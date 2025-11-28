बदलापूर निवडणुकीत पैशांचे पाकिटे वाटप करणाऱ्या ‘त्या’ दोन महिलांवर गुन्हा दाखल; काय आहे प्रकरण?
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत पैसे वाटपाचे धक्कादायक प्रकार समोर आले आहेत. बदलापूरच्या निवडणुकीत असाच प्रकार समोर आल्यानंतर पोलिसांनी कारवाई केली.
Published : November 28, 2025 at 8:07 PM IST
ठाणे - जिल्ह्यातील बदलापूर नगरपालिकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या (अजित पवार) दोन महिलांना पैशांचे पाकिटे वाटप करताना शिवसेनेच्या (एकनाथ शिंदे) कार्यकर्त्यांनी रंगेहात पकडल्यान राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली. ही घटना बदलापूर पश्चिम भागतील पनवेलकर संकुल परिसरात घडली आहे. याप्रकरणी बदलापूर पश्चिम पोलीस ठाण्यात विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल करत पोलिसांनी तपास सुरू केला. सीमा कबूल आणि सुनिता चौधरी असे गुन्हा दाखल झालेल्या त्या महिलांची नावे आहेत.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार बदलापूर नगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमध्ये अटीतटीची लढत आहे. राष्ट्रवादी आणि भाजपाची युती असून युतीकडून राष्ट्रवादीचे प्रभाकर पाटील हे निवडणूकीच्या मैदानात आहेत. तर शिवसेनेकडून तुकाराम म्हात्रे मैदानात आहेत. या निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला असतानाच, प्रभाग क्रमांक एकमध्ये राष्ट्रवादीच्या महिला कार्यकर्त्या पैशानं भरलेली पाकीटं वाटत असल्याची माहिती शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना २७ नोव्हेंबर रोजी दुपारच्या सुमारास मिळाली होती.
शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी दोन महिला कार्यकर्त्यांना रंगेहात पाकीट वाटप करताना पकडलंय. त्यानंतर या ठिकाणी काही काळ शिवसेनेचे कार्यकर्ते आणि राष्ट्रवादीचे कार्यकर्तेसह दोन्ही उमेदवार आमने-सामने आल्यामुळे तणाव निर्माण होऊन जोरदार राडाही झाला होता. तर दुसरीकडे या प्रभागात दोन्ही उमेदवारांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाल्यानं दिवसभर या प्रभागात राजकीय वातावरण तणावपूर्ण झाले होते. त्यातच बदलापूर शहरात प्रचाराचा धुराळा उडत असताना पैसे वाटपावरून राडा झाल्यानं राजकीय वातावरण अधिकचं तापलं आहे.
१ लाख ९२ हजार ५०० रुपयांची रोकड जप्त- दोन गटात राडा सुरू असतानाच शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी या महिलांना रंगेहात पकडत त्यांना याचा जाब विचारला. तसंच निवडणूक अधिकाऱ्यांना तत्काळ माहिती दिली. या पाकिटांमध्ये तीन-तीन हजार रुपये भरण्यात आल्याचं दिसून आलं. यानंतर निवडणूक अधिकारी आणि पोलीस घटनास्थळी दाखल होऊन त्या महिलांकडून काही प्रचार साहित्य आणि १ लाख ९२ हजार ५०० रुपयांची रोकड जप्त केली.
अजित पवार गटातील त्या दोन्ही महिलांवर निवडणूक विभागत कार्यरत असलेले जयवंत डोंगरे (५७) या अधिकाऱ्याच्या तक्रारीवरून भारतीय न्याय साहिंता कलम १७३, १४७, २२३ प्रमाणे गुन्हा दाखल करत पोलिसांनी तपास सुरू केल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक किशोर शिंदे यांनी दिली आहे. या गुन्हाचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक अनिल जाधव करीत आहेत.
