डिजिटल अरेस्टचा धाक दाखवून ज्येष्ठ नागरिकाला 85 लाखांचा गंडा; चेन्नईतून उच्चशिक्षित इंजिनिअरसह तिघांना अटक
ठाण्यात डिजिटल अरेस्टची भीती (Digital Arrest) दाखवून ज्येष्ठ नागरिकाची 85 लाखांची फसवणूक करण्यात आली आहे.
Published : November 28, 2026 at 8:50 PM IST
ठाणे : आजाराने त्रस्त असलेल्या पत्नीच्या उपचारांसाठी आयुष्यभर जपून ठेवलेली पुंजी सायबर भामट्यांनी काही क्षणांत लुटली. मात्र, संकटात सापडलेल्या ज्येष्ठ नागरिकाच्या मदतीला कोपरी पोलीस धावून आले. तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत पोलिसांना 47 लाख रुपये परत मिळवण्यात यश मिळवलं. त्यामुळं सावंत कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
डिजिटल अरेस्ट : ठाणे पूर्व परिसरात राहणारे राजाराम सावंत (नाव बदलून) यांना 11 सप्टेंबर 2026 रोजी अज्ञात मोबाईल क्रमांकावरून व्हिडिओ कॉल आणि व्हॉट्सॲप संदेश आले. समोरच्या व्यक्तींनी आपण दहशतवादविरोधी पथकाचे अधिकारी असल्याचं भासवून सावंत यांच्यावर अतिरेक्यांना बँक खात्यातून पैसे पुरविल्याचा आरोप केला. या प्रकरणात अटक होणार असल्याची भीती दाखवत त्यांना डिजिटल अरेस्ट केल्याचं नाटक सुरू केलं. व्हिडिओ कॉलवर पोलीस ठाण्यासारखा सेटअप, अधिकारी आणि न्यायालयाचा आभास निर्माण करण्यात आला. बनावट अटक वॉरंट दाखवून त्यांच्यावर मानसिक दबाव टाकला.
अज्ञात आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल : या प्रकाराने भयभीत झालेल्या सावंत यांनी 22 ते 25 सप्टेंबरदरम्यान भामट्यांनी सांगितलेल्या विविध बँक खात्यांमध्ये आरटीजीएसद्वारे 85 लाख 47 रुपये जमा केले. आजारी पत्नीच्या उपचारांसाठी साठवलेली आयुष्यभराची कमाई गमावल्यानं ते हतबल झाले. अखेर त्यांनी कोपरी पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली. त्यानुसार 2 ऑक्टोबर 2026 रोजी अज्ञात आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला, अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गंगाराम वळवी यांनी दिली.
तिघांना अटक : या गुन्ह्याचा तपास वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गंगाराम वळवी यांनी स्वतः हाती घेतला. बँक व्यवहार आणि तांत्रिक माहितीच्या आधारे तपासाची दिशा निश्चित करण्यात आली. त्यानंतर कोपरी पोलिसांचे पथक चेन्नई येथे रवाना झाले. या कारवाईत शेख साक्षीवली (33) या उच्चशिक्षित इंजिनिअरसह तिघांना अटक करण्यात आली. आरोपींकडून फसवणूक झालेल्या एकूण रकमेपैकी आतापर्यंत 47 लाख रुपये हस्तगत करण्यात पोलिसांना यश आलं आहे. शेख साक्षीवली याच्यावर दिल्ली, मुंब्रा ठाण्यात गुन्हे दाखल असून, अजून काही गुन्हे उघड होण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली. यासाठी पोलीस उपनिरीक्षक रविंद्रकुमार पानसरे, सायबर एक्सपर्ट पोलिस कर्मचारी स्वप्नाली पवार, करण देशमुख, इंद्रजीत ताठे, सागर कुंभार, स्वप्नील सोबले आदी अथक परिश्रम घेतलं.
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