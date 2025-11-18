ETV Bharat / state

स्वस्तात दुचाकी देण्याचं प्रलोभन दाखवून केमिस्टला लाखोंचा गंडा; धुळ्यातील दुकलीचा फसवणुकीचा नवा फंडा

राज्यात दिवसेंदिवस गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये (Crime News) वाढ होत आहे. त्यातच आता आणखी एक फसवणुकीची बातमी समोर आली आहे.

आरोपी अटकेत (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 18, 2025 at 8:07 PM IST

Updated : November 18, 2025 at 8:47 PM IST

ठाणे : स्वस्तात नऊ दुचाकी देण्याचं प्रलोभन दाखवून सिंदखेडा, धुळे येथील दुकलीने ठाण्यातील केमिस्ट दुकानदाराला तब्बल साडेपाच लाखाचा गंडा घातल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी वागळे इस्टेट पोलिसांनी ज्ञानेश्वर सखाराम कोळी (४०) आणि दिनेश अनंत पाटील, (४३) या दोघांना अटक केली असून त्यांच्याकडून सात दुचाकी हस्तगत केल्या आहेत. अटकेतील भामट्या दुकलीला ठाणे न्यायालयाने एक दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान, नागरिकांनी अशा फसवणुकीला बळी पडू नये, असं आवाहन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शिवाजी गवारे यांनी केलं आहे.


काय आहे घटना? : वागळे इस्टेट, लुईसवाडी येथील स्वामी समर्थ मेडीकल दुकान चालवणारे संदीप दशरथ गलांडे यांना अवघ्या ६० हजारात दुचाकी देण्याचं प्रलोभन कोळी आणि पाटील या दुकलीने दाखवलं होतं. तसंच, काही दुचाकींची छायाचित्रेही व्हॉट्सॲपवर पाठवून एक महिन्यात आरटीओ ट्रान्सफर करून देणार असल्याचं सांगितलं. या आमिषाला बळी पडून गलांडे यांनी ९ दुचाकीकरता ५ लाख ४० हजार रुपयांची रक्कम रोख आणि ऑनलाईन स्वरूपात दुकलीला पाठवली. मात्र, दुचाकी न देता फसवणूक झाल्याचं लक्षात येताच गलांडे यांनी वागळे इस्टेट पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. मार्च-एप्रिल २०२३ साली घडलेल्या या प्रकाराची गंभीर दखल घेत पोलिसांनी याप्रकरणी फसवणुकीचा गुन्हा दुकलीवर दाखल केला. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शिवाजी गवारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक ज्योतीराम भोसले यांच्या पथकाने धुळे सिंदखेडा या ठिकाणी, तांत्रिक पुराव्याच्याआधारे शोध घेत ७ दुचाकींसह दुकलीला ताब्यात घेतलं. चौकशीत त्यांनी पैशाची गरज असलेल्या इतर ८ दुचाकी मालकांना बँकेचं कर्ज मंजूर करून देत, त्यांच्या दुचाकी स्वतःकडं ठेवून फसवणूक केल्याचं निष्पन्न झालं.

प्रतिक्रिया देताना वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शिवाजी गवारे (ETV Bharat Reporter)



अनेक तक्रारदार येणार पुढे : अटक केलेल्या आरोपींनी मागील पाच वर्षात अशाच प्रकारे अनेकांची फसवणूक केली आहे. यामुळं या आरोपींच्या विरोधात तक्रार देण्यासाठी संपर्क साधण्याचं आवाहन पोलिसांनी केलं आहे. बँक ग्राहक आणि अनेक कंपन्या या दोघांच्या टोळीचे बळी पडल्याचं तासात निष्पन्न झालंय. परंतु, याबाबत गुन्हा दाखल करण्यासाठी तक्रारदार आवश्यक असल्याचं ठाणे पोलिसांनी सांगितलं.

