टीईटी पेपरफुटीवरुन राजकारण तापलं, 'सरकारचा जन्मच फोडाफोडीतून झाला', रोहित पवारांचा हल्लाबोल, राहुल गांधी म्हणाले 'तरुण असुरक्षित'
रविवारी होणारा टीईटीचा पेपर आदल्या दिवशीच फुटल्यानं परीक्षा रद्द झाली. यामुळं सुमारे दोन लाख उमेदवारांचे नुकसान झालं असून यावरून सरकारच्या भोंगळ कारभारावर टीका होत आहे.
Published : June 27, 2026 at 6:38 PM IST
मुंबई : देशात पेपरफुटीची प्रकरणं थांबायचं नाव घेत नाहीये. काही दिवसांपूर्वी नीटचा पेपर फुटला होता. त्यानंतर देशभरात विविध चर्चांना उधाण आलं होतं. ते थांबायच्या आधीच राज्यात रविवारी (दि.28) होणारा टीईटीचा पेपर शनिवारी (दि.27) फुटल्यामुळं देशात होणाऱ्या परीक्षांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. टीईटीचा पेपर फुटल्यामुळं रविवारी होणारी परीक्षा रद्द झाली आहे. यामुळं सुमारे दोन लाखांहून अधिक भावी शिक्षकांच्या मेहनतीवर पाणी फेरलं आहे. या संदर्भात सर्वस्तरातून सरकारवर चौफेर टीका होत आहे. समाजातील सर्व स्तरातून सरकारच्या या भोंगळ कारभारावर टीका होत आहे.
ही तर तरुणांच्या भविष्याची चोरी : "पुन्हा एकदा पेपरफुटी, पुन्हा एकदा परीक्षा रद्द. यावेळी महाराष्ट्राची टीईटी परीक्षा रद्द झाली आहे. देशाची शिक्षण आणि परीक्षा व्यवस्था ही खंडणीखोरीचे एक रॅकेट बनली आहे, ज्यामुळे देशातील प्रत्येक तरुण असुरक्षित झाला आहे. ही केवळ एक पेपरफुटी नाही, ही तरुणांच्या भविष्याची चोरी आहे," अशी पोस्ट करत लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते तथा काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारवर टीका केली.
एक और पेपर लीक।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 27, 2026
एक और परीक्षा रद्द।
इस बार महाराष्ट्र का TET।
देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम बना दिया गया है, जिससे देश का हर युवा असुरक्षित है।
यह सिर्फ पेपर लीक नहीं,
यह युवाओं के भविष्य की चोरी है।
सरकारनं माफी मागून संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी : "नीट परीक्षा नीट पार पडत नाही, तोच टीईटी पेपर फोडून पेपर फोडणाऱ्या रॅकेटनं पुन्हा एकदा सरकारला आव्हान दिलं. मुळात या सरकारचा जन्मच फोडाफोडीतून झाल्यामुळं कुठल्याही परीक्षेच्या पेपरफुटीला हे सरकार आळा घालू शकत नाही. आता या पेपरफुटीमुळं टीईटी परीक्षेची तयारी करणाऱ्यांना जो मनस्ताप सहन करावा लागतोय, याची जबाबदारीही घेऊन सरकारनं माफी मागावी आणि याला जबाबदार असलेल्यांविरोधात कठोर कारवाई करावी," अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केली.
पोलीस कठोर कारवाई करत आहेत : "महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेनं काळजी घेतलेली होती. प्रश्नपत्रिकेतील काही प्रश्न समान आहेत, असं दिसून आलेलं आहे. संशयितांकडून मिळालेल्या प्रश्नांमध्ये साम्य आढळलं आहे. घडलेला प्रकार गंभीर असून शासनानं याची गंभीर नोंद घेतली आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी कारवाई केली आहे. पोलिसांच्या चौकशीमध्ये ज्या काही बाबी समोर येतील, त्याप्रमाणे कठोर कारवाई केली जाईल. या प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिसांना सखोल चौकशीचे आदेश दिले असून दोषींवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे," अशी प्रतिक्रिया शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी दिली.
