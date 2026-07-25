ठाकरे बंधूंची रविवारी तिरंगा मोर्चाऐवजी अभिनंदन सभा, शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर स्वरुप बदललं
ठाकरे बंधुंनी मातोश्रीतील पत्रकार परिषदेत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचं संपूर्ण श्रेय सीजेपीचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांना दिलं.
Published : July 25, 2026 at 8:21 PM IST
मुंबई : देशातील 'जेन झी'नं केंद्र सरकारच्या झिंज्या उपटल्यात असं स्पष्ट करत, तरुणांचा हा राग आता प्रधानांवरुन पंतप्रधानांवर गेल्याचा दावा मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी मातोश्रीवरील पत्रकार परिषदेत केला. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला असला तरीही रविवारी आयोजित केलेला कार्यक्रम हा नियोजित वेळापत्रकानुसारच होईल. फक्त त्याचं स्वरूप बदललंय, असं राज आणि उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलं. नीट पेपरफुटीप्रकरणी जंतर-मंतरवरील आंदोलनाच्या समर्थनार्थ रविवारी 26 जुलैला मुंबईत तिंरगा मोर्च्याची घोषणा ठाकरे बंधुंकडून करण्यात आली होती. मात्र त्याआधी शनिवारी 25 जुलैला प्रधान यांनी पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे ठाकरे बंधुंच्या या कार्यक्रमाचं स्वरुप बदलण्यात आलंय.
हे आंदोलन आता अभिनंदन सभेच्या स्वरूपात : केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिला असला तरी, रविवारी शिवाजी पार्क मैदानावर ठरल्यानुसार सर्वांनी एकत्र यावं. वीर सावरकर मार्गावर एक व्यासपीठ उभारण्यात येईल. त्या व्यासपीठसमोरच सर्वजण एकत्र जमतील. या ऐतिहासिक विजयाचा आणि तरुणाईच्या ताकदीचा जल्लोष होणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्यामुळे रविवारी शिवाजी पार्कवर सर्व तरुण एकत्र येतील. तसंच हे आंदोलन आता अभिनंदन सभेच्या स्वरूपात साजरं केलं जाईल.
ठाकरे बंधूंची केंद्र सरकारवर घणाघाती टीका : आंदोलक विद्यार्थ्यांवर पोलीस गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी निष्पाप विद्यार्थ्यांवरील हे गुन्हे मागे घेतले जाणार का? याचा खुलासा करावा अशी मागणी उद्धव ठाकरेंनी केली. यावेळी बोलताना राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं की, भाजप ज्यावेळी विरोधी पक्षात होता त्यावेळी रेल्वे अपघात झाल्यानंतर रेल्वेमंत्र्यांचा राजीनामा मागितला जायचा. रेल्वे अपघाताच्या वेळी रेल्वेमंत्री काय ड्रायव्हिंग सीटवर बसलेला असतो का? असा सवाल करत नीटचा (NEET) पेपर फुटण्याची ही पहिलीच वेळ नसल्याचंही मनसेप्रमुखांनी अधोरेखित केलं.
प्रकरण ताणायची काहीच गरज नव्हती : "या संपूर्ण प्रकारात तब्बल 21 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.मी स्वतः 2016-17 च्या सुमारास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवर बोललो होतो. आज जसे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, उद्या पेपरफुटीमुळे विद्यार्थी आत्महत्या करतील, असं मी मोदींना सांगितलं होतं. दुर्दैवानं आज तशीच परिस्थिती निर्माण झालीय. शिक्षणमंत्र्यांनी खूप आधीच राजीनामा द्यायला हवा होता. एवढे प्रकरण ताणायची काहीच गरज नव्हती. तरुणांच्या रागाचा उद्रेक झाला आणि अखेर शिक्षणमंत्र्यांना आपला राजीनामा द्यावा लागला", अशी प्रतिक्रिया मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी यावेळी दिली. कोणत्याही गोष्टीला मस्तवालपणे उत्तर देणाऱ्या या सरकारला अखेर माघार घ्यावीच लागली. हा देशातील तरुणाईचा एक मोठा विजय आहे, असंही ठाकरे म्हणाले.
अभिजीत दिपकेला लढ्याचं सारं श्रेय : या संपूर्ण आंदोलनात आणि मिळालेल्या यशात अभिजित दिपके यांचा खूप मोठा वाटा असल्याचं यावेळी राज ठाकरे म्हणाले. अभिजित दिपके यापुढे जो काही निर्णय घेतील, तो आम्हाला पूर्णपणे मान्य असेल. कारण त्यांनीच या लढ्याची खरी सुरुवात केली होती. त्यांना देशभरातील तरुणाईचा भक्कम पाठींबा मिळाला आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस नक्की कोणत्या कारणासाठी दिल्लीला गेले आहेत, याबद्दल आपल्याला सध्या कोणतीही माहिती नाही, असंही त्यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केलं.
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