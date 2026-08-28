पोलिसवालेच दरोडेखोर!; मुंबई-नाशिक महामार्गावर 61 लाख लुटीचा थरार; पाच दरोडेखोरांना अटक
वाहनांमधील 61 लाख 50 हजार रुपये लुटून दरोडेखोर फरार झालेल्या घटनेत पोलीसच आरोपी असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. वाचा, धक्कादायक बातमी.
Published : August 28, 2026 at 4:22 PM IST|
Updated : August 28, 2026 at 4:35 PM IST
ठाणे : मुंबई - नाशिक महामार्गावरून मुंबईच्या दिशेनं जाणाऱ्या एका अंगाडीया कंपनीचं वाहन थांबवून वाहन चालकासह एका साथीदाराला बेदम मारहाण करत त्यांच्याकडील वाहनांमधील 1 कोटीच्या रोकड पैकी 61 लाख 50 हजार रुपये लुटून दरोडेखोर फरार झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ही घटना मुंबई - नाशिक महामार्गावरील खर्डी गावाच्या हद्दीत घडली आहे.
खळबळजनक बाब म्हणजे दरोडेखोरांमध्ये पोलीस कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असल्याचं तपासात समोर आल्यानं पोलिसांनी या गुन्ह्याविषयी कमालीची गुप्तता पाळली असल्याचं दिसून आलं आहे. याप्रकरणी शहापूर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिताच्या विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करून आतापर्यत 5 दरोडेखोरांना शहापूर पोलिसांनी 27 ऑगस्टला अटक केली आहे. या गुन्ह्यातील इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहिती नुसार तक्रारदार गोविंद हरगोविंदभाई पटेल, (वय 43, रा. अलथान, सुरत जि. सुरत, राज्य, गुजरात ) येथे कुटूंबासह राहत असून ते मध्यप्रदेश राज्यातील ग्वालीयर शहरात राहत असलेल्या प्रविणभाई यांच्या के. पी. अंगाडीया कंपनीत व्हॅन चालक म्हणून कार्यरत आहेत. नेहमी प्रमाणे 23 ऑगस्ट रोजी ग्वालीयर येथून मुंबईतील मालाड भागात असलेल्या कार्यालयात 1 कोटींची रोख रक्कम घेऊन साथीदार जिगरभाई पटेल यांच्यासोबत मुंबईच्या दिशेनं व्हॅन घेऊन निघाले होते.
दुसऱ्या वाहनात बेदम मारहाण- त्यातच महामार्गावरील हॉटेल तुलीप, खर्डी या ठिकाणी वाहन थांबवून रात्रीचे जेवण केलं. त्यानंतर 24 ऑगस्ट रोजी पहाटेच्या सव्वा वाजताच्या सुमारास पुढील प्रवासासाठी वाहन घेऊन निघाले असता त्याच सुमाराला तीन जणांनी आमच्या वाहनाची काच ठोकून उघडण्यास सांगितले. आम्ही काच उघडताच आम्ही क्राईम ब्रँचचे पोलीस असून तुमचे वाहन घेऊन पोलीस चौकीत चला असे बोलून अचानक व्हॅन मुंबई नाशिक महार्गावरील तक्रारदार वाहन चालक गोविंद आणि साथीदार जिगरभाई यांच्याकडून वाहनाची चावी घेऊन या दोघांना मधल्या सीटवर बसून वाहनात बेदम मारहाण केली. त्यांचे वाहन नाशिकच्या दिशेनं घेऊन गेले.
दुसऱ्या वाहनातून आरोपी फरार- त्यानंतर अपहरण केलेले वाहन पुन्हा मुंबईच्या दिशेने मुंबई - नाशिक महामार्गावरील एका बंद हॉटेल जवळ थांबविले. पुन्हा बेदम मारहाण करत वाहनातील 1 कोटी रोकडमधून 61 लाख 50 हजार रुपये घेऊन दुसऱ्या पांढऱ्या रंगाच्या कारमधून पाचही अज्ञात पळून गेल्याची तक्रारदार वाहन चालक गोविंद पटेल यांनी शहापूर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली. तक्रारीत अज्ञात दरोडेखोर हे पोलिसांच्या वर्दीत असल्याचे म्हटले. तर काही जण पोलीस असल्याचे दिसत होते, असे तक्रारीत नमूद केले. त्यांचे वर्णन सांगितल्यानंतर गुन्हा दाखल करत पोलिसांनी तपास सुरू केला असता पोलिसांना तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली.
पाच दरोडेखोरांना अटक- दरोडेखोर दुसरे तिसरे कोणी नसून यामध्ये ठाणे ग्रामीण दलातील पोलीस कर्मचारी असल्याचं समोर आलं. त्यानंतर पोलिसांनी गुन्ह्याचं गांभीर्य ओळखून वेगानं तपास करत आतापर्यंत 5 दरोडेखोरांना अटक केली आहे. यामध्ये पोलीस कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. तर काही फरार दरोडेखोर गुजरात राज्यातील असल्याचे पोलीस तपासात समोर आलं आहे.
दरोड्याच्या प्रकरणात आतापर्यंत पाच दरडोखोरांना अटक केली आहे. यामध्ये एक पोलीस कर्मचारी असल्याचं निष्पन्न झालं आहे. या गुन्ह्यात आणखी एकूण 7 ते 8 दरोडेखोरांचा समावेश असल्याचे तपासात समोर आलं आहे. पोलिसांचा तपास वेगानं सुरू असल्याची माहिती शहापूरचे डीवायएसपी विशाल नागरगोजे यांनी दिली आहे. मात्र, या गुन्ह्यात अटक केलेल्या दरडोखोरांची नावे सांगण्यास नकार दिला आहे. आरोपींची नावे समोर आली तर या गुन्ह्यातील इतर फरार आरोपी सावध होतील, असे त्यांनी सांगितलं. विशेष म्हणजे घटनेला तीन दिवस उलटूनही आतापर्यंत पोलिसांनी लुटीची रक्कम हस्तगत केली नसल्याचंही समोर आलं आहे. पोलीस लुटीची रोख रक्कम आणि इतर फरार आरोपींचा शोध घेत आहे, अशी माहिती शहापूर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विलास कदम यांनी दिली आहे