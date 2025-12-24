भाजपाला धडा शिकवण्यासाठी, मुंबईत सुरू असलेली लूट थांबवण्यासाठी ठाकरे बंधु एकत्र - संजय राऊत
उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे आज एकत्र येऊन निवडणूक युतीची घोषणा करणार आहेत. हा महाराष्ट्र आणि मराठी माणसाठी आनंदाचा क्षण असल्याचं संजय राऊत म्हणाले.
मुंबई : राज्यातील महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना व मनसेच्या राजकीय युतीची अधिकृत घोषणा आज होणार आहे. उद्धव ठाकरे व मनसेप्रमुख राज ठाकरे हे आज संयुक्त पत्रकार परिषदेत ही महत्त्वपूर्ण घोषणा करणार आहेत. शिवसेना (उबाठा) नेते संजय राऊत यांनी याबद्दलची घोषणा केली आहे.
तत्पूर्वी, आज सकाळी संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भाजपावर निशाणा साधला. मुंबईत सुरू असलेली लूट थांबवण्यासाठी उद्धव आणि राज ठाकरे एकत्र येत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच, आजचा दिवस हा मराठी माणसासाठी आनंदाचा क्षण असल्याचंही ते म्हणाले.
संजय राऊत नेमकं काय म्हणाले? : शिवसेना (उबाठा) नेते संजय राऊत म्हणाले, "उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे आज एकत्र येऊन निवडणूक युतीची घोषणा करणार आहेत. हा महाराष्ट्र आणि मराठी माणसाठी आनंदाचा क्षण आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांनी येथील भूमिपुत्रांसाठी शिवसेना स्थापन केली होती. 20 वर्षे ठाकरे बंधू एकत्र नव्हते आणि महाराष्ट्राला खूप त्रास सहन करावा लागला. आता भाजपाला धडा शिकवण्यासाठी, मुंबईत सुरू असलेली लूट थांबवण्यासाठी उद्धव आणि राज ठाकरे एकत्र आले आहेत. आम्ही मुंबईतील 10 महानगरपालिकांमध्ये एकत्र निवडणूक लढवू."
एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका : संजय राऊत यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या नगराध्यक्षांच्या मेळाव्यावरही टीका केली. थेट नाव न घेता राऊत म्हणाले की, "त्यांनी परवा मेळावा देखील घेतला होता. ते प्रॅक्टिस करत आहेत की चांगल्याप्रकारे दिल्लीचे बूट कसे पुसता येतील. पण महाराष्ट्रातील तळागाळातील मराठी आणि मध्यममवर्गीय माणूस हा ठामपणे शिवसेना व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पाठिशी उभा राहिल.
मुंबईसह या ठिकाणी शिवसेना-मनसे युती : मुंबईसह ठाणे, नाशिक, कल्याण-डोंबिवली आणि मीरा-भाईंदर इथल्या निवडणुकांबद्दल दोन्ही पक्षांमध्ये चर्चा जवळजवळ पूर्ण झाली असून, एवढ्या मोठ्या महानगरपालिकांच्या शेवटच्या यादीवर हात फिरवला जात आहे, त्यादृष्टीने काम सुरू आहे. असंही संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलं.
