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खासदारांच्या संभाव्य फुटीवर ठाकरे गटाचा कायदेशीर डाव; पवनराजे प्रकरणावरून संजय राऊतांचा गंभीर आरोप

ओमराजे निंबाळकरांना त्यांच्या बाजूने निकाल हवा असल्यास आमच्याकडे या, असा दबाव टाकण्यात आलाय. देशातील कायद्याचा अशा प्रकारे वापर चिंताजनक आहे,” असे ते म्हणालेत.

Thackeray faction legal move regarding potential defection by MP
खासदारांच्या संभाव्य फुटीवर ठाकरे गटाचा कायदेशीर डाव (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 17, 2026 at 1:17 PM IST

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नवी दिल्ली: पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणाच्या निकालाचा संदर्भ देत खासदार संजय राऊत यांनी आणखी एक गंभीर आरोप केलाय. “मंगळवारी या प्रकरणाचा निकाल होता पण निकाल पुढे ढकलण्यात आला. ओमराजे निंबाळकर यांना त्यांच्या बाजूने निकाल हवा असेल तर आमच्याकडे या, असा दबाव टाकण्यात आला. देशातील कायद्याचा अशा प्रकारे वापर होत असेल तर ते चिंताजनक आहे,” असे ते म्हणाले. शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे खासदार ओमराजे निंबाळकरांवर प्रचंड दबाव आणल्याचा दावा संजय राऊत यांनी केलाय.

शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे 5 खासदार दिल्लीत दाखल : मंगळवारी रात्री उशिरापासून ऑपरेशन टायगर सक्रिय झालंय. शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे 5 खासदार दिल्लीत दाखल झालेत. त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांची भेट घेतल्याची माहिती आहे. उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने असलेले खासदारही आज दिल्लीत उपस्थित राहिले. संजय राऊत, अरविंद सावंत, अनिल देसाई यांनी एकत्रित पत्रकार परिषद घेतली. राजाभाऊ वाझे हेसुद्धा या पत्रकार परिषदेला उपस्थित राहिले.

उद्या पार्लमेंटरी बोर्डाची बैठक : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते संजय राऊत यांनी पक्षातील संभाव्य बंडखोरीच्या चर्चांवर प्रतिक्रिया देताना बंडखोर खासदारांवर जोरदार टीका केली. अनिल देसाई आणि अरविंद सावंत यांनी व्हिप जारी केला असून, उद्यासाठी संसदीय पक्षाची बैठक बोलावण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व खासदारांना उपस्थित राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. “ज्यांना जायचे आहे त्यांनी आधी राजीनामा द्यावा आणि मग खुशाल जावे. हे खासदार उद्धव ठाकरे यांच्या नावावर निवडून आलेत, नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर नाहीत,” असे राऊत म्हणालेत. काही खासदारांना आर्थिक प्रलोभनं देण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केलाय. “आधी 15 कोटी रुपये देण्यात आले आणि त्यानंतर ते चार्टर विमानाने गेले, अशी माहिती माझ्याकडे आहे,” असा दावा त्यांनी केला. संजय राऊत यांनी यावेळी कायदेशीर कारवाईचा इशाराही दिला. “मागच्या वेळी जे झाले ते झाले, पण यावेळी आम्ही कोणालाही सोडणार नाही, यावर कायदेशीर लढाई होणार आहे,” असे ते म्हणाले.



14 जूनच्या बैठकीत काय घडलं? : 14 जून रोजी झालेल्या बैठकीचा उल्लेख करताना राऊत म्हणाले की, त्या बैठकीत खासदारांनी चार-चार वेळा साईबाबांची शपथ घेत पक्षासोबत राहण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच शिवसेना फुटीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात खटला अद्याप प्रलंबित असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, लोकसभा खासदार अरविंद सावंत यांनी सावधगिरीचा उपाय म्हणून लोकसभा अध्यक्षांना पत्र दिल्याची माहिती दिली. “आधी पक्ष येतो, त्यानंतर आमदार-खासदार,” असे त्यांनी सांगितले. या सगळ्यात जेव्हा रात्री खासदार फुटीच्या उंबरठ्यावर असल्याचे कळले तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी प्रत्येकाशी बोलण्याचा प्रयत्न केल्याचीही माहिती आहे. पण हा संवाद सर्वांशी होऊ शकला नाही. जेव्हा आम्ही खासदारांशी बोलतो तेव्हा ते आमच्यासोबत असल्याचे सांगतात. मग त्यांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी कोण हलवत आहे? हे सर्व आम्हाला माध्यमांतून कळतं? असा प्रश्न खासदार अनिल देसाई यांनी उपस्थित केला.


व्हिप पाळला नाही तर कारवाई होणार? : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने संसदीय दलाची तातडीची बैठक बोलावली आहे. गुरुवारी सकाळी 11 वाजता दिल्लीत ही बैठक होणार असून, सर्व खासदारांना उपस्थित राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. बैठकीसाठी पक्षाकडून व्हिप जारी करण्यात आला असून, त्याकडे दुर्लक्ष करून अनुपस्थित राहणाऱ्या खासदारांवर शिस्तभंगाची कारवाई पक्षाकडून केली जाऊ शकते. कायदेशीर सल्ल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला असून, पक्षाचे लोकसभा गटनेते अरविंद सावंत यांच्यामार्फत सर्व खासदारांना बैठकीला उपस्थित राहण्यासंदर्भात व्हीप जारी करण्यात आला आहे. जर या बैठकीला खासदार उपस्थित राहिले नाहीत तर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते का? याबाबत विधिमंडळांचे माजी सचिव अनंत कळसे ईटीव्ही भारतशी बोलताना म्हणाले की, “लोकसभा गटनेत्याचा व्हिप हा लोकसभेच्या बैठकासंदर्भात आणि पक्ष नेतृत्वाने दिलेल्या आदेशासाठी लागू होऊ शकतो. पण हा व्हिप संसदीय मंडळाच्या बैठकीसाठी लागू होईल की नाही? याबाबत सुप्रीम कोर्टात खटला प्रलंबित आहे. त्यामुळे याबाबत अधिक भाष्य करता येणार नाही.” त्यामुळे एनडीएच्या वाटेवर असलेल्या खासदारांकडून काय पावलं उचलली जातात हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

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MAHARASHTRA POLITICAL NEWS
UDDHAV THACKERAY PARTY
ऑपरेशन टायगर
UBT SHIV SENA MP IN DELHI

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