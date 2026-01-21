ETV Bharat / state

शिक्षकांचा ताण वाढला: पदोन्नतीसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य; महाराष्ट्र सरकारचा आदेश जारी

शिक्षकांना पदोन्नतीसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य करण्यात आली आहे. याबाबत महाराष्ट्र सरकारनं मंगळवारी अधिकृत आदेश जारी केला आहे.

Maharashtra Government On TET Exam
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

January 21, 2026

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारनं मंगळवारी शिक्षकांसाठी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता राज्यातील सरकारी आणि शासनमान्य शाळांतील शिक्षकांसाठी पदोन्नतीसाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करणं अनिवार्य झालं आहे. सरकारी आदेशानुसार, ज्यांच्याकडं निवृत्तीपूर्वी 5 वर्षांपेक्षा जास्त सेवा शिल्लक आहे, त्यांना दोन वर्षांच्या आत टीईटी उत्तीर्ण करावी लागणार आहे. 5 वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्या शिक्षकांना तात्पुरतं काम चालू ठेवता येईल, पण पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण असणं आवश्यक आहे, असा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

सेवेत कायम राहण्यासह पदोन्नतीसाठी टीईटी अनिवार्य : हा निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शनानुसार घेतला गेला आहे. न्यायालयानं आधीच स्पष्ट केलं आहे की टीईटी पात्रता केवळ नवीन नियुक्तीसाठी नाही, तर पदोन्नतीसाठी आणि सेवेत कायम राहण्यासाठीही अनिवार्य आहे. शिक्षक संघटनांनी या निर्णयावर विरोध व्यक्त केला आहे. त्यांच्या मते, दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या शिक्षकांवर हा निर्णय अन्यायकारक ठरू शकतो. काही संघटनांनी सुप्रीम कोर्टाकडं पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. शासनानं सांगितलं आहे की, "टीईटी परीक्षा न उत्तीर्ण केल्यास पदोन्नतीसाठी अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही. वेळेत परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास शिक्षकांना स्वेच्छा निवृत्ती किंवा अनिवार्य निवृत्ती स्वीकारावी लागू शकते." अधिक माहिती व अंमलबजावणीसाठी शिक्षकांना महाराष्ट्र शिक्षण विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर माहिती पाहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

टीईटी परीक्षा वर्षातून दोन वेळा घेतली जावी : याबाबत प्रतिक्रिया देताना मुख्याध्यापक महामंडळाचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, की "टीईटी उत्तीर्ण करण्यासाठी शासनानं दोन वर्षाचा कालावधी निश्चित केलेला आहे. म्हणजेच या टर्ममधील शिक्षक नोव्हेंबर 27 पर्यंत प्रयत्न करू शकतात. त्यामुळे अनुभवी शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यास पूर्ण दोन वर्षे मिळावीत. तसे टीईटी परीक्षा वर्षातून दोन वेळा घेतली जावी. जेणेकरून शिक्षकांना जास्त वेळा संधी मिळू शकेल. त्याचबरोबर एखाद्या शाळेतील बरीच वर्षे अनुभव असलेल्या शिक्षकाला डावलून टीईटी परीक्षा पास झालेल्या नवख्या शिक्षकाला पदोन्नती दिल्यास अनुभवी शिक्षकांवर अन्याय होऊ शकतो. त्यामुळे आधी अनुभवी शिक्षकाला पूर्ण दोन वर्ष परीक्षा देऊन उत्तीर्ण होण्याची संधी दिली जावी." त्याचबरोबर टीईटी संदर्भानं न्यायालय व शासन तोपर्यंत काय सुधारित निर्णय घेते, सकारात्मक निर्णय घेते का? हे पाहणं सुद्धा महत्त्वाचं आहे, असं गणपुले यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

