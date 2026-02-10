ETV Bharat / state

'नार्वेकर चोर है'; 11 हजार गुंतवणूकदारांना चुना लावणाऱ्या नार्वेकर दाम्पत्यासह तिघांना 12 फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडी

'ट्रेड विथ जॅझ' कंपनीच्या माध्यमातून राज्यातील अनेक गुंतवणूकदारांना कोट्यावधींचा गंडा घालणाऱ्या समीर नार्वेकर आणि नेहा नार्वेकर यांना न्यायालयानं 12 फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

TWJ COMPANY SCAM
समीर नार्वेकर, नेहा नार्वेकर आणि अमित पालम यांना पोलीस कोठडी (ETV Bharat Reporter)
Published : February 10, 2026 at 10:37 AM IST

ठाणे : राज्यात तब्बल 11 हजार लोकांना 1,200 कोटींचा गंडा घालणाऱ्या समीर नार्वेकर, पत्नी नेहा नार्वेकर आणि अमित पालम यांना सोमवारी ठाणे जिल्हा सत्र न्यायालयात सोमवारी हजर केलं. यावेळी पोलिसांनी प्रकरणाचा तपास अपुरा असल्यामुळं न्यायालयाकडं पोलीस कोठडीची मागणी केली. न्यायालयानं तिन्ही आरोपीना 12 फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. 12 फेब्रुवारीला रोजी तिघांनाही पुन्हा न्यायालयात हजर करणार आहोत, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक माधवी राजेकुंभार यांनी दिली.

आरोपींना पोलीस कोठडी : राज्यातील 11,000 गुंतवणूकदारांना तर ठाण्यात गुंतवणूकदारांना 72 कोटींचा गंडा एका कंपनीनं घातल्याचा प्रकार घडला होता. याप्रकरणी 13 तक्रारदारांच्या तक्रारीनुसार कंपनीचे संचालक समीर नार्वेकर, नेहा नार्वेकर आणि अमित पालम यांच्या विरोधात श्रीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद झाली होती. श्रीनगर पोलिसांनी तीन संचालकांना अटक करून 31 जानेवारीला ठाणे जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर केलं. यानंतर न्यायालयानं त्यांना दहा दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली होती. सोमवारी पुन्हा तिघांना ठाणे न्यायालयात न्यायमूर्ती गणेश पवार यांच्या न्यायालयात उभे केलं. यावेळी न्यायालयानं तिघांना 12 फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिलेत. दरम्यान ठाणे न्यायालयात गुंतवणूकदारांनी गर्दी केली होती. गोंधळ घालत 'नार्वेकर चोर हैं' अशी घोषणाबाजी केली.

प्रतिक्रिया देताना पोलीस निरीक्षक माधवी राजेकुंभार (ETV Bharat Reporter)

ठाण्यातील गुंतवणूकदारांना 72 कोटींचा गंडा : "राज्यात तब्बल 11,000 गुंतवणूकदारांना 'ट्रेड विथ जॅझ' (TWJ) कंपनीनं ठाण्यात जास्त नफ्याचं अमिष दाखवत गंडा घातला. या कंपनीनं ठाण्यात तब्बल 60 नागरिकांना गंडा घातला आहे. तर श्रीनगरमध्ये 13 जणांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर सदरचा व्यवहार कोट्यवधींचा असल्यानं तो ठाणे आर्थिक गुन्हे शाखेकडं पाठण्यात आला. कंपनीनं केलेली फसवणूक 72 कोटींची आहे," अशी माहिती तपास अधिकारी पोलीस निरीक्षक माधवी राजेकुंभार यांनी दिली.

'नार्वेकर चोर है' : 'ट्रेड विथ जॅझ' (TWJ) गुंतवणूकं कंपनीनं जास्त नफ्याचं अमिष दाखवत गुंतवणूकदारांकडून कोट्यवधींची रक्कम घेतली. फसवणूक झाल्यानंतर कंपनीच्या संचालकांना ठाणे पोलिसांनी अटक केली. त्यांना सोमवारी ठाणे न्यायालयात आणण्यात आलं. तेव्हा गुंतवणूकदारांनी न्यायालयात गर्दी केलेली होती. पोलिसांनी नार्वेकर यांना आणल्यानंतर 'नार्वेकर चोर है' अशा घोषणा फसवणूक झालेल्या लोकांनी दिल्यानंतर गोंधळ निर्माण झाला होता.

