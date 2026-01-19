टीईटी निकाल : 4.75 लाख उमेदवार, सेवेत असलेले शिक्षक उजवे; भीती कमी, आत्मविश्वास वाढला
विशेष म्हणजे, अनेक उमेदवार फक्त एका गुणानं अपात्र ठरले असून, त्यांनी उत्तरपत्रिकांची पुन्हा तपासणी करण्याची मागणी राज्य परीक्षा परिषदेकडे केली आहे.
Published : January 19, 2026 at 6:32 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2025 चा निकाल नुकताच जाहीर झाला असून, या निकालावर शिक्षण क्षेत्रात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. एकीकडे सेवेत असलेले शिक्षक मोठ्या प्रमाणात पात्र ठरत असल्यानं पुढील शैक्षणिक वर्षात शिक्षकांची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होणार आहे, तर दुसरीकडे एकूण उमेदवारांपैकी फक्त 10 टक्केच उत्तीर्ण झाल्यानं हजारो तरुणांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. विशेष म्हणजे, अनेक उमेदवार फक्त एका गुणानं अपात्र ठरले असून, त्यांनी उत्तरपत्रिकांची पुन्हा तपासणी करण्याची मागणी राज्य परीक्षा परिषदेकडे केली आहे.
23 नोव्हेंबरला झाली परीक्षा; 16 जानेवारीला लागला निकाल : राज्य परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी टीईटी परीक्षा घेण्यात आली होती. 12 जानेवारी 2026 रोजी अंतिम उत्तरसूची प्रसिद्ध करण्यात आली, तर 16 जानेवारी 2026 रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला. हा निकाल उमेदवारांना www.mahatet.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. उमेदवारांना आपला बैठक क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांक टाकून निकाल पाहता येतो. निकालावर आक्षेप असल्यास ते 21 जानेवारीपर्यंत फक्त ऑनलाइन पद्धतीने नोंदवता येतील. त्यानंतर अंतिम निकाल जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी दिली.
4,75,668 नोंदणी; 1,420 केंद्रांवर परीक्षा : यंदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळं राज्यातील सर्व शिक्षकांना टीईटी बंधनकारक करण्यात आल्यानं उमेदवारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. राज्यभरातून 4,75,668 उमेदवारांनी नोंदणी केली होती. राज्यभरातील 1,420 परीक्षा केंद्रांवर ही परीक्षा पार पडली.
जिल्हानिहाय नोंदणी :
- पुणे: 37,293
- नाशिक: 32,031
- नांदेड: 26,137
निकालात 7 टक्क्यांची वाढ; तरीही फक्त 10 टक्के पात्र : गेल्या काही वर्षांपासून टीईटी परीक्षेचा निकाल सुमारे 3.5 टक्क्यांपर्यंत लागत होता. मात्र, यंदा तो 10 टक्क्यांहून अधिक गेला आहे. म्हणजेच गेल्या वर्षाच्या तुलनेत निकालात सुमारे 7 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तुलनात्मकदृष्ट्या, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षेचा (सीटीईटी) चा निकाल 20 ते 30 टक्क्यांपर्यंत लागतो. त्यामुळं टीईटीचा निकाल अजूनही तुलनेनं कमी असल्याचे चित्र आहे.
अनेक उमेदवारांना दिलासा मिळणार : "गेल्या काही वर्षांपासून टीईटी परीक्षेचा निकाल सुमारे 3.5 टक्क्यांपर्यंत लागत होता. मात्र यावर्षी परीक्षेला बसणाऱ्या उमेदवारांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली. त्यामुळं 2025 टीईटी परीक्षेचा निकाल सुमारे दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त लागला आहे. त्यामुळं गेल्या वर्षाच्या तुलनेत निकालात सात टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. उमेदवारांकडून अंतरिम निकालाच्या अनुषंगानं आक्षेप स्वीकारलं जात आहेत. आक्षेप स्वीकारल्यानंतर राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे अधिकृत निकालाची टक्केवारी जाहीर केली जाणार आहे. सीटीईटीचा निकाल 20 ते 30 टक्क्यांपर्यंत लागतो. मात्र, टीईटीचा निकाल फारच कमी लागत होता. यंदा त्यात वाढ झाल्यानं अनेक उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे," असं अनुराधा ओक यांनी सांगितलं.
