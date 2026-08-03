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टीईटी पेपरफुटी प्रकरणातील सर्व आरोपींना न्यायालयीन कोठडी!

टीईटी प्रकरणातील सर्व आरोपींना 17 ऑगस्टपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

TET Paper Leak case
टीईटी प्रकरणातील आरोपींचं भिवंडी न्यायालयासमोर आत्मसमर्पण (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 3, 2026 at 7:53 PM IST

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ठाणे : टीईटी पेपर फुटी प्रकरणात आतापर्यंत एकूण 15 जणांना अटक करण्यात आली असून, सर्वांना 3 ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली होती. आज सर्व 15 आरोपींना पुढील सुनावनीसाठी भिवंडी न्यायालयात हजर केले असता सर्वांना 17 ऑगस्टपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे, अशी माहिती आरोपीचे वकील शैलेश गायकवाड यांनी दिली आहे.

परीक्षेच्या अवघ्या दोन दिवस आधी टीईटी परीक्षा पेपर फुटल्याने महाराष्ट्राचा संपूर्ण देशभरात खळबळ उडाली होती. भिवंडी पोलीस उपायुक्त परिमंडळ क्षेत्रात 26 जून रोजी सर्वप्रथम तीन आरोपींना अटक करून या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. या गुन्ह्यात आतापर्यंत 15 जणांना अटक करण्यात आली होती. त्यामध्ये मुख्य सूत्रधार बिजेंद्र गुप्ता याचासुद्धा समावेश आहे.

गेल्या आठवड्यात अटक आरोपींपैकी 12 आरोपींना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती. तर बिजेंद्र गुप्ता व इंद्रजीत सिंग ऊर्फ पिकू या दोघांना पोलीस कोठडी दिली होती. तसेच या गुन्ह्यातील महत्त्वाचा आरोपी सोनू कुमार दिवाकर हा पोलिसांना गुंगारा देत होता. परंतु, मुख्य आरोपी बिजेंद्र गुप्ता अटक झाल्याने पोलीस कधीही आपल्यापर्यंत पोहोचतील या भीतीने अखेर सोनू कुमार दिवाकर याने भिवंडी न्यायालयात हजर होत आत्मसमर्पण केले होते.

दिल्लीहून भिवंडीत आणला पेपर - महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी 2026 परीक्षेच्या आदल्या दिवशीच पेपरफुटीचा मोठा प्रकार भिवंडीत उघडकीस आला होता. दिल्लीहून भिवंडीत येऊन तब्बल दीड कोटी रुपयांमध्ये टीईटीचा प्रश्नपत्रिका संच विक्री करण्याचा व्यवहार होणार असल्याची गुप्त माहिती भिवंडी पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे पोलीस उपायुक्त पवन बनसोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली भिवंडी पोलिसांनी मुंबई - नाशिक महामार्गवर कोनगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सापळा रचत कारवाई केली आणि तीन आरोपींना अटक केली होती.

आरोपीकडून टीईटी परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेचे चार संच जप्त - आरोपींकडून मोबाईल फोन, रोख रक्कम तसेच टीईटी परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेचे चार संच जप्त करण्यात आले होते. जप्त करण्यात आलेल्या प्रश्नपत्रिकांची महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी करण्यात आली असता त्या प्रत्यक्ष परीक्षेतील प्रश्नपत्रिकेशी जुळत असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर भिवंडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून संपूर्ण प्रकरणाचा तपास वेगाने सुरू आहे.

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TAGGED:

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TET PAPER LEAK CASE

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