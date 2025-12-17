ऐन निवडणुकीच्या काळात भाजपा उमेदवाराच्या कार्यालयावर शुटरकडून गोळीबार; सुरक्षारक्षक जखमी
अंबरनाथ नगरपालिकेची निवडणूक अवघ्या दोन दिवसांवर येऊन ठेपली असतानाच भाजपाचे उमेदवार पवन वाळेकर यांच्या कार्यालयावर अज्ञात व्यक्तींनी गोळीबार केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.
ठाणे - दुचाकीवरून आलेल्यां दोन अज्ञात हल्लेखोरानं तोंडाला मास्क आणि डोक्याला हेल्मेट लावून भाजपा उमेदवाराच्या कार्यालयावर गोळीबार केल्याची खळबळजनक घटना घडली आहे. ही घटना अंबरनाथ पश्चिम नवीन भेंडी पाडा परिसरातील भाजपाच्या कार्यालयासमोर घडली आहे. तर गोळीबाराचा थरार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला. अज्ञातांच्या हल्ल्यात सुरक्षारक्षक जखमी झाला आहे. याप्रकरणी अंबरनाथ पोलीस ठाण्यात अज्ञात दोन व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
बुधवारी रात्री साधारण एक वाजण्याच्या सुमाराला भाजपा उमेदवार पवन वाळेकर हे अंबरनाथ पश्चिमेकडील नवीन भेंडी पाडा परिसरातील आपल्या कार्यालयात कार्यकर्त्यांसोबत बसले होते. त्याचवेळी दुचाकीवरून आलेल्या दोन अज्ञात व्यक्तींनी कार्यालयाच्या दिशेनं चार राऊंड फायर केले. या घटनेमुळे राजकीय वातावरण तापलं असून परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद - भाजपा कार्यालयाच्या काचेवर गोळी लागल्यानंतर आवाज आल्यानं सुरक्षारक्षक बाहेर आला. हल्लेखोरांकडून त्याच्या दिशेनंही गोळीबार करण्यात आला. या घटनेत सुरक्षारक्षक जखमी झाला आहे. ही संपूर्ण घटना कार्यालयात लावण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली. गोळीबारानंतर आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाले. प्राथमिक तपासात हा गोळीबार दहशत निर्माण करण्याच्या उद्देशानं करण्यात आल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. घटनेची माहिती मिळताच अंबरनाथ आणि बदलापूर पोलीस तसेच गुन्हे शाखेचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले.
पोलीस दखल घेत नसल्याचा आरोप - विशेष म्हणजे अंबरनाथमध्ये आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सभा होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर घडलेल्या या घटनेमुळे सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या घटनेनं शांततेनं पार पडणाऱ्या निवडणुकीला गालबोट लागल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे. तर दुसरीकडे गुन्हा दाखल करण्यसाठी भाजपाचे नेते आणि कार्यकत्यांनी पोलीस ठाण्यात ठिय्या आंदोलन केले. संशयित गुन्हेगारांच नाव सांगूनही पोलीस दखल घेत नसल्याचा आरोप भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी केला. आरोपींना शोधण्याकरिता गुन्हे शाखेचे पथक अंबरनाथ आणि बदलापूर पोलीस पथक आरोपीच्या शोधात रवाना झाल्याची माहिती एसीपी शैलेश काळे यांनी दिली आहे.
