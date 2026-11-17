पोलीस आयुक्तांचे व्हॉट्सॲप हॅक; स्टेटसवर 20 अश्लील चित्रफिती, सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
सायबर गुन्हेगारानं थेट ठाण्याचे पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांचे व्हॉट्सॲप हॅक केलं. या प्रकरणात सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Published : November 17, 2026 at 10:00 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 10:09 PM IST
ठाणे: सायबर गुन्हेगारी वाढत असल्यानं त्याचा अनेकदा नागरिकांना फटका बसतो. कधी नागरिकांच्या खात्यातून पैसे काढले जातात, तर कधी डिजीटल अरेस्टसारख्या घटना घडतात. अशा गुन्हेगारीवर अटकाव करण्यासाठी पोलिसांकडून मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केली जाते. मात्र, हॅकरनं थेट पोलीस आयुक्तांच्या व्हॉट्सअपलाच लक्ष्य केल्याचा प्रकार ठाण्यात समोर आला आहे. केवळ हॅक न करता व्हॉट्सअपवर अश्लील व्हिडिओदेखील अज्ञातानं पोस्ट केले.
ठाण्याचे पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांच्या व्हॉट्सॲप खात्याचा अनधिकृत ताबा सायबर गुन्हेगारानं घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार मंगळवारी उघडकीस आला. त्यांच्या व्हॉट्सॲप स्टेटसवर सुमारे 20 अश्लील चित्रफिती अपलोड करण्यात आल्या. मंगळवारी सायंकाळी पावणेपाचच्या सुमारास सुरू झालेला हा प्रकार दोन तासांच्या प्रयत्नांनंतर नियंत्रणात आणण्यात आला. सायबर पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
अज्ञात व्यक्तीविरोधात कायदेशीर कारवाई- ठाण्याचे पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांच्या व्हॉट्सॲप स्टेट्स चित्रफिती अपलोड होत असल्याचं निदर्शनास येताच पोलीस दलात खळबळ उडाली. गुन्हे अन्वेषण शाखा आणि सायबर कक्षानं तातडीनं तपास सुरू केला. सायंकाळी सहाच्या सुमारास सर्व चित्रफिती हटविण्यात आल्या आहे. पोलीस उपायुक्त पराग मणेरा यांनी या घटनेला दुजोरा दिला आहे. संबंधित आरोपीचा शोध सुरू असल्याचं सांगितलं. दरम्यान, नागरिकांनी या चित्रफितींवर विश्वास ठेवू नये. त्या डाउनलोड किंवा फॉरवर्ड करू नयेत तसेच संशयास्पद लिंकपासून दूर राहावे. अफवा पसरवू नयेत, असे आवाहन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक तथा जनसंपर्क अधिकारी शैलेश साळवी यांनी केलं आहे. अज्ञात व्यक्तीविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे. सर्व नागरिकांनी याची गांभीर्यानं दखल घेऊन सहकार्य करावं असे आवाहन जनसंपर्क अधिकारी साळवी यांनी केलं आहे.
#नागरिकांनाआवाहन https://t.co/Cu9M0GCwJo— ठाणे पोलीस.. Thane Police (@ThaneCityPolice) November 17, 2026
व्हॉट्सअॅप हॅकिंगवर उपाय -व्हॉट्सअॅप हॅक होऊ नये, यासाठी सायबर पोलिसांसह सायबर तज्ञ महत्त्वाचा सल्ला देतात. व्हॉट्सअॅपच्या सेटिंगमध्ये जाऊन अकाउंट फोल्डरमध्ये 'टू स्टेप व्हेरिफिकेशन'ची प्रक्रिया पूर्ण करावी. व्हेरिफिकेशन लागू केल्यास पासवर्ड टाकल्याशिवाय व्हॉट्सअप सुरू करता येत नाही. ही सुविधा डेस्कटॉप व्हाॅट्सअपसाठीदेखील घेता येते. डेस्कटॉप व्हाॅट्सअपसाठीदेखील कोड टाकता येतो. अशावेळी लॉग आउट न करता डेस्कटॉप व्हाॅट्सअप बंद ठेवता येते.