#NEET परीक्षा नीट पार पडत नाही तोच आज शिक्षक पात्रता परीक्षेचा #TET पेपर फोडून पेपर फोडणाऱ्या रॅकेटने पुन्हा एकदा सरकारला आव्हान दिलं. मुळात या सरकारचा जन्मच फोडाफोडीतून झाल्यामुळं कुठल्याही परीक्षेच्या पेपरफुटीला हे सरकार आळा घालू शकत नाही. आता या पेपरफुटीमुळं #TET परीक्षेची…— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) June 27, 2026
महाराष्ट्रात काय सुरु आहे? : "महाराष्ट्रात हे काय सुरू आहे? टीईटी पेपर ठाण्यात फुटला. देशपातळीवरील नीट पेपरफुटीचे धागेदोरेही महाराष्ट्रातच सापडले होते. पेपर फुटतात कसे? हे सरकारचं अपयश आहे. सरकारला या परीक्षा व्यवस्थित घेता येत नाहीत. या सरकारला विद्यार्थ्यांशी देणंघेणं नाही. ही मुलं मेहनत करतात आणि पेपर लीक झाल्यावर त्यांचं भविष्य अंधारात जातं. राज्यकर्त्यांना खुर्चीवर बसण्याचा काही अधिकार नाही. वारंवार पेपर फुटतात यावर कायमचा बंदोबस्त कधी करणार? असे प्रकार पुन्हा घडणार नाहीत याची खबरदारी घेतली पाहिजे," अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
राज्य परीक्षा परिषदेकडून जबाबदारी काढून घ्यावी : "राज्य परीक्षा परिषदकडं पारदर्शकता नावाची गोष्ट शिल्लक आहे की नाही. 2022-23 ला टीईटी घोटाळा उघड झाल्यावर परीक्षा परिषदेनं आणखी सतर्क व्हायला पाहिजे होते. परंतु, परीक्षा परिषदेचा भोंगळ कारभार बंद झाला नाही. राज्य परीक्षा परिषदेकडून टीईटी परीक्षेची जबाबदारी काढून घ्यावी. तसंच शालेय शिक्षण विभागानं परीक्षा परिषदकडं जे पवित्र पोर्टल मार्फत शिक्षक भरतीची जबाबदारी दिली आहे, ती सुद्धा काढून घेण्यात यावी. परीक्षा परिषदेवर आता उमेदवारांचा विश्वास राहिलेला नाही," अशी प्रतिक्रिया युवाशाही असोसिएशनच्या अध्यक्षा अश्विनी कडू यांनी दिली.
लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर टाकलेला दरोडा : "टीईटीचा पेपर फुटला म्हणजे हा केवळ एका परीक्षेचा घोटाळा नाही, तर लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर टाकलेला दरोडा आहे. रात्रंदिवस अभ्यास करणाऱ्या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीची किंमत शून्य करणारी ही व्यवस्था नेमकी कोणाच्या संरक्षणाखाली चालते? प्रत्येक वेळी पेपर फुटतो. चौकशीची घोषणा होते. काही जणांना अटक होते आणि नंतर काही दिवसांनी सर्वकाही शांत होतं. पण विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील गेलेले महिने, आर्थिक नुकसान आणि मानसिक त्रास याची भरपाई कोण करणार? नीट पेपरफुटीचं उदाहरण ताजं असताना टीईटीनं पेपर फुटू नये यासाठी योग्य खबरदारी घ्यायला हवी होती. पण कुणाला काही पडलं आहे का? जे स्वतः च फोडाफोडीत व्यस्त आहेत, ते पेपरफुटी कशी रोखणार? ?," असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष रोहिणी खडसे यांनी उपस्थित केला.
महाराष्ट्रात चाललंय काय? टीईटी पेपर ठाण्यात फुटतो आणि नीट पेपरफुटीचे धागेदोरे थेट आपल्या राज्यात सापडतात. परीक्षा कोणतीही असो, पेपर फुटणारच ही या सरकारची ओळख बनली आहे. दिवस-रात्र एक करून अभ्यास करणाऱ्या कष्टकरी परीक्षार्थीच्या भविष्याचा हा उघडउघड खून आहे.— Vijay Wadettiwar (@VijayWadettiwar) June 27, 2026
या लाचार सरकारला एक… pic.twitter.com/uUb17UWRN4
नक्की घटना काय? याची मला माहिती नाही : "यासंदर्भातली माहिती मी अद्याप घेतलेली नाही. घटना घडली की नाही? ही तपासाची बाब आहे. मात्र, घटना घडली असेल तरीही अतिशय गंभीर बाब आहे. या अशा घटनासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लक्ष ठेवून आहेत. नीट पेपरफुटी प्रकरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोठी यांनी देखील लक्ष घातलं होती. निश्चित यासंदर्भात काय घटना घडली आहे, त्याची माहिती घेऊनच बोलणं उचित ठरेल," अशी प्रतिक्रिया मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली आहे.
निर्लज्ज सरकार, बेपर्वा प्रशासन : "रविवारी होणारा टीईटी परीक्षेचा पेपर देखील फुटला. सेवेत असणारे शिक्षक आणि नवीन उमेदवार असे सहा लाखांच्यावर उमेदवार या परीक्षेसाठी राज्यातून बसणार होते. या सरकारला धड परीक्षा घेता येत नाहीत. सरकारचा सतत मुलांच्या भविष्याशी खेळ सुरू आहे. तुमच्या या गोंधळामुळं अजून किती विद्यार्थ्यांचा बळी घेणार आहात. सरकार आणि प्रशासन अशी काही गोष्ट शिल्लक आहे का या राज्यात? आमदार, खासदार फोडण्यात व्यस्त असलेल्या सरकारकडून अजून काय अपेक्षा करणार? निर्लज्ज सरकार, बेपर्वा प्रशासन आहे," अशी संतप्त प्रतिक्रिया मनसेचे प्रवक्ते गजानन काळे यांनी दिली.
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