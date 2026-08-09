सॅटीस-2 प्रकल्पाच्या सुरक्षा रक्षकाची हत्या ?; हाताचं बोट तुटल्यानं संशय वाढला
ठाणे कोपरीतील सॅटीस-2 प्रकल्पाच्या बेसमेंटमधील मोकळ्या जागेत सुरक्षा रक्षकाचा मृतदेह (Security Guard Dead body) आढळला आहे. पोलिसांकडून तपास सुरू करण्यात आला आहे.
Published : August 9, 2026 at 8:17 PM IST
ठाणे : ठाणे पूर्वेकडील कोपरी परिसरात सुरू असलेल्या सॅटीस-2 प्रकल्पाच्या बांधकामस्थळी बेसमेंटमधील मोकळ्या जागेत एका सुरक्षा रक्षकाचा मृतदेह (Security Guard Dead body) आढळून आल्यानं खळबळ उडाली. अशोक साळुंखे (60, रा. गोकुळधाम, कोपरी) असं मृत सुरक्षा रक्षकाचं नाव आहे. त्यांच्या शरीरावर मारहाणीच्या खुणा असल्याचा संशय असून हाताचं एक बोट तुटल्याचंही सांगण्यात येत आहे. त्यामुळं साळुंखे यांची हत्या झाली असावी, या दिशेने पोलिसांनी तपास सुरू केला असून सीसीटीव्ही फुटेजही तपासले जात आहे, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक प्रदीप केरकर यांनी दिली.
मोकळ्या जागेत मृतदेह आढळून आला : ठाणे पूर्वेकडील कोपरी परिसरात सॅटीस-2 प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू आहे. साळुंखे हे या बांधकामस्थळी कंत्राटी सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करत होते. शनिवारी सकाळी 8 ते रात्री 8 वाजेपर्यंत त्यांनी नेहमीप्रमाणे सुरक्षा रक्षक म्हणून कर्तव्य बजावले. मात्र, त्यानंतर ते घरी परतले नाहीत. रात्रभर शोध घेतल्यानंतर रविवारी सकाळी कुटुंबीयांनी साळुंखे यांचा शोध घेतला असता प्रकल्पाच्या बेसमेंटमधील मोकळ्या जागेत त्यांचा मृतदेह आढळून आला. याबाबत कुटुंबीयांनी तत्काळ कोपरी पोलिसांना माहिती दिली.
मारहाण झाल्याचा संशय : घटनेची माहिती मिळताच कोपरी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी सिव्हिल रुग्णालयात पाठवला आहे. प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, साळुंखे यांना मारहाण झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यांच्या हाताचे एक बोट तुटल्याचंही समोर आलं आहे. पोलिसांनीही मारहाणीची शक्यता नाकारलेली नसून शवविच्छेदन अहवालानंतर मृत्यूचं नेमकं कारण स्पष्ट होणार आहे.
साळुंखे यांचा मृत्यू नेमका कशामुळं झाला? : दरम्यान, सॅटीस प्रकल्पाच्या या बांधकामस्थळी रात्रीच्या वेळी मद्यपींचा वावर असल्याचं स्थानिकांचं म्हणणं आहे. काहीजण रात्रीच्या वेळी प्रकल्पाच्या परिसरात मद्यपान करण्यासाठी येतात. त्यांना हटकल्यास सुरक्षारक्षकांना धमकावले जात असल्याचा आरोपही स्थानिकांनी केलाय. रात्रीपासून पहाटेपर्यंत सुरू राहणाऱ्या या प्रकारामुळं परिसरातील रहिवाशांनाही त्रास सहन करावा लागत असल्याचं सांगण्यात आलं. या पार्श्वभूमीवर साळुंखे यांचा मृत्यू नेमका कशामुळं झाला? त्यांच्यावर कोणी हल्ला केला होता का? मद्यपींच्या वादातून ही घटना घडली का? याबाबत विविध शक्यता व्यक्त केल्या जात आहेत. मात्र, सध्या पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून शवविच्छेदन अहवाल आणि पुढील तपासातूनच मृत्यूमागील नेमकी परिस्थिती स्पष्ट होणार आहे. या प्रकरणाचा अधिक तपास पोलीस निरीक्षक प्रदीप केरकर करत आहेत.
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