बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो फाडल्याच्या प्रकारावरून शिवसैनिक आक्रमक; मुंबईत शायना एनसी यांच्याविरोधात तीव्र आंदोलन
बाळासाहेब ठाकरे (Balasaheb Thackeray) यांचा फोटो फाडल्याच्या प्रकारावरून मुंबईत शिवसैनिकांनी आंदोलन केलं.
Published : November 19, 2026 at 4:10 PM IST
मुंबई : शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे (Balasaheb Thackeray) यांचा फोटो फाडल्याच्या प्रकारावरून शिंदे शिवसेनेच्या प्रवक्त्या शायना एनसी यांच्याविरोधात शिवसैनिकांनी गुरुवारी मुंबईत तीव्र आंदोलन केलं. शिवसेना भवन तसेच लालबाग परळ परिसरात हे आंदोलन करण्यात आलं. महिला शिवसैनिकांनी आक्रमक भूमिका घेत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. शायना एनसी (Shaina NC) यांनी माफी मागितली असली, तरी त्यांच्या माफीनाम्यावर शिवसैनिकांनी नाराजी व्यक्त केली.
किशोरी पेडणेकर यांची शायना एनसींवर टीका : लालबाग परळ येथे आमदार अजय चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने आंदोलन केलं. यावेळी चौधरी यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर सडकून टीका केली. शिवसेनेबद्दल खरोखरच प्रेम आणि आपुलकी असती, तर शायना एनसी यांची पक्षातून हकालपट्टी केली असती. मात्र, ही शिवसेना नसून 'शाह सेना' आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला. माजी महापौर आणि शिवसेनेच्या नगरसेविका किशोरी पेडणेकर यांनीही शायना एनसी यांच्यावर जोरदार टीका केली. "शायना एनसी यांच्या कानाखाली आवाज काढला आणि नंतर सॉरी म्हटलं, तर विषय संपणार का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
आक्रमक भूमिका कायम राहणार : "बाळासाहेबांचे नाव घेऊन राजकारण करणारेच त्यांचा फोटो फाडतात, ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. या कृत्याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही येथे उपस्थित आहोत. केवळ माफी मागितली म्हणून हे प्रकरण संपणार नाही. आधी चुकीचं वागायचं आणि नंतर माफी मागायची, ही कोणती पद्धत?" असा सवाल शिवसेनेच्या (ठाकरे) नगरसेविका हेमांगी वरळीकर यांनी केला. शायना एनसी यांनी माफी मागितली असली, तरी त्यांच्याविरोधातील आमची आक्रमक भूमिका कायम राहणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
एनसी यांची प्रवक्तेपदावरून हकालपट्टी का नाही : पुस्तक फाडताना त्यावर बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो असल्याचं दिसलं नाही का? प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसारित झालेल्या दृश्यांमध्ये हा फोटो स्पष्टपणे दिसत आहे. त्यामुळं केवळ माफी मागून चालणार नाही, तर त्यांनी प्रवक्तेपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी शिवसेनेच्या महिला आघाडीच्या नेत्यांनी केली. यावेळी आंदोलकांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही लक्ष्य केलं. बाळासाहेबांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या पक्षाच्या प्रवक्त्यांकडूनच असा प्रकार घडत असेल, तर पक्षाचे नेतृत्व गप्प का आहे? शायना एनसी यांची प्रवक्तेपदावरून हकालपट्टी का केली जात नाही? असा सवाल विभागप्रमुख सुधीर साळवी यांनी उपस्थित केला. "बाळासाहेब ठाकरे हे आमच्यासाठी पितृतुल्य आणि वंदनीय आहेत. त्यांचा फोटो फाडण्याची घटना कोणत्याही मराठी माणसाला मान्य होणार नाही. माफी मागितली म्हणून हा विषय संपवायचा की नाही, याचा प्रत्येक मराठी माणसाने विचार करावा," असं आवाहनही शिवसैनिकांनी केलं.
पोलीस कर्मचारी आणि आंदोलकांमध्ये झटापट : शिवसेना भवन परिसरातही शिवसैनिकांनी आंदोलन छेडलं. शायना एनसी यांना प्रवक्तेपदावरून हटवून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. 'सरकारचा निषेध असो', 'खाली डोकं वर पाय' आणि 'जाहीर निषेध' अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. जोपर्यंत शायना एनसी यांच्यावर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार शिवसैनिकांनी व्यक्त केला. दरम्यान, आंदोलकांना ताब्यात घेण्यासाठी पोलिसांनी पुढाकार घेतला. यावेळी रस्त्यावर आणि बॅरिकेड्सजवळ पोलीस कर्मचारी आणि आंदोलकांमध्ये झटापट झाली. या झटापटीत मुंबईच्या माजी महापौर श्रद्धा जाधव खाली पडल्या. त्यांच्या हाताला दुखापत झाली. हातावरील लालसर खुणा दाखवत त्यांनी पोलिसांच्या कारवाईबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "आम्ही काय गुन्हेगार आहोत का?" असा सवाल करत एका पोलीस इन्स्पेक्टरने आपल्याला धरून ओढल्यामुळं आपण खाली पडल्याचा आरोप श्रद्धा जाधव यांनी केला. "तुम्ही आमच्या महाराष्ट्रात आहात, असं वागू शकत नाही," अशा शब्दांत त्यांनी पोलिसांच्या वर्तनाचा निषेध केला. आंदोलकांवर मोठ्या प्रमाणात बळाचा वापर केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मात्र, या कारवाईला आपण घाबरत नसून, "आम्ही स्वतःहून जाणार आहोत," अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
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