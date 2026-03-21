ठाणेकरांची चिंता वाढली! जागतिक प्रदूषित शहरांमध्ये ठाणे दुसऱ्या क्रमांकावर; प्रदूषणाचा निर्देशांक गेला 269 वर
ठाण्यात वृक्षतोड, बांधकाम आणि वाहतूक कोंडीमुळं हवेची गुणवत्ता खालावली आहे. त्यामुळं ठाण्याचा प्रदूषण निर्देशांक 269वर पोहोचला आहे.
Published : March 21, 2026 at 4:09 PM IST
ठाणे : जागतिक प्रदूषित शहरांच्या यादीत ठाणे दुसऱ्या स्थानावर आलं आहे. ठाण्याचा प्रदूषणाचा निर्देशांक 269 वर गेला आहे. त्यामुळं ठाणेकरांची चिंता वाढली असून आता या प्रदूषणाविरोधात न्यायालयीन लढाई लढायची तयारी पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे. मागील काही वर्षांत वृक्षांची कत्तल आणि विकासकामे यामुळे ठाणे शहराच्या प्रदूषणात वाढ होऊन गुणवत्ता निर्देशांक 269 वर गेला आहे. यामुळं 'सुंदर ठाणे हरित ठाणे' या ब्रीदवाक्यालाच हरताळ फासला गेला आहे. 13 हजार झाडांची कत्तल हे यामागील सर्वात मोठं कारण असल्याचंदेखील समोर आलं आहे. आता या प्रदूषणामुळं पुन्हा एकदा न्यायालयात जाऊन दाद मागावी लागेल, असं मत पर्यावरण प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी व्यक्त केलं आहे.
प्रदूषणाची पातळी वाढली : गेल्या काही दशकात ठाण्यात वाढत्या लोकसंख्येमुळं विकासकामं मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली आहेत. रस्ते मोठे झाले, परंतु सुविधांवर वारंवार येणारा ताण लक्षात घेऊन अधिक विकासकामं सुरूच ठेवावी लागली. 40 लाखांच्या लोकसंख्येच्या ठाण्याने तलावाची नगरी अशी ओळख जपली होती. आता हे हरित शहर धूळ प्रदूषण, वाहतूक कोंडीचं शहर झालं आहे. दिवाळीपासून ठाण्यातील प्रदूषणाची पातळी वाढली असून याबाबत चिंता वक्त केली जात आहे. असंच वातावरण राहिल्यास शहरात श्वास घेणं रुग्णांसाठी घातक होऊ शकतं, अशी भीती रोहित जोशी यांनी व्यक्त केली.
रिंग रूट प्रकल्प आणखी नुकसान करणार : ठाण्यातील अंतर्गत वर्तुळाकार रिंग रूट प्रकल्पासाठी तब्बल 3 हजार झाडांची कत्तल होणार आहे. उपवन, घोडबंदर, राबोडी, वागळे इस्टेट, लोकमान्य नगर या भागातील झाडे तोडली जाणार आहेत. या कत्तलीत हरित चादर बनवणाऱ्या वृक्षांचं नुकसान होणार आहे. यामध्ये आंबा, पिंपळ, वड, जांभूळ यासारख्या अनेक झाडांचा सामावेश आहे. तर 519 झाडं कायमस्वरुपी तोडली जाणार आहेत. दरम्यान, वर्तुळाकार मेट्रो हवी तरी कशाला? असा संतप्त सवाल पर्यावरणप्रेमींनी केलाय.
किती झाडांवर कुऱ्हाड
- खारेगाव-गायमुख खाडी किनारा - 309
- बुलेट ट्रेनसाठी - 770
- मनोरुग्णालय इमारत - 303
- पालिकेची नवे मुख्यालय - 674
- उन्नत मार्गीकेसाठी - 315
- ठाणे- बोरिवली भुयारी मार्ग - 30
अतिप्रदूषित ठिकाणे कोणती? : ठाण्यातील नितीन कंपनी, किसननगर नाका, शास्त्री नगर, बाळकुम, गावदेवी नाका, लोकमान्य नगर, विटावा, कोर्ट नाका, कापुरबावडी नाका, शिळफाटा, दिवा डम्पींग ग्राऊंड, जांभळी नाका, इंदिरा नगर, वर्तक नगर, ढोकाळी मार्केट, कासारवडवली मार्केट, कळवा भाजी मार्केट, मुंब्रा स्टेशन, दिवा स्टेशन, कोपरी राऊत शाळा, तीन हात नाका, सॅटीस नौपाडा आदी लोकसंख्या जास्त असलेल्या रहिवासी परिसरांचा समावेश आहे.
न्यायालयीन लढाई लढणार : प्रदूषणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल आहे. यामध्ये निवृत्त न्यायाधीश यांच्यामार्फत चौकशी देखील सुरु आहे. दररोज हवेच्या गुणवत्तेचा रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत. दरम्यान, शहराच्या प्रदूषणाचा अहवाल लवकरच सादर करण्यात येणार आहे. आम्ही आता ठाणे महापालिकेच्या प्रदूषणाबाबत श्वेत पत्रिका काढण्याची मागणी करत न्यायालयात दाद मागणार आहोत, अशी माहिती रोहित जोशी यांनी दिली.
