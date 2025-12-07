ETV Bharat / state

ठाण्यात फॅमिली कोर्टाच्या आवारात कारमध्ये महिलेवर सामूहिक बलात्कार; एक जण अटकेत, दुसऱ्याचा शोध सुरू

ठाण्यात काम मिळवून देण्याच्या आमिषानं महिलेवर दोघांनी बलात्कार केल्याची घटना घडली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी एकाला अटक केली आहे. तर दुसरा अद्याप फरार आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 7, 2025 at 9:16 AM IST

ठाणे : काम मिळवून देण्याच्या आमिषानं एका विवाहित महिलेवर दोघांनी न्यायालयाच्या आवारात कारमध्ये अत्याचार केल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी पीडितेनं दोघांविरुद्ध 5 डिसेंबर 2025 रोजी ठाणे नगर पोलिसात तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी एका संशियत आरोपीला अटक केली असून दुसरा अद्याप फरार आहे. पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत.

कामाची जाहिरीत पाहून संपर्क साधला : पीडितेनं तक्रार म्हटल्यानुसार, सोशल मीडियावर जाहिरीत पाहून तिनं संपर्क साधला. त्यानंतर संशयित आरोपींनी तिला ठाण्यात बोलवून चांगलं काम मिळवून देण्याचं आश्वासन देऊन तिचा विश्वास संपादन केला. यानंतर दोघांनी महिलेला एका स्पा सेंटरमध्ये काम मिळवून दिलं.

वाढदिवस असल्याचं सांगून कारमध्ये बोलावलं : घटनेच्या दिवशी महणजेच, 25 ऑगस्ट 2025 रोजी एका आरोपीनं रात्री 8:30 वाजेच्या सुमारास स्पा सेंटरमध्ये जाऊन महिलेकडून मसाज करून घेतला. यानंर तिला वाढदिवस आहे केक कापायचा आहे, असं सांगून आपल्या इर्टिगा कारमध्ये बोलावलं. आरोपींनी महिलेला कारमधून ठाण्याच्या फॅमिली कोर्टाच्या आवारातील पार्किंगमध्ये नेलं. तिथं गाडी पार्क करून केक कापला. आरोपींनी केकमध्ये आधीच गुंगीचं औषध मिसळलं होतं. अशा स्थितीत केक खाल्ल्यानंतर महिलेला गुंगी आल्यानंतर ती बेशुद्ध झाली. त्या असहाय्य अवस्थेचा फायदा घेऊन दोन्ही आरोपींनी आळीपाळीनं गाडीमध्ये तिच्यावर बलात्कार केला. तिचे अश्लील व्हिडिओ काढले. यानंतर रात्री 11 वाजता आरोपींनी पीडितेला रस्त्यावर सोडून दिलं. 'हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करू' अशी धमकी देऊन तिला गप्प राहण्यास सांगितलं.

व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत ब्लॅकमेलिंग : कुटुंबाची बदनामी होईल, या विचारानं पीडित महिलेनं प्रारंभी या घटनेबाबत कुणालाही सांगितलं नाही. पण घटनेनंतर आरोपींनी महिलेला रस्त्यात भेटून व्हिडिओच्या आधारे अनेकदा ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी पीडितेला हे सर्व सहन झालं नाही. तिनं 5 डिसेंबर 2025 रोजी आपल्या ओळखीतल्या एका वकिलाच्या आणि मैत्रिणीच्या मदतीनं पोलीस स्टेशन गाठून घडलेला प्रकार पोलिसांना सांगितला. नगर पोलिसांनी आरोपींवर सामूहिक आत्याचाराचा गुन्हा दाखल केला आहे. यातील एका संशयीत आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. तर दुसरा अद्याप फरार असून त्याचा शोध सुरू असल्याचं पोलीस उपायुक्त सुभाष बुरसे यांनी सांगितलं.

