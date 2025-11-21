भरधाव कारनं तीन दुचाकीस्वारांना चिरडले, भीषण अपघातात चार जणांचा मृत्यू ; दोन गंभीर
अंबरनाथमध्ये भीषण रस्ते अपघात झाला. या अपघातात चार जणांचा मृत्यू झाला. तर दोन गंभीर जखमी झाले आहेत. या अपघाताचा थरार सीसीटीव्हीत कैद झाला.
ठाणे- भरधाव वेगातील कार चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटल्यानंतर कारनं तीन दुचाकीस्वारांना चिरडलं. यावेळी अपघातात चार जणांचा मृत्यू झाला. एक दुचाकीस्वार कारच्या धडकेनंतर उडून पुलाखाली पडल्याचं दृश्य सीसीटीव्हीत कैद झालं आहे. प्राथमिक माहितीनुसार मृतांमध्ये लक्ष्मण शिंदे, शैलेश जाधव, सुमित आणि चंद्रकांत अनर्थे यांचा समावेश असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
भरधाव कार चालविणाऱ्या चालकानं तीन दुचाकीस्वारांना अंबरनाथ पूर्व आणि पश्चिम भागाला जोडणाऱ्या चिरडलं. या अपघाताचा थरार सीसीटीव्हीत कैद झाला. हा अपघात एवढा भीषण होता की, एक दुचाकीस्वार थेट पुलाखाली जावून कोसळला. तर कारचाही पूर्ण चेंदामेंदा झाला आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. या प्रकरणात सध्या अंबरनाथ पोलीस तपास करत आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार आज सांयकाळच्या सुमारास अंबनाथ पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणाऱ्या उड्डाणपुलार वाहतूक कोंडी झाली होती. हुतात्मा चौकाहून निघालेली कार अंबरनाथ पश्चिमेकडे जात होती. यावेळी कार भरधाव वेगात होती. त्यामुळे चालकाचा कारवरील ताबा सुटला. त्यानंतर या कारनं अनेक वाहनांना धडक दिली. ही धडक इतकी मोठी होती की दुचाकीचालक थेट पुलाच्या खाली जावून कोसळला. तर काही जण पुलावरती कोसळले. तसेच दुचाकीदेखील खाली कोसळल्याची माहिती आहे.
सीसीटीव्हीमध्ये काय दिसलं?- या अपघातानंतर धडक देणारी भरधाव कारदेखील पलटी होऊन चेंदामेंदा झाली आहे. या भीषण घटनेच थरार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये पुलाखाली काही लहान मुलं खेळताना दिसत आहे. तर एक दुचाकी तिथून जाताना दिसते. या दरम्यान अचानक अपघाताचा मोठा आवाज येतो. यामुळे मुलं सावध होतात. तातडीने फूटपाथच्या दिशेला पळतात. सुदैवाने पुलावरुन खाली कोसळलेली व्यक्ती एका मुलाच्या अंगावर पडत नाही. अन्यथा त्या मुलालादेखील या दुर्घटनेत दुखापत झाली असती.
जखमींवर खासगी रुग्णालयातही उपचार सुरू- या घटनेचा व्हिडीओ अत्यंत थरकाप उडवणारा असाच आहे. ही कार नेमकी कुणाची आहे? ते अद्याप समजू शकलेलं नाही. या घटनेतील जखमींवर उल्हासनगर मध्यवर्ती रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. तर काही जखमींवर खासगी रुग्णालयातही उपचार सुरू असल्याची माहिती असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. अपघातातील चार जणांंचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आले आहेत.
अंबरनाथ पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शब्बीर सय्यद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास कारनं अंबरनाथ पूर्वेकडून अंबरनाथ पश्चिमेकडे मटका चौकाचे अलीकडे पुलावर रॉंग साईडने येवून चार दुचाकीस्वाराला धडक दिली. अपघात तिघेजण जखमी आहेत. त्यांचे जबाब घेऊन गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
मृतांची नावे खालीलप्रमाणे
१) शैलेश जाधव. रा अंबरनाथ
२) चंद्रकांत अनारसे रा अंबरनाथ
३) सुमीत चेलानी रा उल्हासनगर
४) लक्ष्मण शिंदे रा अंबरनाथ पूर्व
जखमीमध्ये शिवसेनेच्या उमेदवाराचा समावेश- स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील शिवसेनेच्या उमेदवार किरण चौबे या कारमध्ये बसल्या होत्या, अशी माहिती समोर येत आहे. किरण चौबे यादेखील या अपघातात जखमी आहेत. अपघातात अंबरनाथ पालिका कर्मचारी शैलेश जाधव, चंद्रकांत अनर्थे यांच्यासह कार चालक आणि आणखी एका बाईकस्वाराचा मृत्यू झाला. पालिका कर्मचारी हे टाऊन प्लनिंग कार्यालय बंद करण्यासाठी गेले होते. मात्र, पालिकेची इतकी मोठी इमारत पश्चिमेला असताना असतानादेखील टाऊन प्लॅनिंग कार्यालय अजूनही पूर्वेलाच का? असा सवाल उपस्थित केला जातोय. ते कार्यालय बंद करण्यासाठी हे कर्मचारी गेल्यानंतर जीवाला मुकले.
