विधी सेवा प्राधिकरणाच्या पथकाकडून यूपीच्या १० कामगारांची वेठबिगारीतून सुटका; दोन ठेकेदारांना अटक
उत्तर प्रदेशमधील रहिवासी असलेल्या १० कामगारांची वेठबिगारीमधून आज सुटका करण्यात आली. या प्रकरणी पोलिसांनी दोन ठेकेदारांना अटक केली आहे.
Published : December 22, 2025 at 10:50 PM IST
ठाणे - अंबरनाथ येथील एका फूड इंडस्ट्रीज कंपनीत कामगारांना वेठबिगार म्हणून कामाला ठेवल्याचं धक्कादायक प्रकार समोर आला. कामगारांना उपाशी पोटी काम करावं लागत होतं. एका लहान खोलीत डांबले जायचे. तसेच त्यांना मारहाण केली जात होती. या गंभीर आणि धक्कादायक प्रकरणाची माहिती मिळताच विधी सेवा प्राधिकरणाच्या विशेष पथकानं आज धाव घेत १० कामगारांची सुटका केली. तसेच त्यांच्यावर अमानुष अत्याचार करणाऱ्या दोन ठेकेदारांना अटक करण्यात आली आहे.
एकविसाव्या शतकातही वेठबिगारी पद्धत अस्तित्वात असल्याचे वास्तव अंबरनाथमध्ये उघडकीस आले. १० परप्रांतियांना नोकरी तसेच राहण्याची आणि जेवणाची व्यवस्था करुन देतो, असे आमिष दाखवून अंबरनाथ पश्चिम येथील एका फूड इंडस्ट्रीज कंपनीत नोकरीला लावले. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांना अत्यंत मेहनतीची कामे करायला लावून उपाशी ठेवले जात होते. अपुरी आणि निकृष्ट जेवण व्यवस्था, मारहाण आणि वेतन न देणे अशा अमानुष परिस्थितीला सामोरे जावे लागले. या कामगारांना एका लहान खोलीत कोंबून ठेवण्यात येत असे. रात्री त्या खोलीला बाहेरून कुलूप लावले जात असे. त्यांना सकाळी पुन्हा कामावर नेले जाई. धक्कादायक म्हणजे त्यांच्याकडील असलेले मोबाईल जप्त करून त्यांचा नातेवाईकांशी संपर्क तोडण्यात आला होता.
असा झाला भांडाफोड- १७ डिसेंबरला कमलेश बनवासी या कामगारानं स्वतःची सुटका करून घेतली होती. त्या कामगारानं जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाशी संपर्क साधल्यानंतर या प्रकरणाचा भांडाफोड झाला. या पीडित कामगारानं आपली व्यथा मांडल्यानंतर या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव, न्यायमूर्ती रवींद्र पाजणकर यांनी त्वरित जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांना कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
या कामगारांची सुटका- उत्तर प्रदेशातील सिंटु बनवासी (१८), चंदू बनवासी ( ४०), संजय बनवासी (२२), कल्लू बनवासी, सुरज बनवासी, संजय बनवासी (१९) सुरेश बनवासी, सुकुड विजई, सुखी पन्ना आणि विजयकुमार श्रीराम (३४) या कामगारांची सुटका करण्यात आली आहे. तर निक्की उर्फ कृष्णा कुमार अग्रहारी व नितिन तिवारी या दोन ठेकेदारांना अटक करण्यात आली आहे.
या प्रकारानंतर आता पुन्हा एकदा जिल्हा प्रशासन सतर्क झाले आहे. बाल कामगार आणि कामगारांवर अत्याचार करणाऱ्या आस्थापनांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. पालिका निवडणुका झाल्यावर यासाठी विशेष मोहीम छेडली जाणार आहे. महिला बालकल्यान विभाग आणि कामगार विभागाच्या मदतीनं भविष्यात कारवाया वाढवल्या जाणार आहेत-जिल्हा माहिती अधिकारी, मनोज सानप
कामगार मूळ गावी सुखरूप- निवडणूक कामात व्यग्र असतानाही जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या नेतृत्वात सर्व अधिकाऱ्यांनी रात्री उशिरापर्यंत कारवाई केली. याप्रकरणी अंबरनाथ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. सर्व कामगारांना उत्तर प्रदेश येथील त्यांच्या मूळ गावी सुखरूप पाठवण्यात आलं आहे.
