२१ वर्षीय केअर टेकर तरुणीचा विनयभंग; डॉक्टराविरोधात गुन्हा दाखल होताच आणखी तीन पीडितांची पोलिसात तक्रार

केअर टेकर तरुणीचा विनयभंग केल्यानंतर ठाण्यातील डॉक्टरवर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केला आहे. या तक्रारीनंतर तीन पीडितांनी पोलिसात धाव घेत तक्रार केली आहे.

Thane crime news
प्रतिकात्मक (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 6, 2025 at 1:16 PM IST

1 Min Read
ठाणे : एजन्सीद्वारे केअर टेकर म्हणून कामाला लागलेल्या २१ वर्षीय तरुणीचा ठाण्याच्या एका उच्चभू सोसायटीतीतील व्यक्तीनं विनयभंग केल्याची पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली. डॉ. अनिल गर्ग असे या ७० वर्षीय आरोपीचं नाव आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.

पीडितेच्या तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल- २१ वर्षीय पीडिता हिला कामाची गरज होती म्हणून तिने मुंबईच्या भांडुप येथे काम देणारी दीपक एजन्सीमध्ये संपर्क केला. तेव्हा एजन्सीच्या मदतीनं ठाण्याच्या उच्चभू सोसायटीत गर्ग परिवाराकडे २४ तास केअर टेकर म्हणून कामाला लागली. घरात अनिल गर्ग आणि त्यांची पत्नी राहत होती. घटनेच्या दिवशी १८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पीडित तरुणीला अश्लील काम करण्यास सांगितलं. त्याकडे पीडितेनं दुर्लक्ष केल्यानंतर गर्गनं तिला २६ ऑक्टोबर रोजी मालिश करण्यासाठी बेडरूममध्ये बोलावून अश्लील चाळे केले. अश्लील संभाषण करून विनयभंग केल्याची तक्रार मंगळवारी ४ नोव्हेंबर रोजी वर्तकनगर पोलीस ठाण्यात दाखल केली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपींकडे काम करणाऱ्या आणखी तीन महिलांनी तक्रार दिली. त्यानंतर पोलिसांनी पीडित महिलांची तक्रार लिहून घेतली. याबाबत वर्तक नगर पोलीस तपास करत आहेत.

हा विनयभंग आणि बलात्काराचा प्रयत्न प्रकार समोर आला. प्राथमिक आम्ही गुन्हा दाखल केला असून चौकशी करून पुढील तीन महिलांच्या बाबत कारवाई केली जाईल. या संदर्भात वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यात आली. पुढील तपास केल्यावर आणखी गुन्हे दाखल होऊ शकतात- वर्तक नगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, राजकुमार वाकचौरे



चार पीडितांची पोलीस ठाण्यात धाव- ७० वर्षीय आरोपी डॉक्टरनं यापूर्वी दोन एजन्सीकडून महिलांना घरकाम करण्यासाठी नियुक्त केले होते. एकूण चार महिलांनी विनयभंग झाल्याची माहिती पोलिसाना दिली. आपल्यासोबतदेखील बलात्कार करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचं पोलिसाना सांगितलं. या संदर्भात पोलिसांनी जबाब नोंदविले आहेत.

