कट्टर विरोधक मोहित कंबोज यांच्या लेकीच्या बर्थडे पार्टीला आदित्य ठाकरेंची हजेरी; ठाकरे-भाजपा जवळीक वाढल्याची चर्चा?

आदित्य ठाकरे यांनी भाजपाच्या मोहित कंबोज यांच्या एका कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली. यानंतर राजकीय वर्तुळात भाजपा आणि ठाकरे यांच्यातील जवळीक वाढल्याची चर्चा रंगली आहे.

मोहित कंबोज आणि आदित्य ठाकरे
Published : March 30, 2026 at 12:25 PM IST

मुंबई : भाजपातील मोहित कंबोज हे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे कट्टर विरोधक मानले जात असताना, आदित्य ठाकरे यांनी कंबोज यांच्या मुलीच्या वाढदिवसाला उपस्थिती लावल्यानं राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे. या अनपेक्षित उपस्थितीमुळे ठाकरे आणि भाजपा यांच्यात जवळीक वाढते आहे का? जुन्या वैराला पूर्णविराम मिळतोय का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेषतः सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीदरम्यान भाजपा आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेत बिनसल्याची चर्चा सुरू असतानाच हे चित्र समोर आलं आहे.

कौटुंबिक संबंध जपणं आपली परंपरा- संजय राऊत : खंर तर, मोहित कंबोज यांची मुलगी मिष्का हिच्या 16व्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, माजी मंत्री आदित्य ठाकरे, काँग्रेसचे काही नेते, तसेच चित्रपट सृष्टीतील काही सेलिब्रिटी आणि उद्योगपतींची उपस्थित होती. मात्र, या सर्वांमध्ये आदित्य ठाकरे यांची उपस्थिती विशेष चर्चेचा विषय ठरली.

या संदर्भात प्रतिक्रिया देताना संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलं की, 'राजकीय मतभेद असले तरी सामाजिक आणि कौटुंबिक संबंध जपणं ही आपली परंपरा आहे. एखाद्या शुभकार्याचं निमंत्रण मिळाल्यास कटुता बाजूला ठेवून उपस्थित राहणं चुकीचं नाही. अशा ठिकाणी राजकारण आणणं योग्य नाही.'

मोहीत कंबोज आणि ठाकरेंचा टोकाचा राजकीय संघर्ष : भाजपा नेते मोहित कंबोज आणि शिवसेना (उबाठा) यांच्यातील संघर्ष हा अत्यंत टोकाचा मानला जातो. कारण महाविकास आघाडीच्या काळात दोन्ही गटातील वाद चांगलाच चिघळला होता. शिवसेना पक्षफुटीत कंबोज यांची महत्त्वाची भूमिका असल्याचा आरोप ठाकरेंकडून करण्यात आले होते. गुवाहाटी इथं एकनाथ शिंदे आणि आमदारांसोबत कंबोज उपस्थित असल्याचे फोटो समोर आल्यानंतर या आरोपांना अधिक बळ मिळालं.

याच काळात उद्धव ठाकरे यांच्या धारावी पुनर्विकास भूमिकेवर कंबोज यांनी गंभीर आरोप केले. धारावी प्रकल्पाविरोधात ठाकरेंनी भूमिका का बदलली? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता. तसेच, उद्धव ठाकरेंना दुबईत हॉटेल खरेदी करायचं असून त्यासाठी अदानींकडून 10 अब्ज रुपयांची वसुली करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचा गंभीर आरोपही कंबोज यांनी केला होता.

तसेच, दिशा सालियन आणि सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणांचा संदर्भ देत कंबोज यांनी या प्रकरणांचा तपास एसआयटीमार्फत सुरू असून दोषींना शिक्षा होईलच. मात्र, आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या विरोधात कोणताही आदेश येऊ नये म्हणून उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल का केलं? त्यांच्या मनात नेमकी कोणती भीती होती? असे अनेक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले होते.

वरळी मतदारसंघातील राजकीय हालचाली, विधानपरिषद नियुक्त्या, तसेच नरेंद्र मोदी यांच्या पाठिंब्यामुळे उद्धव ठाकरे विधानपरिषदेवर निवडून गेल्याचा दावा कंबोज यांनी केला होता. याशिवाय ‘मातोश्री 2’ बांधकाम, मुंबई महापालिकेतील कथित भ्रष्टाचार आणि तेजस ठाकरे यांच्यावरही विविध आरोप कंबोज यांच्याकडून करण्यात आले होते.

या सर्व आरोप-प्रत्यारोपांमुळे ठाकरे विरुद्ध कंबोज संघर्ष अत्यंत तीव्र झाला होता. मात्र, अलीकडेच एका कौटुंबिक कार्यक्रमात आदित्य यांची उपस्थिती दिसल्यानं या नात्यातील बदलाची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.

भाजप आणि ठाकरेंची जवळीक वाढतेय? : यानंतर भाजपा आणि ठाकरेंमध्ये जवळीक वाढते आहे का? असा प्रश्न सध्या चर्चेत आहे. मोहित कंबोज आणि ठाकरे कुटुंबीयांमधील तीव्र आरोप-प्रत्यारोपांची पार्श्वभूमी असताना आदित्य ठाकरे यांनी कंबोज यांच्या कुटुंबीयांच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणं हे अनपेक्षित मानलं जात आहे.

याबाबत स्पष्टीकरण देताना शिवसेना (उबाठा) नेत्या सुषमा अंधारे म्हणाल्या, 'राजकारण वेगळं आणि सुख-दुःख वेगळं असतं. कंबोज यांच्या मुलीशी आमचं वैर असण्याचं काहीच कारण नाही.' त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की, मोठ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर अशा विषयांवर अतिचर्चा करणंदेखील योग्य नाही. कंबोज यांना पूर्वीही विरोध केला आहे आणि पुढेही करणार आहोत, मात्र कुटुंबीयांना वादात ओढणं आमच्या संस्कारात नाही'.

अलीकडच्या राजकीय घटना आणि भाजपा-शिवसेनेची (उबाठा) भूमिका : दरम्यान, सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना आणि भाजपामध्ये नाराजीचे सूर उमटले होते. अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीदरम्यान झालेल्या धक्काबुक्कीच्या घटनेनंतर विधान परिषदेत वातावरण तापलं होतं. पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्याशी झालेल्या कथित गैरवर्तनाच्या मुद्द्यावरून उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी पोलिस अधीक्षकांवर कारवाईचे निर्देश दिले होते.

यानंतर भाजपाचे मंत्री जयकुमार गोरे आणि आमदार प्रवीण दरेकर यांनी उपसभापतींच्या अधिकारांवर प्रश्न उपस्थित केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या अधिकारांबाबत भूमिका स्पष्ट केली. या घडामोडींमध्ये शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षानंही आक्रमक भूमिका घेतली. पक्षाचे नेते अनिल परब यांनी उपसभापतींविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याची परवानगी सभापती राम शिंदे यांच्याकडे मागितली.

या सर्व घटनांमुळे शिवसेना (उबाठा) पक्षानं काही प्रमाणात भाजपाच्या भूमिकेला अप्रत्यक्ष पाठिंबा दिल्याचं चित्र निर्माण झालं. या अशा पार्श्वभूमीवर आदित्य ठाकरे यांनी मोहित कंबोज यांच्या कुटुंबीयांच्या कार्यक्रमाला लावलेली उपस्थिती अधिकच लक्षवेधी ठरली आहे. आगामी राजकारणात या घडामोडींचे नेमके काय परिणाम होणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

