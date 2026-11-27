लोकलमध्ये सिगारेट पिण्यास मनाई केल्याचा राग; रेल्वे प्रवासी संघटनेच्या प्रतिनिधीवर तरुणांचा चाकूहल्ला
ठाकुर्ली रेल्वे स्थानकादरम्यान धावत्या कसारा लोकलच्या लगेज डब्यात तरुणांना सिगारेट पिण्यास मनाई केल्याच्या रागातून चाकूहल्ला करण्यात आला आहे.
Published : November 27, 2026 at 1:56 PM IST
ठाणे : लोकलच्या डब्यात तरुणांना सिगारेट पिण्यास मनाई केल्याच्या रागातून, त्या तरुणांनी कल्याण-कसारा रेल्वे प्रवासी संघटनेच्या प्रतिनिधीवर धावत्या लोकलमध्येच चाकू हल्ला केला आणि हल्लेखोर फरार झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ही घटना आज (शुक्रवार) सकाळच्या सुमारास मध्य रेल्वेच्या ठाकुर्ली स्थानकात घडली आहे. या प्रकरणी डोंबिवली रेल्वे पोलीस ठाण्यात हल्लेखोरांविरोधात विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करून रेल्वे पोलिसांनी त्यांचा शोध सुरू केला आहे.
भरत टोपले असे चाकू हल्ल्यात जखमी झालेल्या रेल्वे प्रवासी संघटनेच्या प्रतिनिधीचे नाव आहे. रेल्वे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जखमी भरत टोपले हे कल्याण-कसारा रेल्वे मार्गावरील शहाड परिसरात कुटुंबासह राहतात. टोपले हे गेली अनेक वर्षे कल्याण-कसारा रेल्वे प्रवासी संघटनेचे शहाड प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहेत. त्यातच आज शुक्रवारी सकाळच्या सुमारास टोपले हे कसाऱ्याहून सीएसटीकडे जाणाऱ्या एका लोकलने प्रवास करत होते. त्याच सुमारास ठाकुर्ली रेल्वे स्थानकावर लगेज डब्यात चढलेल्या काही तरुणांना त्यांनी सिगारेट-बिडी पिण्यास मनाई केली असता, त्या तरुणांनी अचानक भरत टोपले यांच्यावर चाकूने वार केले. यात त्यांच्या नाकाच्या बाजूला गंभीर इजा झाली असून डोळा थोडक्यात बचावला आहे; तसेच त्यांचा शर्टही रक्ताने माखला होता.
या घटनेनंतर लोकलने प्रवास करून नोकरीसाठी जाणाऱ्या चाकरमान्यांवर जर असे हल्ले होत असतील, तर मुंबईकर प्रवासी किती असुरक्षित आहेत, हे या घटनेवरून पुन्हा एकदा दिसून येत आहे.
दरम्यान, हल्लेखोर तरुणासोबत त्याचे आणखी दोन साथीदार असे तिघे जण होते. ते कल्याण-कसारा रेल्वे मार्गावरील खडवली रेल्वे स्थानकातून आज (शुक्रवार) सकाळच्या सुमारास कसारा लोकलमध्ये शेवटच्या गार्डच्या डब्याजवळील लगेज डब्यामध्ये प्रवास करत होते. त्यानंतर, धावत्या लगेज डब्यात हल्लेखोर तरुण सिगारेट ओढत असताना टोपले यांनी त्यांना हटकले असता, त्यांनी ठाकुर्ली रेल्वे स्थानकात माझ्यावर चाकूने वार केले आणि ते लोकलमधून पळून गेले, अशी माहिती जखमी भरत टोपले यांनी दिली आहे.
हल्ला करून फरार झालेल्या दोन्ही हल्लेखोर तरुणांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी कल्याण-कसारा रेल्वे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष राजेश घनगाव व सरचिटणीस श्याम उबाळे यांनी केली आहे. "जर आमच्या रेल्वे प्रवासी संघटनेच्या प्रतिनिधीवर हल्ले होत असतील, तर सर्वसामान्य प्रवासी किती असुरक्षित आहेत हे यावरून दिसून येते. याबाबत आपण लवकरच मध्य रेल्वेचे पोलीस आयुक्त व आरपीएफ (RPF) प्रमुखांची भेट घेऊन एक निवेदन देणार आहोत", असेही सरचिटणीस श्याम उबाळे यांनी सांगितले.
विशेष म्हणजे, मध्य रेल्वेच्या मार्गावर धावणाऱ्या कसारा लोकलमध्ये रात्रीच्या वेळी खुलेआम तीन पत्ते जुगार व मद्यपान केले जाते. हा प्रकार रात्री 11-12च्या कसारा लोकलमध्ये सुरू असतो; मांडी घालून घोळक्याने हे लोक बसतात व त्यात गर्दुल्लेदेखील मागील लगेज डब्यात सर्रास गांजा, सिगारेट ओढतात. तरी याबाबत आरपीएफ व जीआरपी (GRP) यांनी साध्या वेशात प्रवास करून पाहणी करावी आणि यांच्यावर संयुक्त कारवाई करावी, अशी मागणीही कल्याण-कसारा रेल्वे प्रवासी संघटनेने केली आहे.
डोंबिवली रेल्वे पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अर्चना दुसाने यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, अज्ञात दोन तरुणांविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलमानुसार तसेच रेल्वे कायद्यानुसार भरत टोपले यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्याच्या आधारे सीसीटीव्ही फुटेजच्या मदतीने फरार आरोपींचा शोध रेल्वे पोलीस पथक घेत आहे.
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