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टीईटी पेपरफुटीचं बीड कनेक्शन! एक बीडमधून, तर दुसरा बिहारमधून अटकेत, आरोपींची संख्या 18 वर

टीईटी पेपरफुटी प्रकरणात पोलिसांच्या तपासाला आणखी एक मोठं यश मिळालं आहे.

TET paper leak case
टीईटी पेपरफुटी प्रकरणातील दोन आरोपींना घेवून जाताना भिवंडी पोलीस (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 20, 2026 at 7:16 PM IST

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ठाणे : भिवंडीतील टीईटी पेपरफुटी प्रकरणात पोलिसांच्या तपासाला आणखी एक मोठं यश मिळालं आहे. या प्रकरणात फरार असलेल्या आणखी दोन आरोपींना भिवंडी पोलिसांनी अटक केली आहे. प्रकाश मिसाळ याला बीडमधून, तर अशोककुमार बाबूलाल शाव याला बिहारमधून ताब्यात घेऊन अटक केली आहे. दोन्ही आरोपींना सुट्टीच्या (रविवारी) भिवंडी न्यायालयात हजर केलं असता न्यायालयाने त्यांना 23 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या दोघांच्या अटकेनंतर टीईटी पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपींची संख्या आता 18 वर पोहोचली आहे.

बीडमधून एकाला अटक - पोलीस तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, यापूर्वी अटक करण्यात आलेला आरोपी कपिल दहिया हा प्रकाश मिसाळला पुण्यातील एका हॉटेलमध्ये भेटला होता. या भेटीदरम्यान टीईटी परीक्षेच्या पेपरच्या खरेदी-विक्रीसंदर्भात चर्चा झाल्याचा दावा पोलिसांनी तपासात केला आहे. प्रकाश मिसाळ हा पेपर मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना पेपर वाचून दाखवणार होता, तर अशोककुमार शाव हा मुख्य आरोपी बीजेंदर कुमार गुप्ता यांच्या संपर्कात असल्याचे तपासात समोर आले असून, तो टीईटीचा पेपर एजंटमार्फत विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असल्याचा पोलिसांचा संशय आहे.

"टीईटी पेपरफुटी प्रकरणात आतापर्यंत 16 जणांना अटक करण्यात आली होती. आता एकाला बीड, तर दुसऱयाला बिहारमधून अटक केली आहे. या प्रकरणात दोन दिवसांपूर्वीच चार्जशीट दाखल करण्यात आलं आहे. न्यायालयाने दोघांनाही 23 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी दिली आहे. तपासात पुढील बाबी समोर येतील." - विजय मराडे, सहायक पोलीस आयुक्त

आरोपींचा मुख्य रोल काय? - दरम्यान, अशोककुमार शावच्या बिहारमधील घरातून पोलिसांनी 149 व्यक्तींच्या नावांची यादी जप्त केली आहे. या यादीमध्ये टीईटी परीक्षेला बसलेल्या 18 परीक्षार्थींची नावे असल्याचे तपासात समोर आले आहे. या व्यक्तींशी आरोपींचे काही आर्थिक व्यवहार झाले होते का, याचा तपास सध्या पोलिसांकडून सुरू आहे. दुसरीकडे, या प्रकरणात भिवंडी पोलिसांनी दोन दिवसांपूर्वी न्यायालयात सुमारे 3500 पानांचे दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. या प्रकरणाची जलदगतीने सुनावणी होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. नव्याने अटक केलेल्या दोन्ही आरोपींची पोलीस कोठडी 23 सप्टेंबरपर्यंत असून, त्यांच्या चौकशीत टीईटी पेपरफुटी प्रकरणातील आणखी काही महत्त्वाचे धागेदोरे समोर येण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.

"या प्रकरणात चार्जशीट दाखल करण्यात आलं आहे. त्यामुळे तपास संपला आहे. अटकेतील दोन हे फक्त पाहिजे असलेले आरोपी आहेत. ठोस आरोप नसल्याने पोलीस कोठडी न देण्याची विनंती आम्ही केली होती. तरीही 23 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी दिली आहे." - शैलेश गायकवाड, आरोपीचे वकील

एकूण 18 आरोपींना अटक - महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी 2026 परीक्षेच्या आदल्या दिवशीच पेपरफुटीचा मोठा प्रकार भिवंडीत जुलै महिन्यात उघडकीस आला होता. त्यावेळी दिल्लीहून भिवंडीत येऊन तब्बल दीड कोटी रुपयांमध्ये टीईटीचा प्रश्नपत्रिका संच विक्री करण्याचा व्यवहार होणार असल्याची गुप्त माहिती भिवंडी पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे पोलीस उपायुक्त पवन बनसोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली भिवंडी पोलिसांनी मुंबई नाशिक मार्गावरील कोनगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सापळा रचत कारवाई केली आणि सुरुवातीला तीन आरोपींना अटक केली होती.

TAGGED:

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TET PAPER LEAK CASE

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