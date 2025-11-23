ETV Bharat / state

'हळदी'हून परताना कारचा भीषण अपघात; आठवडाभरानं होणाऱ्या विवाहाची तयारी करणाऱ्या तरुणासह मित्र ठार

भरधाव वेगातील कारनं पुलाच्या कठड्याला धडक दिल्यानं दोन तरुणांचा आज सकाळी झालेल्या अपघातात मृत्यू झाला. मृतामधील एका तरुणाचा 2 डिसेंबरला विवाह होणार होता.

Thane accident
डावीकडून मृतक मयुरेश चौधरी, उजवीकडे चक्काचूर झालेली कार (Source- ETV Bharat Reporter)
November 23, 2025

ठाणे : हळदी समारंभाहून परताना कारवरील चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं पुलाच्या कठड्याला कार धडकल्यानं भीषण अपघात झाला. या भीषण अपघातात दोन मित्र जागीच ठार झालेत. तर एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. ही घटना नाशिक-मुंबई महामार्गावरील शहापूरच्या आटगाव जवळील संघवी कॉम्प्लेक्स परिसरात घडली आहे. मयुरेश विनोद चौधरी (वय २९ रा. तानसा, ) आणि जयेश किसन शेंडे (वय २५ ) या दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. तर हर्षल पांडुरंग जाधव (वय २९, रा. पेंढरघोळ) हा गंभीर जखमी आहे.



पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मृतक मयुरेश चौधरी, जयेश शेंडे आणि जखमी हर्षल जाधव हे तिघे मित्र शहापूर तालुक्यातील पेंढरघोळ गावातील नातेवाईकाकडे हळदी समारंभासाठी गेले होते. (आज) २३ नोव्हेंबर रोजी सकाळच्या सुमारास तिघेही कारनं पेंढरघोळ येथून नाशिक-मुंबई महामार्गावरून शहापूरच्या दिशेनं निघाले असता आटगाव जवळील संघवी कॉम्प्लेक्स परिसरात येताच कार चालकाचं वाहनावरील नियंत्रण सुटलं. त्यानंतर त्यांची कार एका कठड्याला धडकली. हा अपघात इतका भीषण होता की, मोटारीचा अक्षरश: चुराडा झाला.

कारची डावी बाजू पूर्ण कापली गेली- अपघातात मयुरेश विनोद चौधरी आणि जयेश किसन शेंडे या दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. तर हर्षल पांडुरंग जाधव हा गंभीर जखमी आहे. त्याला पुढील उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. या भीषण अपघातात कारची डावी बाजू पूर्ण कापली गेली आहे. या घटनेचा शहापूर पोलीस पुढील तपास करत आहेत.



बोहल्यावर चढण्याअगोदरच मयुरेशचा अपघाती मृत्यू - अपघातात मृत्युमुखी पडलेला मयुरेश चौधरी याचा विवाह येत्या २ डिसेंबर रोजी होणार होता. घरात लग्नाची धावपळ सुरू होती. लग्नपत्रिकेचं वाटप झालं होतं. अशातच मयुरेशच्या अपघाती मृत्यूची बातमी पहाटे त्याच्या कुटुंबाच्या कानावर पडली. मन सुन्न करणारी घटना ऐकून संपूर्ण शहापूर तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत आहे. अत्यंत सुस्वाभावी मयुरेश अचानक निघून गेल्यानं त्याचा मित्र परिवार आणि नातेवाईक शोकसागरात बुडाले आहेत. मयुरेशला एक बहीण असून तिचं लग्न झाले आहे. आई वडिलांचा मयुरेश हा एकच आधार होता. तोही अचानक निघून गेल्यानं त्याच्या कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे.

  • अपघात प्रकरणी शहापूर पोलीस ठाण्यात अपघाताची नोंद करून तपास सुरू केल्याची माहिती पोलीस अधिकारी मुकेश ढगे यांनी दिली आहे.

