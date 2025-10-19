ETV Bharat / state

घरातही 'ती' असुरक्षितच : मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधम बापाला 20 वर्षाची सक्तमजुरी

पोटच्या मुलीवर अत्याचार करत तिला गर्भवती करणाऱ्या 45 वर्षीय नराधम बापाला ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयानं गुरुवारी दोषी ठरवीत 20 वर्षाची सक्त मजुरीची शिक्षा ठोठावली.

THANE FATHER DAUGHTER RAPE CASE
घरातही 'ती' असुरक्षितच (File Photo)
Published : October 19, 2025 at 8:18 PM IST

ठाणे : आपल्या पोटच्या मुलीवर सातत्यानं अत्याचार करत तिला गर्भवती करणाऱ्या 45 वर्षीय नराधम बापाला ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयानं गुरुवारी (दि. 16) दोषी ठरवीत 20 वर्षाची सक्त मजुरीची शिक्षा ठोठावली. या प्रकरणात मुलीनं साक्ष फिरवली मात्र वैद्यकीय अवहलात पीडितेचा आणि नराधम बापाचा डीएनए जुळल्यानं खटल्याला कलाटणी मिळाली. सदरचा हा प्रकार 2021 मध्ये भाईंदर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडला होता, अशी माहिती सरकारी वकील रेखा हिवराळे यांनी दिली.

बाप-लेकीच्या नात्याला काळीमा : पीडित आणि नराधम आरोपी हे नात्यानं बाप-लेक आहेत. आरोपीनं कुकर्म करत पोटच्या मुलीशी संबंध प्रस्थापित केले. एवढ्यावर न थांबता त्यानं पीडित मुलीला ठार मारण्याची धमकी दिली होती. मुलगी गर्भवती झाल्यानंतर तिचं अर्भक घराच्या मागं पुरण्यात आलं. पीडित मुलीनं पोलिसांत याबाबत तक्रार दिल्यानं हा प्रकार उघडकीस आला. यानंतर नराधम आरोपीच्या विरोधात भाईंदर पोलिसांनी गुन्ह्याची नोंद करत त्याला अटक केली. सदर प्रकरण ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश डी. एस. देशमुख यांच्यासमोर आल्यावर सरकारी वकील हिवराळे यांनी सादर केलेले पुरावे आणि 13 साक्षीदारांची साक्ष ग्राह्य मानून नराधम पित्याला दोषी ठरवण्यात आलं.

नराधम पित्याला 20 वर्षांची सक्तमजुरी : आरोपी बापाविरोधात सादर केलेल्या पुराव्यामध्ये डीएनए अहवाल हा महत्वाचा ठरला. त्यानुसार नराधम पित्याला 20 वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा आणि 50 हजार रूपये दंड अशी शिक्षा सुनावली. तसंच दंड न भरल्यास 6 महिने अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा भोगावी लागेल असंही न्यायालयानं आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. सरकारी वकील म्हणून रेखा हिवराळे यांनी काम पाहिलं. तर तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जितेंद्र कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तत्कालीन तपास अधिकारी तथा सहायक पोलीस निरीक्षक विश्वास बाबर यांनी तपास केला. याशिवाय पैरवी अधिकारी म्हणून पोलीस उपनिरीक्षक प्रकाश जाधव, कोर्ट कारकून म्हणून सहायक फौजदार संतोष गायकवाड, पोलीस अंमलदार सीमा युनूस पठाण तसंच समन्स वॉरंटचं काम हेडकॉन्स्टेबल दीपक गिरासे आणि पोलीस शिपाई परसराम कांदळकर यांनी काम पाहिलं.

"या प्रकरणात मुलीनं साक्ष फिरविली. मात्र वैद्यकीय अवहलात पीडितेचा आणि नराधमाचा डीएनए जुळल्यानं खटल्याला कलाटणी मिळाली. सदरचा हा प्रकार 2021 मध्ये भाईंदर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडला होता," - रेखा हिवराळे सरकारी वकील

