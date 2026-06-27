टीईटी पेपरफुटीचा पर्दाफाश; दिल्लीहून भिवंडीत आणला पेपर, दीड कोटींच्या व्यवहारापूर्वी तिघांना अटक
जप्त केलेल्या प्रश्नपत्रिकांची महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी पडताळणी केली. त्यामध्ये प्रश्नपत्रिका प्रत्यक्ष टीईटी परिक्षेची असल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर भिवंडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
Published : June 27, 2026 at 5:27 PM IST
ठाणे : महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2026 च्या आदल्या दिवशीच पेपरफुटीचा धक्कादायक प्रकार भिवंडीत उघडकीस आला आहे. टीईटी परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेचा दीड कोटी रुपयांमध्ये व्यवहार होणार असल्याची गुप्त माहिती भिवंडी पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी सापळा रचून कारवाई करत तीन आरोपींना अटक केली. आरोपी दिल्लीहून प्रश्नपत्रिका घेऊन भिवंडीत आले होते.
अटक करण्यात आलेले आरोपी बिहार, हरियाणाचे : पोलीस उपायुक्त पवन बनसोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आलेल्या या कारवाईत राजीव शाव (बिहार), आकाश कुमार (बिहार) आणि धीरज सिंग (हरियाणा) यांना अटक करण्यात आली. आरोपींकडून मोबाईल फोन, रोख रक्कम तसेच टीईटी 2026 परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेचे चार संच जप्त करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाचा अधिक तपास भिवंडी पोलीस करत आहेत.
अधिकाऱ्यांकडून प्रश्नपत्रिकेची पडताळणी : जप्त करण्यात आलेल्या प्रश्नपत्रिकांची महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी करण्यात आली. त्यामध्ये या प्रश्नपत्रिका प्रत्यक्ष टीईटी परीक्षेतील असल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर भिवंडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाचा पुढील तपास वेगानं सुरू आहे.
हे आरोपी भिवंडीत कोणाच्या संपर्कात आले होते, त्यांच्या मागे मोठं रॅकेट कार्यरत आहे का? तसेच या प्रकरणात कोणते स्थानिक एजंट किंवा शैक्षणिक संस्थांचा सहभाग आहे का? याचा पोलीस सखोल तपास करत आहेत. पेपरफुटीचा मुख्य सूत्रधार आणि आर्थिक व्यवहारांचाही तपास सुरू आहे.
TET परीक्षा पुढे ढकलली : दरम्यान, या गंभीर प्रकाराची दखल घेत महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेनं रविवारी (28 जून) होणारी टीईटी परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. परीक्षेची नवीन तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याचं परिषदेकडून सांगण्यात आले. या घटनेमुळे राज्यभरातील लाखो परीक्षार्थ्यांमध्ये नाराजीचं वातावरण पसरलं आहे.
पेपरफुटीच्या या प्रकारामुळे पुन्हा एकदा राज्यातील परीक्षा व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. पोलिसांकडून आता या संपूर्ण रॅकेटच्या मुख्य सूत्रधारापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न सुरू असून पुढील काही दिवसांत आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.