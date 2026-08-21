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ठाकरेंच्या पोटातलं ओठावर आलं; कपिल सिब्बल यांच्या मागणीवर खासदार श्रीकांत शिंदेंचा घणाघात

जे आजपर्यंत त्यांच्या पोटात होते, तेच आज ओठावर आले असून, कपिल सिब्बलांच्या माध्यमातून जगासमोर उघड झालंय, असा घणाघात खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी ठाकरेंवर केला आहे.

MP Shrikant Shinde lashes out at Kapil Sibal demand
कपिल सिब्बल यांच्या मागणीवर खासदार श्रीकांत शिंदेंचा घणाघात (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 21, 2026 at 12:15 PM IST

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मुंबई- शिवसेना किंवा धनुष्यबाण चिन्हाशी ठाकरेंना काहीही देणे-घेणे उरलेले नाही, अशी टीका करत ठाकरेंना केवळ स्वार्थाचे राजकारण करायचे आहे. जे आजपर्यंत त्यांच्या पोटात होते, तेच आज ओठावर आले असून, कपिल सिब्बल यांच्या माध्यमातून जगासमोर उघड झालंय, असा घणाघात खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी ठाकरेंवर केला आहे. शिवसेनेचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी आज शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतले. यावेळी साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी शिर्डी साईबाबांची मूर्ती देऊन त्यांचा सत्कार केला आहे. साईदर्शनानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आणि ठाकरेंच्या भूमिकेवर थेट शब्दांत निशाणा साधला.

सिब्बल यांच्या माध्यमातून ठाकरेंच्या मनातील खरी इच्छा बाहेर : सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान वकील कपिल सिब्बल यांनी धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची मागणी केली होती. यावर बोलताना श्रीकांत शिंदे म्हणाले की, धनुष्यबाण हे चिन्ह गेली अनेक वर्षे शिवसेनेची ओळख राहिले असून, ते लोकांच्या मनामनात रुजलेले आहे. लाखो-करोडो लोकांचे या चिन्हावर प्रेम आहे. कपिल सिब्बल यांच्या माध्यमातून ठाकरेंच्या मनातील खरी इच्छा आज बाहेर आली, असाही टोला यावेळी श्रीकांत शिंदे यांनी ठाकरेंना लगावला आहे.

संजय राऊत यांच्याबद्दल बोलणं टाळलं : श्रीकांत शिंदे म्हणाले की, याचा अर्थ शिवसेना किंवा शिवसेनेचे धनुष्यबान याचं काही पडलेलं नाही. यांना फक्त राजकारण करायचं आहे. त्यांचा फक्त राजकारणाचा स्वार्थ उरलेला आहे आणि त्यांच्या जे पोटात होतं ते ओठात कपिल सिब्बलांच्या माध्यमातून जगाच्या समोर आलेलं आहे. संजय राऊत यांच्या राजकीय वक्तव्यांबाबत पत्रकारांनी विचारणा केली असता, सध्या आपण पवित्र आणि चांगल्या ठिकाणी उभे आहोत, असे म्हणत त्यांनी इतर राजकीय विषयांवर अधिक बोलणे टाळले.

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SHRIKANT SHINDE
SHIRDI
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KAPIL SIBAL SCATHING ATTACK

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