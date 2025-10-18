ठाकरे बंधूंची युती पक्की, मनपा निवडणुकीत महाविकास आघाडी नाही; संजय राऊतांचं सूचक विधान
मनपा निवडणुकीत महाविकास आघाडीबाबत चर्चा नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मनसे आणि शिवसेना (उबाठा) ठाणे आणि मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी एकत्र लढणार असल्याचंही संजय राऊतांनी सांगितलं.
Published : October 18, 2025 at 12:37 PM IST
मुंबई : राज ठाकरे महाविकास आघाडीत जाणार का, अशा चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहेत. शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत यांनी याबाबत सूचक वक्तव्य केलं असून, मनपा निवडणुकीत महाविकास आघाडीबाबत चर्चा नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मनसे आणि शिवसेना (उबाठा) ठाणे आणि मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी एकत्र लढणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
मुंबई, ठाण्यात एकत्र लढणार : संजय राऊत म्हणाले, "राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आले आहेत. ज्यांना आमच्यासोबत यायचे आहे, त्यांचे स्वागत आहे ही युती पक्की आहे. मुंबई आणि मराठी माणूस वाचवण्यासाठी ठाकरे बंधू एकत्र आहेत. दोन ठाकरे सबपे भारी. ठाण्यात आमचा नारा आहे 75 पार! दोन ठाकऱ्यांनी ठरवलं, तर मुंबईचे रस्ते बंद होतील." ठाण्यात मनसे-शिवसेना एकत्र लढणार असून, हा मराठी ऐक्याचा दीपोत्सव असल्याचं त्यांनी नमूद केलंय. यापुढे मराठी माणसांच्या प्रत्येक प्रश्नासाठी राज आणि उद्धव ठाकरे एकत्र काम करणार आहेत. राऊत यांनी स्पष्ट केले की, इंडिया आघाडी लोकसभेसाठी होती, तर महाविकास आघाडी विधानसभेसाठी तयार झाली होती. मात्र, मनपा निवडणुकीसाठी अशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही. मनसेचा महाविकास आघाडीत समावेश करण्याबाबत अद्याप कोणताही अधिकृत प्रस्ताव आलेला नाही.
भाजपाचा रंग आता भ्रष्टाचाराचा झालाय : पत्रकार परिषदेत राऊत यांनी भाजपा, मंत्री आशिष शेलार, छगन भुजबळ आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला. भाजपाच्या नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित करत ते म्हणाले, "भाजपामध्ये 90 टक्के नेते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून आलेले आहेत. स्वतःची पोरं जन्माला घाला, दुसऱ्यांची पोरं किती वेळ खेळवणार? भाजपाचा रंग आता भ्रष्टाचाराचा झाला आहे." आशिष शेलार यांच्या ठाकरे बंधूंवरील हिंदुत्वाच्या टीकेला प्रत्युत्तर देत संजय राऊत म्हणाले, "शेलारांनी राज ठाकरेंकडे चहा प्यायला जाऊ नये, उगाच नाटक करू नये. ठाकऱ्यांचा रंग पक्का आहे, तो खरवडून काढण्याचा प्रयत्न करू नका. भाजपाचा रंग भ्रष्टाचाराचा आहे."
भुजबळ आणि फडणवीसांवरही निशाणा : छगन भुजबळ यांच्यावर टीका करताना राऊत म्हणाले, "भुजबळांना अजित पवार किंवा देवेंद्र फडणवीसांनी मंत्री केलेले नाही, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले आहे. त्यांचे जातीय राजकारण आहे. विखे पाटील यांच्यावर टीका करताना ते मुख्यमंत्र्यांना आव्हान देत आहेत. एक तर तुम्ही राजकीय गुंड आहात हे जाहीर करा, नाही तर मुख्यमंत्र्यांचे आदेश पाळा." मुख्यमंत्री फडणवीसांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत राऊत म्हणाले, "मिस्टर फडणवीस साहेब, तुम्ही भ्रष्टाचाराच्या चिखलात डुबक्या मारताय आणि आम्हाला ज्ञान देत आहात. राजकारण करताना तुम्ही जपून करा, कारण आम्ही तुमच्या आधीपासून महाराष्ट्राच्या रस्त्यावर राजकारणात आहोत. मुंबई, पुणे, ठाणे तुम्ही कुणाच्या हाती देणार आहात. पुण्याच्या जैन समाजाच्या जागेचे प्रकरणात सर्व बाहेरचे लोक आहेत. या साडेतीन ते 4 हजार कोटी रुपयांच्या प्रकरणाचे धागे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत गेले आहेत. हे लवकरच मी बाहेर काढणार आहे. जाती जातींमध्ये वाद लावण्याचे काम मुख्य मुद्द्यावरून बाजूला करण्यासाठी सुरू आहे. ही पेशवाई सुरू आहे", अशी टीका संजय राऊतांनी केली.
शरद पवार महाराष्ट्राची अस्मिता : संजय राऊत म्हणाले, "शरद पवार हे महाराष्ट्राची अस्मिता आहेत. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढाईमध्ये काँग्रेसचे अनेक नेते होते. आताही तशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एका उद्योगपतीकडून मुंबई गिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. प्रत्येक मराठी नेत्यांची जबाबदारी आहे की, मुंबई कुणाच्या घशात जाऊ द्यायची नाही. या लढाईसाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुढारी कुठेही मागे राहणार नाहीत."
