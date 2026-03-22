ETV Bharat / state

1,500 कुटुंबांना घर सोडण्याची नोटीस; भाडे थकबाकीवर ठाणे महानगरपालिकेचा कारवाईचा इशारा

ठाणे महानगरपालिकेनं स्थलांतरित 1,500 कुटुंबाना घर सोडण्याची नोटीस बजावली. त्यामुळं नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 22, 2026 at 8:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : 2013 पासून पुनर्वसनासाठी स्थलांतरित 1,500 कुटुंबांना घर खाली करण्याची नोटीस ठाणे महानगरपालिकेनं 16 मार्चला दिली. यासह थकीत भाडं न भरल्यास फौजदारी कारवाईचा इशारा दिल्यामुळं रहिवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. यावर 'महानगरपालिकेनं आमचं पुनर्वसन करायला हवं, तोपर्यंत आम्ही जाणार कुठं,' असा प्रश्न रहिवाशांनी विचारला आहे.

भाडं भरल्यानंतरही आम्ही कुठं जावं? : नोटीसमध्ये तत्काळ थकबाकी भरण्याचे आदेश देताना पुनर्वसन करण्यात येणाऱ्या रहिवाशांसाठी 11 महिन्यांच्या तात्पुरत्या निवासाचा उल्लेख प्रथमच करण्यात आला. तसंच थकबाकी न भरल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करून घरं ताब्यात घेतली जातील, असा इशारा दिला आहे. दरम्यान, तुषार भोंडवे आणि सरला पवार या रहिवाशांनी सांगितलं की, "थकीत भाडं भरायला सुरुवात केलं आहे. काहींनी नियमित भाडं भरलं आहे. तरीही घर खाली करण्याचा आदेश दिल्यामुळं भाडं भरल्यानंतरही आम्ही कुठं जावं? असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. तसंच शेकडो कुटुंबांनी आपलं नियमित घर भाडं नियमितपणे भरलं आहे."

प्रतिक्रिया देताना रहिवाशी (ETV Bharat Reporter)

ठाणे महानगरपालिकेनं रोड कटिंग, धोकादायक इमारती, झोपडपट्टी आणि नाल्यालगतच्या भागातील कुटुंबांना (एमएमआरडीए) रेंटल हाऊसिंगमध्ये स्थलांतरित केलं होतं. तिथल्या दोस्ती रेंटल वसाहतीमधील चार इमारतींमध्ये सुमारे 1,500 पेक्षा अधिक कुटुंबं वास्तव्यास आहेत. 16 मार्च 2026 रोजी अतिरिक्त आयुक्तांनी दिलेल्या नोटीसमध्ये काहींचे 10 हजार ते 50 हजारांहून अधिक भाडं थकीत असल्याचं नमूद आहे. यासह पाणी देयकेही थकीत असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. - शितल चांदवडकर, रहिवाशी

Thane Municipal Corporation Notice
ठाणे महानगरपालिकेनं दिलेली नोटीस (ETV Bharat Reporter)

मूलभूत सुविधांचा प्रश्न : "इमारतीमधील लिफ्ट सेवा अनेक वर्षांपासून बंद असल्यामुळं नागरिकांना 10 मजले जिन्यांची पायपीट करावी लागते. परिसरात कचरा व्यवस्थापन अपुरं असून तिथं घाण साचते. तसंच पाणीपुरवठाही अनियमित आहे. इथं आठवड्यातून एक-दोन दिवस पाणी येत नाही, अशी तक्रार रहिवाशांनी केली आहे. ठाणे महानगरपालिकेकडून आठवड्यांला दोन दिवस पिण्याचं पाणी सोडलं जायचं. ते का थांबवलं? पिण्याचं पाणी शुद्ध आहे की अशुद्ध? याचा सार्वजनिक प्रयोगशाळेचा अहवाल महानगरपालिकेनं घोषित करावा. या सगळ्याचा नियमांचं पालन करणाऱ्या रहिवाशांना त्रास होतोय," अशी प्रतिक्रिया रहिवाशी वैभव वाघ आणि संतोष निकम यांनी दिली.

ठळक मुद्दे :

  1. नागरी व मूलभूत सुविधा समस्या :
  2. लिफ्ट सेवा बंद असल्यामुळं दहा मजले जिने चढावे लागतात.
  3. आठवड्यातून एक-दोन दिवस पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद.
  4. सकाळी-संध्याकाळी अपुरा पुरवठा.
  5. कचरा व्यवस्थापन अपुरे आहे. त्यामुळं परिसरात कचरा साचतो.
  6. परिसरात स्वच्छतेअभावी अस्वच्छता आणि आरोग्याचा धोका.

आम्ही 11 महिन्यांसाठी दिले होते घर : ठाणे महानगरपालिकेच्या उपआयुक्त बिरारी यांनी यावर प्रशासनानं विस्थापिताना 11 महिन्यांसाठी घर दिले होते. त्यानंतर त्यांनी आपली निवासाची व्यवस्था करायची होती. पण त्यांनी ती केली नाही. वारंवार नोटीस देऊनही भाडं न भरल्यामुळं आता त्यांना कारवाईचा इशारा दिला आहे.

TAGGED:

THANE
THANE MUNICIPAL CORPORATION
ठाणे महानगरपालिका नोटीस
THANE CORPORATION RENT ARREARS
THANE MUNICIPAL CORPORATION NOTICE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.