहे. चारचाकीमधून विरुद्ध दिशेनं येणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी वाहतूक पोलिसाला मारहाण केली. ही घटना सांगताना पोलिसाला रडू कोसळले.
ठाणे : वाहतूक पोलीस कर्तव्यावर असतनाच कारमध्ये असलेल्या त्रिकुट हल्लेखोरांनी वर्दी फाटेपर्यंत बेदम मारहाण करत जीवघेणा हल्ला केल्याची खळबळजनक घटना समोर आली आहे. ही घटना कल्याण पश्चिम भागातील दुर्गाडी चौकात घडली आहे. याप्रकरणी कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यात तीन हल्लेखोर विरोधात BNS कलम 121(1),132,125,28,352,3 (5) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी हल्लेखोर त्रिकुटाचा तपास सुरू केला आहे. विलास सुरेश भागीत ( वय 33 ) असे जखमी वाहतूक पोलिसांचे नाव आहे. तर हल्ल्यानंतर घटनास्थळावरून हल्लेखोर फरार झाले आहेत.
हल्लेखोर हे वाहतूक नियमाचे उल्लंघन करून वाहतूक कोंडीत विरुद्ध दिशेनं कार नेत होते. त्यामुळे वाहतूक पोलीस सुरेश भागीत यांनी हल्लेखोरांना थांविण्याचा प्रयत्न केला असता, याच गोष्टीचा राग येऊन त्या हल्लेखोरांनी भर चौकात वर्दी फाटेपर्यत त्यांना बेदम मारहाण केली. तर दुसरीकडे भर चौकात पोलिसांवर जीवघेणा हल्ला झाल्यानं पोलीस दलात संतापाटी लाट उसळली आहे. पोलिसांवरील हल्ल्यामुळे गुन्हेगारांना वर्दीचा धाक नसल्याचं दिसून आलं आहे. तर हे हल्लेखोर सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते असल्याचे पोलीस तपासात समोर आलं आहे. या तिघांच्या अटकेवरून पोलिसांवर दबाव येत असल्याचं दिसून आलं आहे.
वाहतूक कोंडी असल्यानं कर्तव्य करताना मारहाण- पोलीसांनी दिलेल्या माहितीनुसार विलास सुरेश भागीत हे सहा महिन्यापासून शहर वाहतुक शाखा, कल्याण येथे कार्यरत आहेत. ते 24 जानेवारी रोजी रात्रीच्या वेळी दुर्गाडी चौक, कल्याण पश्चिम येथे वाहतुक नियमन करीता पोलीस हवालदार पीपी गायकवाड आणि ट्राफिक वार्डन प्रतिक पवार यांच्यासोबत कर्तव्यावर होते. याचवेळी रात्रीच्या 10 वाजण्याच्या सुमारास कोनगावकडून येणाऱ्या लाईनवर वाहतूक कोंडी झाली. भागीत हे दुर्गाडी चौक जाम झाल्यानं कोनगावकडून येणाऱ्या वाहतुकीचं नियमन करत होते. त्यावेळी वाडेघर चौक कल्याणकडून येणारी अनोळखी एमएच 05 सीए 0400 मेटॅलिक सिल्व्हर गोल्ड रंगाची कार (इनोव्हा) दुर्गाडी चौकाकडून वाडेघर चौकाकडे विरूद्ध दिशेनं येत दुर्गामाता चौकातून कोनगावच्या विरूद्ध दिशेनं जात होती.
वाहतूक नियमांचं भंग करून उलट पोलिसांना मारहाण- आधीच वाहतूक कोंडी चौकात झाल्यानं कार थांबवून विरूद्ध दिशेनं जाण्यास हवलदार भागीत यांनी मनाई केली. याच गोष्टीचा राग येऊन कार चालक (अंदाजे 25 ते 30 वर्षे), अंगात कॉलरचा पांढऱ्या रंगाचा शर्ट (अंदाजे 25 ते 30 वर्षे), अंगात गुलाबी रंगाचा गोल गळ्याचा टी शर्ट वय अंदाजे (25 ते 30 वर्षे), अंगात गोल गळ्याचा पांढऱ्या रंगाचा टी शर्ट हे चारचाकीमधून खाली उतरले. त्यांनी पोलिसांना शिवीगाळ करून आम्हाला का अडवतोस? असे बोलून आरडाओरड केली. तिघांनी पोलिसांना शिवीगाळ केली. त्यावेळी कार चालकानं पाठीमागून वाहतूक पोलिसाला पकडून धरलं. गुलाबी टी शर्ट घातलेल्या व्यक्तीनं वाहतूक पोलिसाला बेदम मारहाण केली.
पोलीस दलात संतप्त भावना- पांढऱ्या रंगाच्या गोल गळ्याचा टी शर्ट घातलेल्या व्यक्तीनं कॉलर पकडून शर्टचे बटण तोडून वर्दी फाडून छातीवर आणि पोटावर बुक्यांनी बेदम मारहाण केली. कल्याणच्या फोर्टीस हॉस्पीटलमध्ये हवालदार भागीत यांच्यावर उपचार सुरू असल्याची माहिती वारिष्ठ पोलीस निरीक्षक शंकर सिंग गौड यांनी दिली आहे. दुसरीकडे वाहतूक पोलिसाला मारहाण केलेल्याचे व्हिडीओ समाज माध्यमांवर प्रचंड व्हायरल झाले आहेत. या घटनेमुळे पोलीस दलात संतप्त भावना आहेत.
