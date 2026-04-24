जादूटोणा झाल्याचं सांगून महिलेकडून लुटले अडीच कोटी रुपये; गोव्यात मौजमजा करणाऱ्या कॅसिनो बाबाला अटक

भोंदूबाबा (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 24, 2026 at 11:22 AM IST

ठाणे - नाशिकमधील अशोक खरात प्रकरणानंतर राज्यात अनेक ठिकाणी भोंदूबाबांचे पेव फुटल्याचं दिसून आलं आहे. ठाणे गुन्हे शाखा युनिट-1 च्या पथकानं कासारवडवली पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या 'कॅसिनो बाबा'च्या मुसक्या आवळून त्याला कारागृहात बंदिस्त करण्यात आल्याची माहिती गुन्हे शाखा उपायुक्त अमरसिंह जाधव यांनी दिली.

जादूटोणा झाल्याचं सांगून महिलांना जाळ्यात ओढून त्यांच्याकडून अडीच कोटी रुपये आणि सोन्याचे दागिने घेतल्याच्या तक्रारीनं ठाण्यात एकच खळबळ उडाली. कासारवडवली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केल्यानंतर गुन्हे शाखा युनिट -1 च्या पोलीस पथकानं कॅसिनो बाबा मंजूनाथ शेट्टी उर्फ दिक्षित बाबा याच्या मुसक्या आवळल्या आहेत.

अटकेतील भोंदूबाबा (Source- ETV Bharat Reporter)



काय होती भोंदू कॅसिनो बाबाची गुन्हा करण्याची कार्यपद्धती- तुमच्या घरावर जादू टोणा करण्यात आलेला आहे. त्याचा परिणाम होऊ नये, म्हणून अघोरी पूजा करावी लागेल, असे सांगून भोंदूबाबा महिलांचा विश्वास संपादन करायचा. त्यानं महिलांकडून अघोरी पूजाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये उकळण्याचं काम केलं. कासारवडवली पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यात तक्रारदार महिलेकडून 'कॅसिनो बाबा' मंजूनाथ शेट्टी उर्फ दिक्षित बाबा यानं तक्रारदाराकडून तब्बल रोख 2 कोटी 50 लाख रुपये उकळले. तो एवढ्यावरच थांबला नाही तर तक्रारदाराचे सोन्याचे दागिनेही घेतल्याचं तक्रारीत नमूद करण्यात आलेलं आहे.


कॅसिनो बाबा गोव्यात करायचा पैशांची उधळपट्टी- कासारवडवली पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यानुसार ठाण्यात महिलांना भीती दाखवून त्यांच्याकडून लुटलेले कोट्यवधी रुपये हा 'कॅसिनो बाबा' मंजूनाथ शेट्टी उर्फ दिक्षित बाबा गोव्यात लुटायचा. गोव्यात जाऊन कॅसिनो आणि इतर हौसमौज करीत होता. गोव्यात पंचतारांकित हॉटेलमध्ये राहून अनेक दिवस राहून पुन्हा ठाण्यात येऊन महिलांना लुटायचा.


तक्रारदारांनी माहिती द्यावी- आरोपीनं किती महिलांना गंडा घातला, याची चौकशी करण्यात येणार आहे. फसवणूक झालेल्या नागरिकांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करावी, असे पोलिसांनी आवाहन केलं आहे.

  • भोंदूबाबांकडून लोकांचं शोषण होत असताना जादूटोणा विरोधी कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नाही, असा आरोप नुकतेच अंनिसच्या सदस्य मुक्ता दाभोलकर यांनी केला. दक्षता अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी आणि कामकाज कसे करावे, याचे निर्देश तयार करावे, अशा त्यांनी राज्य सरकारकडे मागण्या केल्या आहेत.

