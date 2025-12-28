ETV Bharat / state

ठाणे महानगरपालिका; निवडणूक भाजपा स्वबळाच्या तयारीत? शहरात झळकले 'नमो भारत, नमो ठाणे'

ठाण्यात भाजपानं बॅनरबाजी करत 'नमो भारत, नमो ठाणे' या शिर्षकाखाली बॅनर लावलेत. एक प्रकारे ठाणे भाजपानं वडणूक प्रचाराचं रणशिंग फुंकलंय.

NAMO BHARAT NAMO THANE
ठाण्यात लागलेला बँनर (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 28, 2025 at 2:41 PM IST

2 Min Read
ठाणे : राज्यात महानगरपालिका निवडणूक होणार आहेत. त्यासाठी राजकीय पक्ष युती-आघाडी करण्यात व्यस्त आहेत. तसंच विविध महानगरपालिका निवडणुकीत पक्ष आपआपल्या पद्धतीनं प्रचार करण्यात व्यस्त आहेत. ठाणेकरांच्या मनामनातील ब्रीद वाक्य म्हणजे 'शिवसेनेचं ठाणे ठाण्याची शिवसेना' याला पर्याय म्हणून आता ठाण्यात भारतीय जनता पार्टीकडून 'नमो भारत नमो ठाणे' असं भाजपाचं ब्रॅण्डिंग सुरू आहे. ठाण्यातील जवळपास सर्वच महत्त्वाच्या मोठ्या नाक्यांवर भाजपाकडून 'नमो भारत नमो ठाणे' असे मोठे पोस्टर्स लावले आहेत.

ठाण्यात 'नमो भारत नमो ठाणे' बॅनर झळकले : मागील अनेक दशकांपासून ठाण्यात सत्ता मिळवण्यासाठी शिवसेनेला 'शिवसेनेचं ठाणे ठाण्याची शिवसेना' या ब्रीद वाक्याचा खूप फायदा झाला. आपुलकीची जाणीव करून देणारं हे वाक्य घराघरात आणि देशभरात चर्चेत होतं. आता याच भावनिक मुद्द्याला हात घेऊन आपुलकी निर्माण करण्यासाठी भाजपाकडून 'नमो भारत नमो ठाणे' ही संकल्पना समोर आणली आहे. अवघ्या काही दिवसांत मतदान आहे. कमी वेळेत ठाणेकर मतदारांना आपल्याकडं वळवण्यासाठी हा प्रयत्न सुरू असल्याचं ठाण्यातील जाणकार सांगत आहेत.

युतीचं घोंगडं भिजतच : शनिवारी पहाटेपर्यंत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या बैठक सुरूच होती. मात्र, अद्याप जागा वाटप निश्चित झालेलं नाही. अशा वेळी भाजपाकडून आणखी एक पाऊल उचलत 'नमो ठाणे'चा डाव खेळण्यात आल्याचं जाणकार सांगत आहेत.

दिघे साहेबांचं ठाणे : शिवसनेचे दिवंगत नेते आनंद दिघे यांनी ठाण्यात शिवसेना खऱ्या अर्थानं वाढवली आहे. ठाणे हा आनंद दिघे यांचाच बालेकिल्ला असल्याचं संदेश देणारा बॅनर ठाण्यातील काजूवाडी परिसरात लावण्यात आला आहे. ठाण्यातील काजूवाडी परिसरात आनंद दिघे यांचा लावण्यात आलेला बॅनर सर्वांचेच लक्ष वेधून घेत आहे. आनंद दिघे यांचा मोठा कटाऊट लावण्यात आहे. यामध्ये 'कोण रोखणार हे भगवे वादळ' असा संदेशदेखील दिला आहे. शिवसेनेच्या फुटीनंतर ठाण्यातील जवळपास सर्वच नगरसेवक हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेत. काजूवाडी परिसरात बॅनर लावण्यात आला आहे. हा माजी महापौर अशोक वैती यांचा प्रभाग आहे. तेदेखील एकनाथ शिंदे यांच्या पहिल्या फळीतील शिलेदारांपैकी एक आहेत. त्यामुळं मनसे आणि शिवसेना (उबाठा) पक्षाची युती झाल्यानंतर त्यांच्या प्रभागात लावण्यात बॅनर आता सर्वांच्याच चर्चेचा विषय बनला आहे.