एका गुणानं अपात्र; उमेदवारांची पुन्हा तपासणीची मागणी : या निकालातील सर्वांत संवेदनशील बाब म्हणजे अनेक उमेदवार फक्त 1, 2 किंवा 5–6 गुणांनी अपात्र ठरले आहेत. शिक्षक संघटनांच्या मते, सुमारे 60 ते 70 टक्के शिक्षक अगदी थोड्या फरकाने अपात्र ठरले आहेत. त्यामुळं उमेदवारांकडून उत्तरपत्रिकांची पुन्हा तपासणी तसंच ग्रेस मार्क, सेवेत असलेल्यांसाठी वेगळी पात्रता अट असावी अशा मागण्या केल्या जात आहेत.
OBC उमेदवारांबाबत संभ्रम : OBC प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी महाराष्ट्रात 82 गुण ही पात्रतेची अट आहे. मात्र, काही राज्यात 83 गुणांची अट लावण्यात आल्याचा आरोप आहे. काही उमेदवारांना 82 गुण असूनही अपात्र ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळं संपूर्ण देशभरात एकसारखे नियम लागू करावेत, अशी मागणी शिक्षकांकडून होत आहे.
सेवेत असलेले शिक्षक उजवे; भीती कमी, आत्मविश्वास वाढला : या निकालाचा महत्त्वाचा सकारात्मक पैलू म्हणजे सेवेत असलेले अनेक शिक्षक पात्र ठरले आहेत. त्यामुळं त्यांच्या मनात असलेली नोकरी जाण्याची भीती कमी झाली असून आत्मविश्वास वाढला आहे. अनुभवी शिक्षक टिकून राहिल्यास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल, असं शिक्षकांचं म्हणणं आहे.
शिक्षकांचे अनुभव काय सांगतात? : "ही परीक्षा सोपी नाही. मानसशास्त्र, अध्यापनशास्त्र, विषयज्ञान यांचा सखोल अभ्यास आवश्यक आहे. पाठांतर उपयोगाचे नसते. प्रश्न समजून घेतले तरच गुण मिळतात. मला 97 गुण मिळाले," असं शिक्षक महेंद्र बोऱ्हाडे यांनी सांगितलं. तर "मी फारसा अभ्यास केला नव्हता. पण वर्गातील अनुभव कामी आला. मात्र मानसशास्त्राचे प्रश्न फारच पाठांतरावर आधारित वाटले," असं निरीक्षण सोमनाथ वाळके यांनी नोंदवलं. तसंच "प्रत्यक्ष वर्गात मुलांसोबत केलेल्या अध्यापनावर आधारित प्रश्न असायला हवेत. टीईटी ही उपयोजनावर आधारित परीक्षा आहे. जो शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेनुसार शिकवतो, तो सहज पात्र ठरतो," असं मत शिक्षक समाधान शिकेतोड यांनी व्यक्त केलं. तर शिक्षक रणदीप देशमुख यांचा अनुभव असा आहे की, "महाराष्ट्रामध्ये उगाच आक्रोश निर्माण केला जात आहे. खरं तर टीईटी म्हणजे शिक्षक पात्रता परीक्षा ही उपयोजनावर आधारित आहे. म्हणजेच जो ही शिक्षक अतिशय तन्मयतेने विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतांना हेरून तज्ञ अध्यापन प्रणालीचा वापर करतो, वेगवेगळ्या प्रकारच्या लर्निंग स्टॅटेजीज अवलंबतो. त्या शिक्षकाला शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच टीईटीचे प्रश्न सोडविणं सोपं जातं, किंबहुना त्यात पात्र होतो."
