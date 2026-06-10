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ठाणे अमली विरोधी पथकाची मोठी कारवाई; 3 कोटींचे चरस आणि नशेच्या कॅप्सूलसह तीन तस्कर जेरबंद

ठाणे अमली पदार्थ विरोधी पथकाने 3 कोटी 3 लाख रुपयांचे चरस व नशेच्या कॅप्सूल्स जप्त करून तीन तस्करांना अटक केली.

Thane Crime News
3 कोटींचे चरस आणि नशेच्या कॅप्सूल जप्त (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 10, 2026 at 9:03 PM IST

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ठाणे : ठाणे पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांच्या "नशामुक्त ठाणे" आणि "अमली पदार्थ तस्करमुक्त ठाणे" या संकल्पनेला यश मिळत असून, ठाणे अमली पदार्थ विरोधी पथकाने मोठी कारवाई करत 3 कोटी 3 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या प्रकरणात तीन आरोपींना अटक करण्यात आल्याची माहिती पोलीस उपआयुक्त अमरसिंग जाधव यांनी दिली.

12 हजार 984 नशेच्या कॅप्सूल्स जप्त : गोपनीय माहितीच्या आधारे अमली पदार्थ विरोधी पथकाने 8 मे रोजी खारेगाव टोलनाक्याकडून मुंब्रा दिशेने जाणाऱ्या रस्त्यावर सापळा रचला. यावेळी फिरोज अब्दुल खान (वय 52) याला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडून 3 किलो 20 ग्रॅम वजनाचे चरस आणि 12 हजार 984 नशेच्या कॅप्सूल्स असा एकूण 3 कोटी 3 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. आरोपी फिरोझला यापूर्वी दोन वेळा न्यायालयाने तस्करी प्रकरणी शिक्षा ठोठावलेली होती. पुढील तपासात पोलिसांनी काश्मीरी नागरिक असलेल्या मोहमद अशरफ गुलाम अहमद शेदा (42) आणि शौकत अजीज मीर उफ जुबेर अशा तिघांना अटक करण्यात आली.

माहिती देताना पोलीस उपआयुक्त अमरसिंग जाधव (ETV Bharat Reporter)

काय आहे घटना ? : ठाणे अमली विरोधी पथकाने सापळा रचून 8 मे रोजी अटक केलेला आरोपी फिरोज अब्दुल खान (52) रा. एफ-3, मोटु फालियु, जिताली, अंकलेश्वर, जि. भरूच, रा. गुजरात हा अमली पदार्थ तस्कर आहे. त्याला यापूर्वीच न्यायालयाने तस्करी प्रकरणी दोन वेळा शिक्षा ठोठावलेली होती. शिक्षा भोगल्यानंतर तो ठाणे पोलिसांच्या जाळ्यात 3 कोटी 3 लाखाच्या चरस आणि नशेच्या कॅप्सूल्ससह अटक झाला आहे. त्याच्या विरोधात यापूर्वी न.सी.बी. हिम्मतनगर, अहमदाबाद आणि एन.सी.बी. जम्मु येथे दोन गुन्हे आणि तिसरा गुन्हा कळवा पोलीस ठाण्यात दाखल झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. महिन्यापूर्वी अटक केलेल्या एनडीपीएस गुन्ह्यात पोलिसांना सदर तस्करी प्रकरणात लिप्त असलेल्या आणि फरारी आरोपी मोहमद अशरफ गुलाम अहमद शेदा (42) रा. जामा मस्जिद जवळ, शमशीपुरा, पो. बिजबेहेरा, जि. अनंतनाग, राज्य जम्मु काश्मीर याला 19 मे रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर शौकत अजीज मीर उफ जुबेर रा. देवर लोलाब, जि. कुंपवाडा, केंद्रशासीत -जम्मू काश्मीर यास जम्मु काश्मिर मधील कुपवाडा सारख्या संवेदनशील जिल्हयातून 6 जून रोजी अटक केली. त्याला स्थानिक न्यायालयात ट्रान्झिस्ट जमीन मिळवून ठाण्यात आणण्यात आले. त्याला न्यायालयाने 12 जून पर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.

ठाणे अमली विरोधी पथकाचे नागरिकांना आवाहन : ठाणे अमली पदार्थ विरोधी पथकाने नागरिकांना आवाहन केलं आहे की, अमली पदार्थांची विक्री, साठवणूक, वाहतूक किंवा सेवन करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. अशा प्रकारच्या गैरकृत्यांमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींबाबत कोणतीही माहिती असल्यास ती गुन्हे शाखेच्या अंमली पदार्थ विरोधी पथकाला द्यावी. माहिती देणाऱ्या व्यक्तींची ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल, असं पोलिसांनी स्पष्ट केलंय.

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चरस आणि नशेच्या कॅप्सूल जप्त
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