'टीईटी' पेपरफुटीचा संशय; 28 जूनची परीक्षा पुढे ढकलली, 1 लाख उमेदवारांना फटका
28 जून 2026 रोजी होणारी महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पेपरफुटीच्या संशयामुळं पुढे ढकलण्यात आली आहे.
Published : June 27, 2026 at 3:02 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत 28 जून रोजी राज्यभरात होणारी शिक्षक पात्रता परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. पेपरफुटीमुळं हा निर्णय घेण्यात आला असून, राज्यातील सुमारे 1 लाख 8 हजार उमेदवारांना याचा मोठा फटका बसला आहे. दरम्यान, या प्रकरणावरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका सुरू केली आहे.
टीईटी परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका जप्त : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने जारी केलेल्या पत्रकानुसार, 28 जून रोजी होणाऱ्या टीईटी परीक्षेसाठी सर्व तयारी पूर्ण करण्यात आली होती. नीट परीक्षेतील गैरप्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेचे सर्व उपाय करण्यात आले होते. मात्र, शनिवारी सायंकाळी ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी परिसरात काही प्रश्नपत्रिका विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याची गोपनीय माहिती पोलिसांना मिळाली. 27 जून रोजी भिवंडी परिसरात मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्याआधारे भिवंडी पोलिसांनी कारवाई केली. या कारवाईदरम्यान टीईटी परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका जप्त करण्यात आल्या.
टीईटी परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय : त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली. या तपासादरम्यान जप्त करण्यात आलेल्या प्रश्नसंचातील काही प्रश्न आणि 28 जून रोजी होणाऱ्या टीईटी परीक्षेतील प्रश्न समान असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला. याप्रकरणी भिवंडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने परीक्षा पूर्णपणे पारदर्शक आणि निष्पक्ष वातावरणात होणं आवश्यक असल्याचं सांगत 28 जून रोजीची टीईटी परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. परीक्षेची नवीन तारीख आणि पुढील कार्यक्रम लवकरच परिषदेच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात येणार असल्याचं पत्रकात नमूद करण्यात आलं आहे.
उमेदवारांचे आर्थिक आणि मानसिक नुकसान : राज्यभरातील विविध परीक्षा केंद्रांवर तयारी पूर्ण झाली होती. अनेक उमेदवार परीक्षा केंद्रांच्या शहरांमध्ये पोहोचले होते, तर काहींनी प्रवास आणि निवासाची व्यवस्था केली होती. त्यामुळं परीक्षा ऐनवेळी पुढे ढकलल्यानं उमेदवारांचे आर्थिक आणि मानसिक नुकसान झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त महेश चोथे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना टीईटी परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती दिली. परीक्षेसंदर्भात पुढील सूचना लवकरच देण्यात येतील, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर आणि भविष्यावर पाणी : टीईटी परीक्षेला बसलेले शिक्षक विक्रम अडसूळ यांनी सांगितलं की, शिक्षकांना शालेय कामकाजाचा आधीच मोठा ताण असतो. त्यातून वेळ काढून त्यांनी परीक्षेची तयारी केली होती. मात्र, प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळं उमेदवारांना पुन्हा एकदा मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. दरम्यान, या प्रकरणावरून काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये, पेपरफुटी हा आता अपवाद राहिलेला नाही, तर या सरकारची ओळख बनली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्यातच टीईटीचा पेपर फुटल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. लाखो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर आणि भविष्यावर पाणी फेरणाऱ्या या रॅकेटला नेमके राजकीय संरक्षण कोणाचे आहे?, असा सवाल उपस्थित केला.
दोषींवर कठोर कारवाई करावी : तसेच एकीकडं पारदर्शक कारभाराच्या घोषणा केल्या जातात, तर दुसरीकडं पेपरफुटीचे प्रकार सातत्यानं घडत आहेत. विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करायचा की पेपर आधीच कोणाकडे पोहोचतोय याची चिंता करायची? अशी टीकाही त्यांनी केली. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करत विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करणाऱ्यांविरोधात काँग्रेस लवकरच रस्त्यावर उतरणार असल्याचा इशाराही सपकाळ यांनी दिला आहे.
नवीन परीक्षेची तारीख कधी? : पेपरफुटीच्या संशयामुळं टीईटी परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्यानं लाखो उमेदवारांमध्ये नाराजीचं वातावरण असून, नवीन परीक्षेची तारीख आणि पुढील प्रक्रिया कधी जाहीर होणार याकडं राज्यभरातील शिक्षक उमेदवारांचं लक्ष लागलं आहे.
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