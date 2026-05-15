टीईटी परीक्षा 28 जूनला, नीट पुनर्परीक्षा 21 जूनला असल्यानं केंद्र व्यवस्थापनात अडचणीच्या शक्यतेमुळे निर्णय

टीईटी परीक्षा 21 जुनवरून 28 जूनवर ढकलली आहे. नीट पुनर्परीक्षा 21 जूनला असल्यानं केंद्र व्यवस्थापनात अडचणी निर्माण होण्याच्या शक्यतेमुळं हा निर्णय घेण्यात आलाय.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 15, 2026 at 8:07 PM IST

मुंबई - नीट पेपर लीक प्रकरणानंतर नीट पुनर्परीक्षेची तारीख 21 जून जाहीर करण्यात आली. याआधीच टीईटी परीक्षेची तारीख 21 जून निश्चित करण्यात आली होती. दोन्ही परीक्षांची केंद्रे बहुतांशी एकच येत असल्यानं आणि दोन्ही परीक्षांचं वेळापत्रक एकाच दिवशी आल्यास केंद्र व्यवस्थापनात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता होती. ही बाब लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांचं हित आणि परीक्षा व्यवस्थेतील गोंधळ टाळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेनं टीईटी परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुधारित वेळापत्रकानुसार टीईटी परीक्षा 21 जून ऐवजी 28 जून रोजी घेण्यात येणार आहे.

राज्य परीक्षा परिषदेकडून जारी करण्यात आलेल्या पत्रकातील माहितीनुसार, टीईटी पेपर क्रमांक 1 हा 28 जून रोजी सकाळी 10.30 ते दुपारी 1 या वेळेत होईल. तर पेपर क्रमांक 2 दुपारी 2.30 ते सायंकाळी 5 या वेळेत घेतला जाणार आहे. परीक्षेचे प्रवेशपत्र 9 जून ते 28 जूनदरम्यान डाउनलोड करता येणार आहे.


सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शिक्षकांसाठी टीईटी पात्रता अनिवार्य करण्यात आली आहे. यापूर्वीच्या टीईटी परीक्षेत सुमारे 50 हजार उमेदवार पात्र ठरले होते. मात्र अनेक उमेदवार अद्याप पात्रता मिळवू शकले नसल्यानं परीक्षा परिषदेकडून नव्या परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे.



परिषदेकडून उमेदवारांना अर्ज भरताना विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत. अर्ज फक्त ऑनलाइन पद्धतीने आणि इंग्रजी भाषेत भरावा लागणार आहे. दहावी, बारावी, व्यावसायिक पात्रता, जात प्रमाणपत्र, दिव्यांगत्व यासंबंधीची माहिती मूळ कागदपत्रांनुसार भरावी लागणार आहे. तसंच नवीन रंगीत फोटो, स्वाक्षरी, स्वयंघोषणापत्र आणि ओळखपत्र स्कॅन करून अपलोड करणे बंधनकारक असणार आहे.

दोन्ही पेपर देऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी एकाच अर्जामध्ये दोन्ही स्तरांचा पर्याय निवडण्याचे निर्देश परिषदेकडून देण्यात आले आहेत. स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पद्धतीनेच भरावे लागणार असून शुल्क भरल्यानंतर अर्जामध्ये कोणताही बदल करता येणार नाही.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, 2018 आणि 2019 मधील टीईटी गैरप्रकारात सहभागी असलेल्या उमेदवारांना यंदाच्या परीक्षेसाठी अर्ज करता येणार नसल्याचंही परिषदेकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. परीक्षेसंदर्भातील सर्व माहिती आणि शासन निर्णय mahatet.in अधिकृत वेबसाइट आणि महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद या संकेतस्थळांवर उपलब्ध असल्याचं परिषदेकडून सांगण्यात आलं आहे.

