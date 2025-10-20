ETV Bharat / state

ठाकरेंच्या शिवसेनेतर्फे कोल्हापुरात अनोखे आंदोलन; खड्ड्यांमध्ये पणत्या लावून रस्त्यांची ‘दिवाळी’ साजरी

कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांच्या दयनीय अवस्थेमुळं कोल्हापूरकर अक्षरशः वैतागले आहेत. याच खड्डेमय रस्त्यांच्या परिस्थिती विरोधात शिवसेनेतर्फे (ठाकरे) आंदोलन करण्यात आले.

Protest in Kolhapur
शिवसेनेतर्फे खड्डेमय रस्त्यात पणत्या लावून दिवाळी साजरी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 20, 2025 at 6:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर : कोल्हापुरात दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला ठाकरेंच्या शिवसेनेतर्फे कोल्हापुरात खड्डेमय रस्त्यांविरोधात अनोख्या पद्धतीनं निषेध आंदोलन करण्यात आलं. शहरातील रस्त्यांवरील खोल खड्ड्यांमुळं नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाविरोधात हे आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी कार्यकर्त्यांनी रस्त्यांवरील खड्ड्यांमध्ये फटाके, पणत्या लावून आणि रांगोळी काढून रस्त्यांची 'दिवाळी' साजरी करत प्रशासनाला जागे करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या आंदोलनाला स्थानिक नागरिकांचाही मोठा पाठिंबा मिळाला.

लोकप्रतिनिधींवर जोरदार टीका : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे जिल्हाप्रमुख रवीकिरण इंगवले यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनाला स्थानिक नागरिकांचाही मोठा प्रतिसाद मिळाला. इंगवले यांनी महापालिका आणि निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, “महापालिका प्रशासनाचा खड्डेमय रस्त्यांबाबतचा प्रकार म्हणजे गेंड्याच्या कातडीसारखा झालेला आहे. सणासुदीच्या काळातही नागरिकांना अडचणीतून जावे लागत आहे. वाढते अपघात, आरोग्य समस्या आणि वाहन दुरुस्तीचा खर्च या सगळ्याला प्रशासनच जबाबदार आहे.”

शिवसेनेतर्फे खड्डेमय रस्त्यात पणत्या लावून दिवाळी साजरी (ETV Bharat Reporter)


रात्री 12 वाजता केलं आंदोलन : हे निषेध आंदोलन दिवसा नाही, तर रात्री १२ वाजण्याच्या सुमारास करण्यात आल्यामुळं प्रशासनासह नागरिकांचं लक्ष वेधण्याचा आणि प्रशासनाला जाग आणण्याचा प्रयत्न झाला आहे. यावेळी सर्व कार्यकर्त्यांनी मिळून कोल्हापुरातील प्रमुख रस्त्यांवर रांगोळ्या काढल्या. त्या खड्ड्यांमध्ये पणत्या लावल्या आणि त्याच खड्ड्यांमध्ये फटाके देखील फोडले. शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था ही दर्जेदार रस्त्यांच्या अभावामुळं गंभीर समाजिक समस्या बनली आहे, असं मत स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केलं आहे.


यंदाची राजकारण्यांची शेवटची दिवाळी ठरो : यावेळी बोलताना रवीकरण इंगवले म्हणाले, "आमदार राजेश क्षीरसागर, कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर किंवा कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वच नेते मंडळी जे निवडून आलेत, ते याबाबत कशाचेच उत्तर देत नाहीत. अक्षरशः त्यांनी मौनव्रत धारण केलं आहे. मात्र वेळोवेळी आम्ही त्यांचा पर्दाफाश केला आहे. तर यंदाची दिवाळी ही या राजकारण्यांची शेवटची राजकीय दिवाळी ठरो", अशी अपेक्षा व्यक्त करत इंगवले यांनी लोकप्रतिनिधींच्या निष्क्रियतेवर नाराजी व्यक्त केली.



खड्डेमय रस्त्यांविरोधात आंदोलनांची लाट : यापूर्वीही कोल्हापुरात अनेकवेळा खड्डेमय रस्त्यांच्या विरोधात, खड्ड्यांमुळं होणाऱ्या अपघाताविरोधात, आरोग्य समस्येविरोधात वेगवेगळ्या संघटनांनी आंदोलन केलं आहे. नुकतेच काही दिवसापूर्वी शाहू सेनेने रस्त्यातील खड्ड्यांतच केक कापून "हॅपी बड्डे खड्डे" म्हणत "खड्ड्यांचा वाढदिवस" साजरा करत आंदोलन केलं होतं. यामध्ये खड्ड्याभोवती रांगोळी काढून, केक कापून प्रशासनाचा निषेध करण्यात आला. तर फुलेवाडी उपनगरातील नागरिकांनी प्रतिकात्मक अंत्ययात्रा काढून महापालिका प्रशासनाचा निषेध नोंदवला होता. दरम्यान या आंदोलनानंतर कोल्हापुरातील महापालिका आणि स्थानिक प्रशासनाकडे रस्त्यांच्या दुरुस्तीबाबत गंभीरतेने लक्ष देण्याची अपेक्षा आहे, अन्यथा अशा आंदोलनांची लाट येऊ शकते. त्यामुळं लोकांच्या सुव्यवस्थेसाठी मात्र महापालिकेने जलद कारवाई करणं अनिवार्य झालं आहे.

हेही वाचा -

  1. हॅपी बर्थडे खड्डे! प्रशासनाविरोधात कोल्हापूरकर आक्रमक; अनोख्या आंदोलनाची सर्वत्र चर्चा
  2. नागपुरातील रस्त्यावरील खड्ड्यांच्या प्रश्नावर काँग्रेस आक्रमक, जीपीएस लोकेशनसह खड्ड्यांच्या फोटोचे भरवले प्रदर्शन
  3. कोट्यवधी खर्च करून तयार केलेल्या समृद्धी महामार्गावर भेगाच नाही तर खड्डे देखील; टोल देऊनही जीव मुठीत घेऊन प्रवास

TAGGED:

दिवाळी
THACKERAY SHIV SENA
DIWALI
POTHOLED ROADS IN KOLHAPUR
THACKERAY SHIV SENA PROTEST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.