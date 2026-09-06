कळव्यात हिट अँड रन घटनेत महिलेचा मृत्यू ; दोन गंभीर जखमी
कळवा येथील खारीगाव परिसरात सकाळी हिट अँड रनची घटना घडली. त्यात एका महिलेचा मृत्यू झाला.
Published : September 6, 2026 at 7:39 PM IST|
Updated : September 6, 2026 at 7:46 PM IST
ठाणे - कळवा येथील खारीगाव परिसरातील एका सोसायटीच्या आवारात चारचाकी वाहनानं अनेकांना धडक दिल्याची धक्कादायक घटना रविवारी सकाळी घडली. या अपघातात एका महिलेचा मृत्यू झाला आहे. तर दोघे गंभीर आङेत. तर एक व्यक्ती किरकोळ जखमी झाली आहे. शुभांगी पाटील (45) असे मृत झालेल्या महिलेचं नाव आहे. तर अभिषेक कदम (31) असे कारचालकाचे नाव आहे. तो कुर्ला या ठिकाणी राहणारा आहे. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतलं असून त्याची चौकशी करण्यात येत आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अभिषेक कदम हा कारचालक खारेगांव येथील एका सोसायटीमध्ये आपल्या आतेभावाकडे आला होता. याच सोसायटीच्या पार्किंगमधून आपली आर्टिक गाडी हायवेकडे जाण्यासाठी अरुंद रस्त्यावर जात असताना वाहनावरील नियंत्रण सुटल्यानं त्यानं परिसरातील नागरिकांना धडक दिली. या धडकेमध्ये शुभांगी पाटील यांना अक्षरशः फरफटत नेले. यामध्ये त्या गंभीर जखमी झाल्या. त्यांना रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. पुढे जाऊन पती-पत्नीला धडक बसल्यानं यामध्ये एक जखमी झाला. तर एका तरुणालादेखील धडक बसल्यानं तोदेखील यामध्ये किरकोळ जखमी झाला.
अपघाताची माहिती मिळताच कळवा पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला आहे. अपघात नेमका कशामुळे झाला? वाहनाचा वेग किती होता? चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण कसे सुटले, याचा तपास सुरू आहे. तर वाहन चालकानं नशेचे पदार्थ किंवा मद्य प्राशन केले होते का? याचा वैद्यकीय अहवालदेखील डॉक्टरांकडून मागवला आहे. या घटनेमुळे खारीगाव परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झालं आहे. सोसायटीच्या आवारात वाहनांची सुरक्षितता आणि वेगावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
पोलीस अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहिीतनुसार कळवा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत साडेआठ ते नऊ वाजण्याच्या सुमारास अरुंद रस्त्यावर एक अपघात झाला. तीन व्यक्ती जखमी झाले असून दोन-तीन वाहनांचे नुकसान झाले. आर्टिगा गाडीवरील चालकाचं पार्किंगमधून काढल्यानंतर वाहनावरील नियंत्रण सुटले. तेव्हा अरुंद मार्गावर धडक दिली. त्यात एकाचा मृत्यू झाला. आरोपीच्या रक्ताचे नमुने घेतले आहेत. त्याबाबत डॉक्टरांकडून अहवाल मागविला आहे. अपघात जखमी झालेल्या तरुणानं दावा केला की, वाहन चालकानं ब्रेक ऐवजी अॅक्सेलेटर दाबल्यानं अपघात घडला.
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