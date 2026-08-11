टीईटी पेपरफुटी प्रकरणात मोठं 'महाराष्ट्र कनेक्शन'! भिवंडी पोलिसांकडून सोलापूरच्या अकॅडमी चालकाला अटक
टीईटी पेपरफुटी प्रकरणात भिवंडी पोलिसांनी सोलापूरच्या अकॅडमी चालक प्रकाश पवार या 16 व्या आरोपीला अटक करून 15 ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी मिळवली आहे.
Published : August 11, 2026 at 9:59 PM IST
ठाणे : टीईटी पेपरफुटी प्रकरणात महाराष्ट्र कनेक्शन समोर आलं आहे. भिवंडी पोलिसांकडून पोलीस पूर्व प्रशिक्षण संस्था चालवणारा सोलापूरच्या प्रकाश धनसिंग पवारला अटक केली आहे. या प्रकरणातील आतापर्यंत आरोपींची संख्या 16 वर पोहोचली आहे. या प्रकरणी प्रकाश पवारला भिवंडी न्यायालयात एस.एस.घोडके यांच्या न्यायालयासमोर हजर केलं. यावेळी न्यायालयानं 15 ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
टीईटी पेपरफुटी प्रकणात 16 व्या आरोपीला अटक : टीईटी पेपरफुटी प्रकरणातील 16 वा आरोपी प्रकाश पवार याची सोलापूरमध्ये पोलीस भरतीसह विविध स्पर्धा परीक्षांचं प्रशिक्षण संस्था आहे. पवार यानं अटक केलेला आरोपी सोनू जितेंद्र सिंग याला विद्यार्थ्यांची काही कागदपत्रं दिल्याचा आरोप आहे. कागदपत्रं नेमक्या कोणत्या उद्देशानं देण्यात आली? याचा पोलीस शोध घेत आहेत. या प्रकरणात आतापर्यंत 15 जणांना अटक केली आहे. त्यांना 17 ऑगस्टपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान प्रकाश पवारला अटक केल्यानंतर आरोपींची संख्या 16 वर पोहोचली आहे.
...म्हणून पोलिसांनी प्रकाश पवारला केली अटक : "प्रकाश पवार याची सोलापूरमध्ये ध्रुव अकॅडमी नावानं पोलीस पूर्व भरती प्रशिक्षण संस्था आहे. तो ही संस्था 2012 पासून चालवत आहे. कोरोनामध्ये प्रकाशचे डोळे गेले. यानंतर प्रकाश पवारनं पोलीस प्रशिक्षण केंद्र सुरू केलं. या प्रकरणात प्रकाशला संशयित आरोपी म्हणून अटक केलं आहे. त्याला 15 ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. त्याच्याकडं 26 विद्यार्थ्यांचे पेपर सापडले असून त्यामध्ये 20 उत्तीर्ण झालेल्यांचे पेपर आढळले आहेत. त्यापैकी 5 पेपर टीईटी उत्तीर्ण झालेल्यांचे असल्याच्या संशयावरून त्यास पोलिसांनी अटक केली आहे," असं प्रकाश पवार याचे वकील नारायण अय्यर यांनी सांगितलं.
गुप्त माहितीच्या आधारे पोलिसांनी केली कारवाई : महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी 2026 परीक्षेच्या आदल्या दिवशीच पेपरफुटीचा मोठा प्रकार भिवंडीत जुलै महिन्यात उघडकीस आला होता. त्यावेळी दिल्लीहून भिवंडीत येऊन तब्बल दीड कोटी रुपयांमध्ये टीईटीचा प्रश्नपत्रिका संच विक्री करण्याचा व्यवहार होणार असल्याची गुप्त माहिती भिवंडी पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे पोलीस उपायुक्त पवन बनसोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली भिवंडी पोलिसांनी मुंबई नाशिक मार्गावरील कोनगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सापळा रचत कारवाई केली. सुरवातीला पोलिसांनी या प्रकरणात पोलिसांनी तीन आरोपींना अटक केली होती.
प्रकरणाचा तपास वेगानं सुरू : राजीव शाव (बिहार), आकाश कुमार (बिहार) आणि धीरज सिंग (हरियाणा) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावं आहेत. आरोपींकडून मोबाईल फोन, रोख रक्कम तसंच टीईटी परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेचे चार संच जप्त केलेत. जप्त करण्यात आलेल्या प्रश्नपत्रिकांची महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी करण्यात आली. यावेळी त्या प्रत्यक्ष परिक्षेतील प्रश्नपत्रिकेशी जुळत असल्याचं निष्पन्न झालं होतं. त्यानंतर भिवंडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. सध्या या प्रकरणाचा तपास वेगानं सुरू आहे. हे आरोपी भिवंडीत नेमकं कोणाकडं आले होते. त्यांच्यामागं कोणते मोठं रॅकेट कार्यरत आहे का? कोणती शैक्षणिक संस्था किंवा स्थानिक एजंट या प्रकरणात सहभागी आहेत का? याचा आता पोलीस सखोल तपास करत असतानाच या गुन्ह्यात सोलापूर कनेक्शन उघड झालं आहे.
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